El PP plantea una alternativa para superar la victoria de Kichi en Cádiz

Cádiz resiste. En la semana del duelo permanente por Juan Carlos Aragón, la Tacita de Plata se ha atribuido el lema del recordado autor carnavalesco y José María González, Kichi, ha podido gritar a los cuatro vientos que su ciudad sigue confiando en él, más allá de las siglas del partido que lo respalda. La única amenaza, poco probable, radica en una inesperada propuesta del Partido Popular.

No podrá gobernar en solitario porque no llegó a tener los 14 concejales necesarios, pero en la noche del 26M se confirmaron las previsiones de que el político gaditano iba a conseguir una holgada victoria en Cádiz, superando con creces los resultados de 2015 al haber conseguido tres ediles más. "Ahora lo importante es no defraudar a la muchísima gente que nos ha votado como su última esperanza", reconocía en plena euforia.

El escenario de la noche del domingo ofreció también la imagen del desplome del Partido Popular en la capital. En las primeras elecciones sin Teófila Martínez, los populares han pasado de 10 a 6 concejales. Juancho Ortiz, el delfín de la carismática política, no ha tenido el tirón que esperaba el partido y se ha dejado por el camino unos 8.000 votos comparando los resultados con los de 2015.

La llave de la alcaldía de Kichi la tuvo entonces el PSOE, que apoyó su investidura para después tomar otro camino. Los socialistas parecen estancados en Cádiz y se vuelven a quedar en cinco concejales, pero perdiendo todavía más votos con respecto a las anteriores elecciones municipales, que ya habían sido muy negativas.

La confluencia de Podemos y Ganar Cádiz ha conseguido que Cádiz se quede en solitario como el Ayuntamiento del cambio que ha sabido resistir. Ahora necesitará aliarse de nuevo con el PSOE o, al menos, contar con su abstención. Es más probable un acuerdo de legislatura con los socialistas que un auténtico pacto de Gobierno. Más complicado parece algún acuerdo con Ciudadanos, que ha ganado un concejal más y que pasa a tener tres.

A pesar de que en las elecciones autonómicas y generales los resultados de Vox en Cádiz podrían llevar a pensar en una fuerte emergente, en las municipales se ha desinflado por completo y no tendrá representación en el Consistorio de San Juan de Dios. "Hemos parado a los fachas, le hemos dicho que no los queremos, que se vayan", celebraba el alcalde de Cádiz en su aparición triunfal de la noche del domingo.

La propuesta del PP

El Grupo Popular de Cádiz ha tendido este lunes de manera pública la mano a “los partidos de la moderación para salvar la ciudad de cuatro años de parálisis provocados por el populismo”, haciendo de esta manera un llamamiento a PSOE y Cs para que estudien una fórmula que evite “prolongar el deterioro al que ha sometido Podemos y sus marcas locales a la ciudad durante los últimos cuatro años”.

Cabe recordar que el PP ha logrado seis concejales, cinco el PSOE y tres Ciudadanos, con lo que llegarían a 14 y superarían los 13 de Adelante Cádiz. El Grupo Popular entiende que la gestión de Podemos en Cádiz no han conseguido el respaldo mayoritario de los gaditanos, ente otros motivos, “por el empecinamiento de González Santos de no ser el alcalde de todos: lo que consiguieron los anteriores alcaldes democráticos de la ciudad, asentarse en sus primeros cuatro años como alcaldes de apoyo mayoritario Podemos lo ha tirado por la borda por su sectarismo y su nula gestión”.

Juancho Ortiz, candidato de la alcaldía del PP, cree que “la mayoría de gaditanos que no han respaldado la gestión de Podemos en la ciudad merecen una alternativa para avanzar, y yo al menos me siento en la obligación de plantearla. Si no lo hiciera no sería honesto con los gaditanos que han confiado su voto a nuestro equipo.

La agrupación municipal del PSOE de Cádiz ha mostrado su total rechazo al pacto ofrecido por el Partido Popular. “Los socialistas gaditanos no pactamos con la derecha”, ha asegurado el secretario de organización, José Ramón Ortega.

“Los resultados de las elecciones en Cádiz han sido claros, por lo que le pedimos al Partido Popular que deje enfangar la política municipal planteando ofertas que sabe y, siempre ha sabido, que no iban a ser aceptadas por el PSOE de Cádiz”, afirma el secretario de organización.