Luis Yáñez, uno de los 'padres' del PSOE andaluz, reprocha a González y Guerra su actitud: “Nace de su amor propio herido”

No es la primera vez que alza la voz contra Felipe González y Alfonso Guerra, pero en el actual contexto adquiere un significado muy especial. Luis Yáñez, uno de los 'fundadores' del PSOE andaluz y miembro durante décadas de la guardia pretoriana del que fuese presidente del Gobierno (aparecía en la famosa foto de la tortilla), ha arremetido contra estas dos figuras totémicas del socialismo español a cuenta de la postura que mantienen en contra de Pedro Sánchez. Una actitud, asegura, que “nace de su amor propio herido” sobre todo después de que Sánchez le ganase las primarias socialistas a Susana Díaz, a la que apoyaron, y de no sentirse importantes en el momento actual del partido.

“La posición de ambos ex líderes, los conozco bien, insisto, nace de su amor propio herido, de no ser ellos quienes protagonicen este crucial momento, que no sean consultados por Pedro, que no se resignan al paso del tiempo…”, ha dejado escrito en una entrada en su cuenta en Facebook. Yáñez recuerda que entraron juntos en las Juventudes Socialistas hace 60 años, “y durante diez años formamos un trío inseparable en Sevilla y organizamos al PSOE en Andalucía y nos rebelamos contra el inmovilismo de Llopis (el viejo secretario general) y conseguimos convencer a la mayoría del entonces pequeño partido de la necesidad de un cambio profundo que reconectara al PSOE con la España real del tardofranquismo”.

“Los tres formamos un equipo inseparable a una edad que marca el resto de la vida y poco a poco se fueron sumando muchos otros”, entre los que menciona a Pepe Romero, uno de los que dialogó con González en Sevilla la semana pasada cuando iba a recibir un premio “concedido por la cúpula del PP andaluz”. Desde este inicio político de la mano “nuestro afecto no ha decaído y he sido leal al liderazgo de ambos, que han sido mis referentes políticos mayores”, aunque las diferencias políticas empezaron cuando Yáñez apoyó a Josep Borrell en las primarias de 1998 que le ganó a Almunia, “al que apoyaba Felipe”.

“Fue entonces cuando me di cuenta que mi amigo Felipe empezaba a perder sentido de la realidad española, tendencia que se acentuó cuando años después no apoyó a Rodríguez Zapatero y aún mucho más cuando surgió Pedro Sánchez y Felipe y Alfonso apoyaron pública y espectacularmente a Susana Díaz, cuando era clarísimo el apoyo de las bases del partido a Pedro Sánchez”. Ahí encuentra Yáñez el origen de la inquina al actual presidente en funciones del Gobierno, “nunca le han perdonado que les ganara democráticamente en las primarias. No fue Susana solo quien perdió, perdieron Felipe y Alfonso”.

“No, no me creo que su oposición a Sánchez sea por la famosa amnistía a los autores del desagraciado procès”, entre otras cosas, prosigue, “porque aún no sabemos cuál es el contenido ni los extremos de un hipotético acuerdo al respecto con los separatistas”. “No, ni existe una traición a la Transición ni la democracia está en peligro, abandonemos los egos y aceptemos que nuestro tiempo pasó”, por lo que conmina a González a que piense “en los antecedentes del referéndum de la OTAN y de otros momentos clave de nuestra historia política”.

“El riesgo político de España está en otro lado, en la creciente entrega del PP a las posiciones de VOX. Ese es el peligro y no otro”, apostilla, en un texto que escribe resaltando que “soy un viejo de 80 años y la única ventaja de eso es que uno sabe qué se siente a esa edad”. “Por eso no me ha extrañado ver por la tele a mis viejos y queridos amigos Felipe y Alfonso (81 y 83 años) arremeter contra Pedro Sánchez en un acto de presentación de un libro del segundo en el Ateneo de Madrid”, asegura.

Nacido en el municipio sevillano de Coria del Río en 1943, recientemente recibía un homenaje del PSOE andaluz al bautizarse con su nombre la agrupación socialista coriana en homenaje a su “dilatada trayectoria y compromiso político”.