Una teoría simplista sobre el auge de la derecha

A lo largo de estos días no dejarán de llover artículos para tratar de analizar el adelanto de las elecciones generales y el ascenso del PP en casi todo el país, que ha ido más allá de la mera absorción de Ciudadanos. No es para menos, claro, necesitamos esos análisis, sobre todo aquí, en Andalucía.

Estamos gobernados por negacionistas del cambio climático, que justo cuando más golpea la sequía pretenden acabar con Doñana; por privatizadores de la sanidad pública, justo cuando salimos de una terrible crisis sanitaria; por opositores a las mínimas mejoras que recoge la ley de alquiler de viviendas, justo cuando ciudades como Málaga acaban de batir todos sus récords de desahucios.

En suma, cabría decir eso de que mucha gente vota en contra de sus propios intereses, que de nuevo el periodismo basura ha calado con sus mensajes falsos hasta crear una atmósfera propicia al cambio de ciclo. Y es cierto, no lo niego, pero me pregunto, ¿cómo es posible que Ana Rosa Quintana, por poner un ejemplo facilón, oriente hasta ese punto el voto? ¿Cómo es posible, más allá de lo que digan esos análisis sobre la fragmentación de la izquierda, los marcos culturales, el todo es ETA, etc.? Me he levantado con el ánimo simplista, y lo reduzco a esto: es el capitalismo, el mercado, amigos.

Cuando el día acaba, miles de personas necesitan una serie que les aísle, un ansiolítico que les calme o el último vídeo estúpido en su story de Instagram

Desde hace ya décadas vemos cómo, reforma tras reforma, los planes de estudio del sistema educativo menguan las humanidades, cómo se diseña la educación de cara al mercado laboral (lo que con nuestras cifras de paro no parece muy exitoso), cómo se pretende primar lo meramente práctico por encima de lo reflexivo, de igual forma que si fueran excluyentes. Los paupérrimos índices de lectura de España son un buen indicador de hacia dónde conduce este enfoque educativo. Todo eso, por un lado.

Por el otro, no dejamos de hablar de salud mental, aunque se haga poco o nada para abordar esta nueva epidemia que tiene causas claras: no llegar a fin de mes, inestabilidad laboral, incapacidad de pagar alquileres disparados aún contando con un sueldo, ansiedad por no poder proyectar tu vida a un mínimo futuro, menos de la de tus hijos, año y medio en la lista de espera para unas pruebas médicas, etc. Cuando el día acaba, miles de personas necesitan una serie que les aísle, un ansiolítico que les calme o el último vídeo estúpido en su story de Instagram.

Mensajes simples, el terreno preferido de la derecha ramplona que tenemos

No hay energía para nada más. Nada de mensajes elaborados después de otro día como supervivientes del capitalismo. Mensajes simples, el terreno preferido de la derecha ramplona que tenemos: ETA está viva y es culpa del Gobierno, los chavales se pueden cambiar de sexo después del recreo, no bajes a por el pan que te okupan la casa, destrozar entornos naturales es progreso y da trabajo, ¿y Paracuellos, qué?, Irene Montero legisla para los violadores, los inmigrantes se llevan las ayudas públicas, que por otra parte a un verdadero emprendedor no le hacen falta, etc. Mensajes ridículos, sí, pero mensajes que encuentran su caldo de cultivo en una sociedad educada para la empleabilidad. ¿No se trataba de eso? ¿Educación dirigida al mercado laboral? ¿Humanidades como un exótico adorno?

Así que recupero el ánimo simplista con el que me he levantado. Nos quieren consumidores, en lugar de ciudadanas y ciudadanos. Aquí están los resultados. Así de simple, quizás.