Desconvocada la huelga de médicos de Andalucía al comprometerse la Junta a limitar sus agendas en atención primaria

La Junta de Andalucía ha esquivado la que estaba llamada a ser la primera gran huelga de la sanidad andaluza desde que Juan Manuel Moreno Bonilla asumiera el cargo de presidente regional. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocante del parón que estaba previsto para este viernes en la atención primaria, han llegado a un acuerdo que ha permitido desbloquear temporalmente la situación, según han explicado en rueda de prensa la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, el presidente del SMA, Rafael Carrasco y el gerente del SAS, Diego Vargas.

La burocracia, la precariedad y la falta de médicos, detrás de la huelga de Atención Primaria de Andalucía: "Ya está bien"

Más

El pacto que ha permitido frenar la huelga de este viernes consiste en un compromiso por parte de la Consejería de Salud de limitar las agendas de citas que tienen actualmente los médicos de Andalucía. El pacto se cristaliza en dos sentidos: otorgar tiempo suficiente a los profesionales para atender a la ciudadanía por la mañana y alargar el horario hasta la tarde con el fin de disminuir la ratio de pacientes que han de atender en una misma jornada.

Con estas medidas, se pretende que los médicos de familia no tengan que atender a más de 35 pacientes al día y los pediatras no superen los 25. Al mismo tiempo se fomenta la continuidad asistencial para que los galenos puedan atender pacientes por las tardes hasta un límite de 25. El acuerdo deberá ser ratificado en mesa sectorial durante el próximo mes, aunque se trata de un acto simbólico porque la Consejería de Salud ya cuenta con la mitad de los votos en esas reuniones y basta con que un sindicato apoye, que en este caso es el SMA, para que salga adelante.

Con cupos que superan los 1.500 pacientes en muchos casos, el colapso de la atención primaria es una realidad que afecta también a los ciudadanos. La falta de tiempo de los médicos y las largas listas de pacientes, hacen que muchos ambulatorios de la región cuenten con una demora asistencial elevada. Se da la circunstancia de que la huelga prevista para este viernes se desconvoca incluso antes de que se celebre la mesa sectorial que debía tratar este tema el jueves.

A ella estaban convocados todos los sindicatos con representación en la misma, pero no ha hecho falta que se celebrara para que el SMA decidiera evitar el parón. Por otra parte, aunque el SAS ha conseguido esquivar esta huelga, el Sindicato Médico de Primaria, que no está presente en la mesa sectorial, sí mantiene su huelga indefinida iniciada el pasado 20 de enero, aunque con poco seguimiento.

La “voluntariedad” de los trabajadores

Para Catalina García, consejera de Salud, el acuerdo ha sido posible “gracias a la voluntariedad de los trabajadores”. Se refiere así al hecho de que los médicos vayan a trabajar por las tardes si por la mañana no ha sido posible completar todas las citas previstas para ese día. Es decir, no se establece una rebaja de encuentros con pacientes como tal, sino una ampliación de los tiempos de atención y una prolongación de la jornada laboral.

No obstante, desde el SAS afirman que se tomarán “las medidas necesarias para conseguir esta ratio y, para ello, se seguirá reorganizando el sistema de atención al paciente urgente o que acude sin cita de tal forma que no suponga un aumento en la ratio o una disminución en el tiempo de atención”. En ese sentido, el presidente del SMA, Rafael Carrasco, considera positivo que se hayan llevado a sus reivindicaciones. “Esperamos que la implementación de medidas como éstas suponga un avance significativo en la atención al paciente”.

Este hecho ha sido recogido con rechazo por sindicatos presentes en la mesa sectorial como UGT. Su portavoz, Antonio Macías, califica de “penoso” que se haya desconvocado la huelga antes de la reunión prevista este jueves con todos los sindicatos para abordar el tema. Además, consideran inapropiado que los médicos deban seguir trabajando por las tardes como medida para aligerar la presión asistencial.

“¿Esa es su mágica solución para el caos que existe en atención primaria? Hacer pasar consulta 12 horas seguidas a los profesionales y seguir viendo 60 o 70 pacientes al día no puede ni debe ser la solución”, apuntan desde UGT. “Más bien parece que quiere acallar como sea los gritos desesperados de ese colectivo y del resto de profesionales de la atención primaria”. Al respecto, desde el Sindicato de Enfermería SATSE ven bien el acuerdo “si es positivo para la sanidad pública y sus usuarios”, aunque prefieren esperar a tener los detalles para valorarlo.

Pero sin duda la mayor controversia está en la forma en que el SMA y el SAS han negociado el acuerdo. Para UGT resulta “penoso” el pacto alcanzado sin haber negociado en la mesa sectorial, pero van más allá al recordar que la llamada continuidad asistencial ya existía. Es decir, los médicos que quisieran ya podían trabajar por las tardes para completar sus agendas. Algo que se fomenta con este entendimiento entre las partes, pero que no viene a paliar la falta de profesionales, que es el principal problema que afecta a la atención primaria en Andalucía.

José-Galindo Pelayo, portavoz sanitario de CCOO, habla de “paripé” por parte del SMA y de un “engaño” a la ciudadanía al haber fomentado una huelga que se ha desconvocado antes de pasar por una reunión con el resto de secciones sindicales. Recuerda además que en estos cupos de atención no se están teniendo en cuenta los pacientes que llegan a consulta por urgencias y que añaden presión asistencial. Algo que ocurre todos los días en todos los centros de salud de Andalucía. Con todo, no descartan iniciar otras medidas de presión para que este acuerdo, que no compran, se plasme con otras medidas.

Por su parte, CSIF también considera “insuficiente” el pacto entre las partes para desbloquear la huelga. Victorino Girela, portavoz de este sindicato, considera que “no aliviará las cargas de trabajo, aumentará las listas de espera y las demoras en atención primaria y no tiene en cuenta el resto de categorías profesionales, que sin duda son muy necesarias si queremos solucionar el grave problema de la primaria, que no solo es la falta de médicos de familia y pediatras”. Por otro lado, dado que la huelga del Sindicato Médico de Primaria (SMP) sí sigue en marcha, desde el mismo confían en que los sanitario que se sientan ajenos a este acuerdo, se sumen a su protesta.