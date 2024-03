¿Afroandaluzas? De Andalucía y lo negro

Aprovechando que hace poco hemos celebrado (quien lo celebre el 28 de febrero) el Día de Andalucía, querría retomar una conversación silenciosa. Una conversación que parece seguir resistiéndose a abordarse públicamente (y políticamente) con la seriedad que requiere. Una conversación que me atraviesa cada día, como mujer negra, y andaluza según algunas. Esta conversación no es otra que es la (no) relación entre Andalucía, el andalucismo y la negritud; pues cuando se habla del pueblo andaluz se sigue obviando sistemática, social e institucionalmente a las personas negras, africanas y de la diáspora.

Reflexionando, podemos ver como se entrecruzan diferentes cuestiones, las cuales podríamos resumir en dos puntos: Andalucía europea y Andalucía no-europea.

Europa, erigida como núcleo de lo que ha venido llamando humanidad, civilización y conocimiento, se ha leído y entendido a sí misma como blanca. Esta blanquitud (que no blancura), la tenemos clara cuando hablamos del norte del continente, pero no tanto cuando hablamos de los sures, sus fronteras, obviando el hecho de tanto la blanquitud como la raza (y la racialidad) son contextuales. Este hecho es importante ya que un sector del andalucismo reniega de reconocerse europeo ni blanco debido a la romantización que se hace del período de Al-Ándalus.

Y es que Andalucía es nombrada heredera de Al-Ándalus, período del cual se hace proselitismos de su interculturalidad, pues convivían cristianos, musulmanes (asociándolos a la población árabe) y judíos, pero rara vez se mientan personas negras y/o africanas como Ziryab. Tras la conquista cristiana del territorio de Al-Ándalus, se inicia un proceso de colonización previo a la Colonización que se inicia en 1492 con consecuencias fatales para lo que hoy conocemos como Sur Global.

A eso somos reducidas, a una pintura, bailaora, cantaora, compañera, movimiento, etc., puntual y anecdótico desde el que demostrar que Andalucía es una tierra “abierta” y “tolerante”

Sin embargo, una parte del nacionalismo andaluz trata de negarse europeo y blanco, asumiendo erróneamente que, por la conquista cristiana, Andalucía es un territorio del Sur Global, con el mismo proceso de colonización y que tan sólo es víctima, sin responsabilidad alguna de los procesos de colonización y esclavitud que surgieron (y siguen dándose) desde este territorio.

Negar que tanto al territorio como a las personas que lo habitan les atraviesan (y habitan) la blanquitud proviene de ese anhelo nostálgico que dice que Andalucía es gitana y mora (ni blanca, ni muchísimo menos negra), en el mejor de los casos. Este desplazamiento de lo negro en la ecuación evade las responsabilidades reparatorias a las comunidades negras que habitaron siendo esclavizadas (formal y legalmente) el territorio de Andalucía desde siglo XVI hasta el siglo XX (ejemplo de ello Cándida la Negra). Evade así la cuestión de como la Raza en este periodo no es un color de piel sino un proceso construido donde la esclavitud se racializa el motivo por el cual se deben, o no, llevar cadenas. Evade así, la sangre negra que ha bañado y resiste de Despeñaperros pa’bajo.

Anteriormente decía que en el mejor de los casos no entrábamos en la ecuación, pues cuando entramos en el imaginario de la identidad de una andaluza, la realidad no es más halagüeña, bien porque se reclama Andalucía como parte del continente africano, o bien porque se instrumentaliza la negritud folklóricamente, pero no se politiza.

Un ejemplo sencillo de la despolitización de lo negro fueron las elecciones de 2022, donde Adelante Andalucía, en su programa de 237 páginas, podemos encontrar cero veces las palabras “afrodescendiente”, “negros”, “negritud” o “África”. Lo más cercano sería el apartado de migraciones, recurriendo una vez más a la extranjerización de lo negro. Si bien en otros partidos no encontramos mucho más, todos utilizaron imágenes de personas negras para representar la diversidad. Y es que a eso somos reducidas, a una pintura, bailaora, cantaora, compañera, movimiento, etc., puntual y anecdótico desde el que demostrar que Andalucía es una tierra “abierta” y “tolerante”.

¿Nos vamos a hacer cargo del lugar que ocupamos dentro de Europa, o se va a seguir jugando a mirar para otro lado bajo el argumento de que ni se es blanca ni europea?

La otra cuestión que no me es tan halagüeña es Andalucía como la norteafricana; pues estos 14 km que nos separan parece hacer que Europa continental empiece en Despeñaperros. Pero además se reclama como norteafricana obviando el conflicto (norte de África- África no mediterránea) existente: el autorreconocimiento del norte de África como árabe o africana. Y esto no es baladí, ya que las consecuencias son sangrantes para los cuerpos negros, siendo un ejemplo de esto (dentro los muchísimos existentes) las declaraciones de Kaïs Said, presidente de Túnez, alentando en 2023 a mantener la pureza de la sangre árabe.

Concluyo con las preguntas que planteo cada vez que me reivindican como afroandaluza: ¿La reparación al pueblo andaluz (por muchos motivos) va a incluir la reparación histórica a la población negra y sus comunidades durante estos últimos 500 años? ¿El puente con el continente africano, con qué fin, con el de ser la frontera externa de Europa como Marruecos? ¿Nos vamos a hacer cargo del lugar que ocupamos dentro de Europa, o se va a seguir jugando a mirar para otro lado bajo el argumento de que ni se es blanca ni europea? ¿Va a seguir el andalucismo, el mismo proceso de negación colonial que los movimientos catalanes o vascos?