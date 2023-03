8M: gracias por todo

Hace unos días reparé en que mi próxima columna, esta que ahora leen, saldría publicada el 8 de marzo, y de repente me quedé bloqueado. Sabemos ya que el Gobierno renuncia a derogar la Ley Mordaza, que el gravísimo problema de la vivienda en España (100 desahucios al día) no va a merecer una profunda revisión legislativa, que cuando termine de escribir esta columna un trabajador habrá muerto por accidente laboral, que los últimos casos de corrupción vuelven a recordarnos eso de que “PP-PSOE la misma mierda es” y que, con elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, la izquierda no ofrece nada convincente. Son todos asuntos que en estos últimos días han estado de actualidad, y que me rondaban de una u otra manera. Pero este miércoles es 8M, y de pronto todo ello perdía sentido.

Desde que soy adulto, sin duda alguna el feminismo ha supuesto el mayor revulsivo en mi subjetividad. Soy otra persona, creo que mejor, gracias a las compañeras con las que llevo tantos años de práctica social. Ahora, cuando uno mira su adolescencia y primera juventud, se sorprende casi de manera desagradable al constatar lo imbécil que era, o que éramos, y cómo asumíamos de modo acrítico el patriarcado, cómo nos empapaba en nuestra vida cotidiana, cómo eso que llamamos micromachismos vertebraba nuestras relaciones sociales hasta la náusea. ¡Si aún ahora nos cuesta detectarlos!

En realidad, más allá de leyes y cuestiones estructurales, todas ellas logros del movimiento feminista, es precisamente en esa cotidianidad, en aquello de que lo personal es político, desde donde uno más agradecido se siente por todo este aprendizaje, por esta lucha paciente, constante de las compañeras. Haber presenciado lo que las feministas, y sobre todo las más jóvenes, hicieron en 2018, supone para mí uno de esos hitos, como lo fue el 15M, que nunca olvidaré.

Hoy, cuando veo a mis sobrinas y sobrinos crecer, me doy cuenta de que ya llevan recorrido gran parte del camino que en mi generación nos costó empezar a tantos hombres. Y de nuevo me siento agradecido a las compañeras y amigas. Sé que la contrarrevolución machista que acosa a las más jóvenes se va a encontrar con un muro sólido, lo que no significa que no falten más y más ladrillos que erigir.

Otro día para constatar por qué el feminismo nos hace mejores, por qué es una práctica que de manera consciente intentamos llevar a cabo en la esperanza de que algún día esté tan interiorizada en quienes vienen detrás como ahora el patriarcado

Son muchas las cuestiones acerca del momento actual del feminismo sobre las que tengo distintas opiniones, y en algunos casos las he dejado por escrito. Me duelen las divisiones interesadas, que a mi modo de ver solo esconden ansias de poder, inmovilismo, tapones generacionales, clasismo y transfobia, casi siempre provenientes de los mismos sectores adscritos a la izquierda más rancia (en ocasiones con meteduras de pata tan burdas como el ya viral cartel del PCE para este 8M). Sin embargo, todo lo que yo pueda decir este miércoles a ese respecto sobra. Es una jornada de celebración y lucha, de toma de calles y alegrías. Otro día para constatar por qué el feminismo nos hace mejores, por qué es una práctica que de manera consciente intentamos llevar a cabo en la esperanza de que algún día, más pronto que tarde, esté tan interiorizada en quienes vienen detrás como ahora el patriarcado. Déjenme soñar, que hoy es el día.

Gracias por todo.