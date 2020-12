Diálogo social: más necesario que nunca

La subida del paro en noviembre en Andalucía en 1.097 personas es una mala noticia, pero no refleja la gravedad de la situación que estamos sufriendo la clase trabajadora. La tasa interanual, o la comparativa con la media española, es mucho más reveladora: casi 172.000 parados más que hace un año, lo que suponen 966.000 parados que representan el 25,10% de todos los contabilizados en nuestro país. Uno de cada cuatro parados de España está en Andalucía. El hecho de que nuestro principal sector productivo sea los servicios, el turismo principalmente, lastra los intentos de una posible recuperación económica. El paro seguirá creciendo, y nuestros técnicos no descartan que alcance el 30% a lo largo de 2021, teniendo en cuenta que la OCDE calcula la caída del PIB en España en 11,6%, y el Banco de España calcula que entre el 6 y el 10% de las empresas no podrán superar la crisis provocada por la Covid-19.

