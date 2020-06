Restringidos los accesos a varias playas de la costa de Cádiz por exceso de aforo

La Guardia Civil ha restringido en la tarde de este sábado el acceso a la playa de Bolonia en Tarifa, la Policía Local de Conil de la Frontera ha hecho lo propio de las 13,00 a las 15,00 horas en la Cala del Acite; y la de Barbate lo mismo con las playas de Zahora y los Caños de Meca, municipios todos ellos en la provincia de Cádiz.

Así lo ha informado en primer lugar el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, y en segundo el concejal de Turismo, Playas, Movilidad, Medio Ambiente y Comunicación, David Tamayo, en declaraciones a Europa Press.

Según ha señalado el regidor de Tarifa, la Benemérita ha cerrado el acceso a Bolonia, que se realiza desde la carretera nacional N-340, aproximadamente desde las 13,30 horas, y se mantendrá cortado hasta que se reduzca el número de personas en ella.

Por su parte, Tamayo ha apuntado que no cierran la playa, sino que limitan su acceso cada día en función de la marea alta, que reduce los metros reales disponibles. "No cerramos las playas, sino que lo limitamos a unas horas concretas", ha dicho, antes de subrayar que las playas del municipio son amplias y no tienen problemas en este sentido.

Respecto a las playas de Barbate, el Ayuntamiento informa que en la playa de Zahora y los Caños de Meca el aforo está completo desde las 14,30 horas.

La playa de Zahara de los Atunes se ha cerrado también a las 14,30 horas y se ha reabierto sobre las 16,00 horas, aunque la afluencia de personas es muy alta, del 75%.

Todas estas medidas están contempladas en el Plan de Contingencia de Playas y así quedan señalizadas en las pasarelas de acceso a las diferentes playas.