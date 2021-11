Vuelve la nueva política y es feminista

Todo espacio vacío tiende a ser ocupado. Esa es una de las leyes fundamentales del universo que, sobre todo en política, es importante tener siempre presente. Cinco mujeres lo han visto claro y se han unido para presentar una nueva propuesta capaz de apoderarse del hueco electoral que deja Unidas Podemos.

La salida de Pablo Iglesias dejó huérfana a esta formación que no ha sido capaz de mantener el espacio que viene ocupando desde el 15M con sus diferentes transformaciones estructurales. A esto le sumamos otros factores como el cambio de humor social; lejos queda el sentimiento de indignación que dio forma a este proyecto, como tan lejos queda defender la idea del pueblo contra la casta, cuando sus máximos representantes se han convertido en aquello contra lo que ellos mismos luchaban: se acabó la credibilidad, se acabó el liderazgo, se acabó el proyecto.

En cambio, una nueva propuesta liderada por cinco mujeres, basada en una trayectoria institucional probada y reconocida, que aunque ideológicamente no presentan nada nuevo, sí presentan un modelo diferente. No es baladí que la Ministra de Igualdad no fuera una de ellas.

Para empezar un liderazgo compartido frente al modelo cesarista de la caducada “nueva política”, un tono amable frente a la agresividad. Un ejercicio del feminismo que trasciende a la doctrina para centrarse en lo cotidiano. Una imagen que asusta a quienes lo ven como un aquelarre y que genera ilusión para muchos a quienes los partidos tradicionales hace tiempo dejaron de ser una opción electoral.

Sobre las brasas de Podemos quedan los rescoldos de las Mareas, los movimientos y colectivos que necesitan nuevas estructuras y liderazgos que les ayuden a avivar la llama. Los proyectos políticos pueden caducar, pero los problemas y las causas no y una de las causas globales que ha cogido impulso en este siglo XXI es sin duda el feminismo, agrupando a hombres y mujeres en movimientos como el #Metoo o el #8M.

A lo largo de estos años hemos aprendido que el espacio electoral o ideológico no solo se explica en términos del eje izquierda-derecha sino que puede ampliarse con ejes verticales como nueva política vs vieja política, el pueblo frente a la casta…

Si esta nueva propuesta acierta, nacerá para ocupar un espacio político importante pudiendo ofrecer nuevos ejes verticales como podrían ser feminismo vs machismo o crispación vs serenidad.

Ver a cinco mujeres presentando un proyecto político, proyectando ilusión, amabilidad y entendimiento entre ellas, a pesar de sus diferencias, es una imagen muy potente y novedosa, porque muestran la posibilidad de construir con sus propias reglas, destilando feminismo en sus formas de principio a fin.

Al Psoe le sale un nuevo rival electoral y a la vez un nuevo aliado ideológico. La socialdemocracia que ha sido la impulsora y defensora del feminismo, cuyo voto se compone en gran medida del electorado femenino, se encuentra en frente con una propuesta capaz de ilusionar a sus propias bolsas de votantes, pero a su vez también se encuentra un aliado más estable y con carácter institucional, que rema en la misma dirección alejándose de las estridencias de Pablo Iglesias o de Irene Montero.

No sabemos cómo acabará, ni dónde, esta suma de proyectos políticos, ni cómo evolucionará en su estructura, de lo que no nos cabe duda es de la capacidad para llamar la atención y de que, al menos de momento, ha conseguido generar ilusión en una parte del electorado de la izquierda. Aunque más que #Otraspolíticas, a mi me cuadra más otra forma de hacer política, porque como ya hemos comentado no hemos visto ningún tema nuevo encima de la mesa.

Lo que vemos es claramente un modelo de liderazgo femenino que puede conformar una alternativa electoral muy interesante para el tablero político español.