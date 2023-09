¿Cómo sería un país gobernado con tránsfugas? En esas están las baronías del PP, con un Moreno Bonilla –el Ayuso del sur– empleado a fondo en sugerir defecciones en el PSOE y un socialismo antiguo que no contempla una negativa sin paliativos. Hay antecedentes.

No mejoraría el índice democrático de España, sin lugar a dudas. Si hoy el Estado español no está mejor catalogado como democracia madura o plena es por la rebelión de la justicia patriótica que se niega, junto con sus mentores de la derecha, autodenominados constitucionalistas, a renovar el caduco CGPJ. El transfuguismo sería un plus. No se oye una palabra de las antiguas.

Pero por lo demás, en la Europa de las libertades no están preocupados por un posible gobierno progresista, ni por una eventual amnistía, lo estaban por la posibilidad de que gobernara la extrema derecha de la mano del PP; por otra parte, en otras instituciones europeas, en el TEDH, están pendientes de resolver qué hacer con la judicialización de las cuestiones catalanas. No se cuestiona la aplicación del derecho sino cómo, por quién, por qué causas y sus garantías procesales.

Los que tuercen la memoria piensan que su poder lo embarbasca todo y siempre, pero no. Hay memoria digna y leal. A Escuredo, los que ahora no tienen memoria, lo castigaron por estar fuera de control, decían, por moverse al margen de la ortodoxia antigua

Las preocupaciones publicadas, filtradas, aireadas por la antigüedad son eso, antiguas, no son nuevas, se corresponden con la desesperación, o por no poder ser investidos y alcanzar el gobierno o por la rabia de la dirigencia antigua socialista incapaz de cumplir los encargos de sus mandantes y perder en otra andanada levantisca más.

Con ocasión de las declaraciones aclaratorias, coherentes y leales de Luis Yáñez, miembro destacado del entonces socialismo nuevo, embrionario en los pinares de La Puebla, me vino a la memoria la última vez que lo vi. Oí mi apodo, cosa rara, por Madrid, de labios de Carmen Hermosín, y allí estaban los dos, Carmen y Luis, sentados en un banco de la calle de Alcalá. Hoy, tras leer su reflexión, cómo no evocar a Manuel Pavón y sus cantados caracoles: “Cómo relucen cuando suben y bajan por la gran calle de Alcalá, los andaluces”. Y cuando se sientan, don Manuel, cuando se sientan, dignidad a raudales y lealtad y memoria.

Memoria; Rafael Escuredo no habló de política en la presentación de su novela. Ni espero que vaya al Ateneo de Madrid, donde les cabe todo, a hacerlo. Pero sí habló de memoria, esa que construye al hombre. La memoria puede ser buena o mala, pero no falsa; sin hablar de política, Rafael Escuredo lo dijo todo. Remató hablando del ridículo, eso que hacen los que no tienen memoria, o recuerdan lo que les conviene como si fuera una propiedad moldeable.

El mitin de la plaza de Felipe II y la presentación del libro en el Ateneo en Madrid han sido los dos actos más relevantes de una investidura quizá fallida

Los que tuercen la memoria piensan que su poder lo embarbasca todo y siempre, pero no. Hay memoria digna y leal. A Escuredo, los que ahora no tienen memoria, lo castigaron por estar fuera de control, decían, por moverse al margen de la ortodoxia antigua. Como si Rafael Escuredo fuera Kurtz y el Guadalquivir el río Mekong. La pareja que está de gira de la dirigencia antigua del PSOE ha perdido la memoria y, por eso, la dignidad y, por tanto, hacen el ridículo.

Escribo con las soflamas antiguas del Partido Popular en formato callejero de fondo. Antes de la investidura a Alberto Núñez Feijóo se han congregado para investir a Isabel Díaz Ayuso, un dislate, disparate, pero sobre todo una expresión pública de, como dijo George Bush de las movilizaciones convocadas por Donald Trump –cuando sabía que no sería presidente–, propia de monarquías bananeras. El mitin de la plaza de Felipe II y la presentación del libro en el Ateneo en Madrid han sido los dos actos más relevantes de una investidura quizá fallida.

Los veteranos de Zahara de los Atunes me refieren cómo de chico vadeaban el río Cachón por las pasaderas. Entre las corrientes del PP es difícil caminar por pasaderas sin evitar que te devoren los cocodrilos en unas aguas ciertamente infestadas. En el PP saben que hay una manera: prometer un transfuguismo seguro, es decir, saltando sobre las espaldas antiguas plateadas a manera de pasaderas. En eso están.