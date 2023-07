¿Por qué Sumar Andalucía?

Estamos inmersos en un proceso electoral que tiene múltiples perfiles, todos ellos con un estilo abrumador por lo que está en juego. No es necesario reiterar algo que es evidente. Las más de 2.500.000 personas que han decidido hacer uso de su derecho al voto por correo son una buena muestra del interés ciudadano por este momento.

Pero en el ámbito de Andalucía hay un elemento que creo que no está en primer plano como consecuencia del ruido centralista de las elecciones, pero que tiene una importancia simbólica y política de gran calado. Estoy hablando de que la candidatura de Sumar en nuestra tierra se denomina Sumar Andalucía. Puede parecer que es un querer y no poder, que no llega al nivel de autonomía necesaria para convertirse en la voz de las andaluzas y de los andaluces; sin embargo, la realidad es muy distinta.

Existen otras denominaciones específicas de Sumar en aquellos territorios del estado español: Galicia, Aragón, Cataluña, Baleares, Canarias y Valencia de la misma entidad que Andalucía. Ese es el espacio que tenemos los territorios en una confluencia que es Sumar, que actúa de forma coordinada como una única candidatura que lidera Yolanda Díaz

El conocido estado de las autonomías de hace más de 40 años está hoy más cercano a un estado federal. Esto es una visión actual que avala un cambio en la forma de concebir la estructura del estado

Desde el primer momento de la puesta en marcha de Sumar como alternativa política, una buena parte de los sectores andaluces que estamos implicados en esta coalición teníamos claro que era el momento de Andalucía. Y lo era y lo es por varias razones, la primera y más importante, es esa misma convicción de que Andalucía tiene que ocupar el lugar que le corresponde en el conjunto del Estado.

Habíamos recorrido un espacio con muchas trampas y errores que nos han llevado a tener una certeza: el andalucismo de izquierdas tiene su encaje en una estructura política de carácter federal, que es hacia donde va el actual Estado español desde hace años.

Los andaluces y las andaluzas, en su inmensa mayoría, no nos sentimos fuera del estado español. De hecho, diversos estudios sociológicos nos dicen que en Andalucía nos sentimos tan españoles como andaluces en torno al 65% de las personas. Esta realidad coincide de una manera precisa con los planteamientos de Sumar que reconoce la plurinacionalidad del estado español y es consecuente con un desarrollo federalizante de la estructura política actual.

Nos encontramos en un proceso ilusionante, lleno de posibilidades y por todo ello somos Sumar Andalucía. El 23 de julio esperamos ser más y con más importancia

Otra de las razones de esta convicción, viene dada por la presencia de un partido andalucista en la coalición. Iniciativa del Pueblo Andaluz es hoy el referente del andalucismo no excluyente, federalista y solidario con el conjunto de las nacionalidades del estado español. Somos conscientes del papel que jugamos en estos momentos en el espacio andaluz de la izquierda plural. En ello tenemos empeñado nuestro esfuerzo dentro y fuera de Sumar.

Así mismo, Sumar Andalucía ha elaborado una agenda andaluza que presenta las cuestiones programáticas propias en el conjunto del programa estatal. Este proceso que sigue en marcha, puesto que es algo dinámico, servirá de base para todo el trabajo posterior al 23 de julio. Es muy importante este proceso, donde participan muchas personas que se vienen reuniendo a lo largo de las últimas semanas, porque en su momento cuajará en un cuerpo de medidas de carácter andaluz.

De la misma manera que dentro de Sumar, que es una coalición de carácter estatal, existen distintas denominaciones, según sea la situación de cada comunidad, Andalucía tiene esa denominación específica que es Sumar Andalucía. Así nos presentamos y así seguiremos después del 23 de julio, porque esta situación no es exclusivamente una cuestión electoral, va más allá.

En este sentido, en la composición del futuro Grupo parlamentario de Sumar, habrá un conjunto de diputadas y diputados que provendrán de Sumar Andalucía que, en función del número y de las estructuras del propio grupo, formarán un equipo coordinado para representar de manera preeminente a Andalucía. La forma de llevarlo a cabo está en estudio, pero en cualquier caso la voz de Andalucía estará presente de manera nítida en el trabajo parlamentario.

Este jueves nos reunimos en un acto en Vélez Málaga, donde pondremos de manifiesto la necesidad de Sumar Andalucía como estructura de trabajo político de compromiso con nuestra tierra, en la línea que venimos defendiendo desde Iniciativa del Pueblo Andaluz.

En definitiva, nos encontramos en un proceso ilusionante, lleno de posibilidades y por todo ello somos Sumar Andalucía. El 23 de julio esperamos ser más y con más importancia.

¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!