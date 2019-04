Un pueblo de Córdoba reúne firmas para conservar un centro de menores inmigrantes

"Ya sabemos que hay personas que no quieren extranjeros en sus pueblos, pero nuestro pueblo (...) está dando muestra de que no somos así". Es una de las frases que un grupo de vecinos de Montemayor (localidad cordobesa de algo más de 3000 habitantes) ha incluido en una carta remitida al director de Fundación SAMU en la que solicitan el mantenimiento de la actividad del centro de menores inmigrantes no acompañados (MENAS) tutelados por la Junta de Andalucía que gestiona la organización en esta localidad desde principios de año, y que ahora volverá a instalarse en Lucena. En su escrito, firmado por 288 personas con sus DNI, elevan esta reclamación por motivos solidarios y humanitarios.

"Un grupo de personas cuyas firmas le enviamos creemos que los menores tutelados por la Fundación SAMU no deberían abandonar nuestro pueblo porque están bien integrados aquí. Las personas del pueblo les conocen, ellos ya tienen sus amistados aquí, en el instituto les están tratando bien y van contentos a las clases, tienen un programa de actividades deportivas con sus monitores correspondientes gracias al Ayuntamiento, van a talleres de pintura y participan en los acontecimientos del pueblo, como ha sucedido en carnaval", señalan los firmantes.

La imposibilidad de formalizar un nuevo contrato de alquiler en una edificación que sustituya a la actual (una finca próxima al casco urbano) ha generado la necesidad de plantear el retorno de los menores a Lucena. En su carta, los vecinos piden a Fundación SAMU que, "si está de su mano", "consideren renovar el alquiler actual o pedir al Ayuntamiento que alquile las instalaciones del albergue que hay en el pueblo, con lo que se cubrirían dos necesidades: que los tutelados sigan bien atendidos y que se le dé uso a unas instalaciones del pueblo que están cerradas y deteriorándose". "Además, seguirían aquí los chicos y podrían seguir integrándose en un lugar en el que les damos muestras de nuestra buena acogida", subrayan.

"¿Y si fuera el mío?"

"Estos chicos son personas como nuestros hijos e hijas y tienen todo el derecho a estar viviendo en un lugar donde sean queridos. Ellos necesitan ir todos los días a clase para aprender español y estudiar las asignaturas que les permitan obtener su titulación, necesitan tener sus amistades estables, ir al mismo centro de salud e ir integrándose cada día hasta ser uno más. ¡Bastante han sufrido ya al tener que abandonar sus pueblos y familias!", enfatizan en su carta.

Los firmantes creen que Montemayor "debería ser un ejemplo para los demás pueblos de cómo acoger a las personas sin mirar la raza, el sexo ni la religión". "Tenemos que pensar en estos menores y acordarnos de nuestros hijos y preguntarnos: ¿Y si fuera el mío? ¿Pediría el albergue? ¿Renovaría el contrato? Ojalá Montemayor fuera un pueblo al que otros miraran diciendo: ‘Fíjate cómo han defendido los derechos humanos acogiendo a quienes necesitan un hogar para vivir", concluyen.

Fundación SAMU, con sede en Sevilla, es una de las empresas en España que se ocupa de la atención de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). En la actualidad, gestiona más de 20 centros en todo el país.

Aún no ha habido respuesta ni movimiento ni por parte de la Fundación ni del Ayuntamiento de Montemayor para dar respuesta a la solicitud de los vecinos.

LA CARTA

