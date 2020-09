Cuatro mujeres andaluzas entre las diez finalistas de la edición 2020 de Gira Mujeres de Coca Cola

Tres mujeres sevillanas, María Piñero, María del Robledo Lechuga Gómez y Salud Fobelo Sánchez, junto con la gaditana Irene Sierra, aspiran a ser una de las tres ganadoras de la cuarta edición de GIRA Mujeres, programa de capacitación de Coca-Cola en España, cofinanciado por The Coca-Cola Foundation, dirigido a mujeres que quieren emplearse o desarrollar una idea de negocio vinculada con el sector de alimentación y bebidas. Esta iniciativa busca ayudar a mujeres emprendedoras a contar con los conocimientos y herramientas que les permitan poner en marcha su propio negocio.

Las cuatro andaluzas finalistas han presentado sus proyectos tras pasar por los talleres formativos que GIRA Mujeres ha seguido proporcionando, en formato online, durante 2020, manteniendo así, a pesar de la crisis sanitaria, su compromiso con la capacitación de las mujeres y el desarrollo económico de las comunidades en las que está presente.

Los proyectos andaluces

‘El Cielo Rosa Eventos’ es un proyecto que ayudará a las pymes en la preparación de eventos con sus clientes y proveedores en la llamada ‘nueva normalidad’, que serán telemáticos y más económicos. Se enviará al cliente o proveedor una caja diseñada por ‘El Cielo Rosa’, donde se incluirá un almuerzo para poder compartir con esa pyme de forma que la relación entre ambas partes perdure. “GIRA Mujeres me ha cambiado totalmente la forma de ver el mundo empresarial y, gracias a eso, he encontrado un modelo de negocio con el que poner en práctica mis conocimientos haciendo lo que me gusta. Para mí ha sido un antes y un después. He podido conocer y desarrollar mucho mejor mi idea, y saber lo que realmente buscaba con todo aquello”, señala María Piñero.

‘100porcienrural’ consistirá en una plataforma de venta online de productos de artesanía y publicidad de servicios rurales, con el objetivo de contribuir a frenar la despoblación en la llamada ‘España Vaciada’. “Al presentar mi modelo de negocio, supe que tanto si ganaba como no, tenía que hacerlo realidad y empecé a trabajar en mi proyecto, como nos aconsejaron desde GIRA Mujeres. Al saber que era finalista, rompí a llorar de la emoción porque sé que podré ayudar a muchísimas pequeñas empresas familiares a hacerse visibles, a luchar contra la despoblación en la ‘España vaciada’, a hacer posible que los que tuvieron que dejar sus pueblos por buscar un mundo profesional mejor tengan los productos que tanto añoran en sus hogares”, indica María del Robledo Lechuga.

‘Conlógica’ será una consultora especializada en control de stock y facturación de pallets en sistema ‘pooling’ (alquiler). “GIRA Mujeres ha supuesto un antes y un después tanto en mi vida como en mi proyección de futuro. Andaba un poco perdida y encontré una gran motivación. Ser finalista me ha empoderado para luchar por mi sueño de ser empresaria, tener mi propio negocio y, de esta forma, poder encontrar el equilibrio entre mi vida familiar y profesional”, apunta Salud Fobelo.

‘La Fonda de Zahara’ es un proyecto para la reconversión de una casa del siglo XIX en Zahara de la Sierra en un hostal rural eficiente, accesible, familiar y respetuoso con el medio ambiente. En él prevé establecer diferentes espacios en los que se puedan realizar diferentes actividades como catas y maridajes, además de poner en valor la gastronomía de la zona y recuperar tradiciones de Zahara, así como la historia del municipio. “Mi participación en GIRA Mujeres ha supuesto una corriente de aire nuevo, fresco e innovador para mi proyecto empresarial, un revulsivo en mi forma de entender y de ver los avances de mi Fonda, puesto que me encontraba un poco estancada en el aburrido momento de la fase burocrática de licencias y procesos administrativos”, afirma Irene Sierra.

3.805 mujeres en la edición de 2020

En la cuarta edición, y hasta la fecha, 3.805 mujeres de 115 pueblos y 68 ciudades españolas han formado parte de GIRA Mujeres. De las 530 ideas presentadas (127 más que el año pasado gracias al refuerzo de la formación online), diez se han convertido en finalistas de esta cuarta edición de GIRA Mujeres, entre ellas las presentadas por estas cuatro andaluzas.

Desde 2016, GIRA Mujeres ofrece a las mujeres una vía para mejorar sus habilidades, conocimientos y preparación que les permita emplearse o emprender. Gracias a las cuatro ediciones que GIRA Mujeres lleva desarrolladas, ya son un total de 17.547 mujeres de 465 pueblos y 155 ciudades españolas, las que han participado en este programa de capacitación de Coca-Cola.

Las cuatro mujeres aspiran a estar entre las tres ganadoras que obtendrán seis meses más de mentoría y 3.000 euros de capital inicial para la puesta en marcha de estos proyectos de negocio. La decisión del jurado sobre los tres finalistas se conocerá el próximo 7 de octubre en una premier que se celebrará en formato virtual.