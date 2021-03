El PP vuelve a citar a Susana Díaz a declarar ante la comisión que investiga el uso de fondos de la Junta en prostíbulos

La comisión parlamentaria que investiga el supuesto uso irregular de fondos públicos en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) volverá a citar a declarar a la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, que ya eludió su comparecencia hace ahora un año. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del PP-A en la comisión, que han explicado que próximamente está previsto que la comisión apruebe un nuevo listado de comparecientes, en el que se incluiría Susana Díaz y no se descarta algún exconsejero socialista de la Junta.

Los populares han hecho pública la citación de Susana Díaz coincidiendo con la declaración del ex secretario general del PP Javier Arenas como testigo en el juicio por la caja b del PP, en el marco de la investigación sobre los llamados papeles de Bárcenas.

El llamado caso Faffe investiga el presunto gasto de fondos públicos del Gobierno socialista de Andalucía en varios prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba, entre otras ramas de la investigación. Se trata de un suceso que no sucedió ni en pasada legislatura ni en la anterior, en la que Díaz era presidenta de la Junta. El primer caso que salió a la luz tuvo lugar hace 11 años, en marzo de 2010, y luego han aflorado más gastos de un ex directivo de la Junta en otros cuatro puticlubs de Sevilla, Córdoba y Cádiz entre 2004 y 2010. Es un tema antiguo que recobró actualidad hace un par de años cuando un juzgado abrió una línea de investigación específica, pero también el PP andaluz lo convirtió en su principal herramienta política contra Susana Díaz a la campaña de las elecciones del 2 de diciembre de 2018, en las que el PSOE perdió el Gobierno andaluz después de casi 37 años en el poder.

En octubre de 2019, la comisión parlamentaria que investiga este asunto acordó citar a Díaz, a petición de todos los grupos, a excepción del PSOE-A. Susana Díaz fue citada el 7 de noviembre de 2019 -coincidiendo con el cierre de campaña de las elecciones generales del 10N- para comparecer en la comisión de investigación, pero finalmente no acudió. Ese día también fueron citados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, que sí acudió pero no respondió a preguntas de los grupos parlamentarios, y José Antonio Griñán, que no acudió a la citación.

La dirigente socialista registró un escrito en la Cámara con sus argumentos para no acudir a la comisión de investigación. Desde el PSOE-A se mantuvo que Díaz no había sido notificada fehacientemente. El presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), ya anunció meses atrás que se cursarían nuevas citaciones de comparecientes "para cumplir con el objetivo de saber qué pasó con el dinero de los desempleados".

La extinta Faffe era una empresa pública andaluza orientada a la formación de parados, que es objeto de otra investigación por presuntas irregularidades en los contratos de formación. La Faffe -Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo- era un órgano dependiente de la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz que dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010, periodo en el que se han detectado los gastos irregulares en los prostíbulos.