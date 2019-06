La dimisión de Maíllo precipita el relevo en IU Andalucía: "Se puede luchar contra el sistema, pero no contra la biología"

Antonio Maíllo, coordinador regional de IU en Andalucía desde hace seis años, abandona este lunes el liderazgo de la coalición de izquierdas y ha renunciado al escaño en el Parlamento andaluz que ocupa desde hace apenas seis meses. Maíllo dimite siete meses después de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, en las que la confluencia Podemos-IU (Adelante Andalucía) obtuvo 17 diputados, tres escaños y 300.000 votos menos que el resultado que lograron las dos fuerzas de izquierda por separado en 2015.

La marcha de Maíllo tiene razones personales, aunque el momento elegido sea político, una vez ha concluido el largo ciclo electoral que culminó con la constitución de los ayuntamientos este sábado. En estos seis años, el líder de IU sobrevivió a un cáncer de estómago que le apartó temporalmente de la política. Ese es el detonante que le hizo reflexionar "hace meses" sobre la necesidad de dejar la primera línea. Lo sabía Teresa Rodríguez, cabeza de lista de Adelante Andalucía, lo sabía su equipo más cercano y en los últimos días ha llamado a los líderes del resto de partidos para contárselo personalmente: el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, la líder de la oposición, Susana Díaz, y el resto de portavoces parlamentarios. "El nivel de estrés de la política actual es incompatible con la calidad de vida. Se puede luchar contra el sistema, pero no contra la biología. Me voy porque no me la quiero jugar", ha dicho este lunes, emocionado, ante una nube de periodistas.

Maíllo se incorpora esta semana a su plaza de profesor de Latín en un instituto de Aracena (Huelva).