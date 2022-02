Canal Sur suspende de empleo y sueldo a un periodista por protestar por una rueda de prensa de una diputada del PP

Canal Sur ha suspendido de empleo y sueldo durante 21 días a uno de sus periodistas de la delegación que tiene en Granada. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía, los hechos se han precipitado en las últimas semanas después de que el reportero expresase su malestar por la actitud del Partido Popular al convocar una rueda de prensa sin dar información sobre la misma. El trabajador la reclamó y al no tener éxito acudió a la cita, pero no se sentó de cara a la parlamentaria del PP Ana Vanessa García en "señal de protesta".

Esa actitud de reproche propició el expediente por el que ha sido suspendido de empleo y sueldo durante 21 días por una infracción "muy grave". Algo contra lo que ha apelado el periodista a través del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Granada a través de un escrito en el que se relatan los acontecimientos que han dado lugar a esta sanción. Según el testimonio del reportero, la polémica rueda de prensa se convocó el domingo 31 de octubre para que Ana Vanessa García, parlamentaria del PP-A, tratase "asuntos de actualidad" en la sede de los populares granadinos sin especificar más al respecto.

El periodista protestó por la "ambigüedad" de dicha convocatoria y por no saber qué asuntos concretos se tratarían. Como no era la primera vez que ocurría, según cuenta, sino que había sucedido hasta en dos ocasiones más, el profesional no se sentó frente a la diputada, sino que lo hizo en otro lugar para evidenciar su malestar. El trabajador tomó esta decisión alegando que, si no le daban información sobre la rueda de prensa, no podía preparársela como era conveniente.

Actitud "hostil"

Sin embargo, el expediente que ha abierto Canal Sur contra el reportero señala que hubo más encontronazos entre el periodista, la empresa y el Partido Popular. Según este documento, el trabajador dijo que la convocatoria era "un insulto y un menosprecio a la profesión". Posteriormente, el responsable de prensa del PP de Granada se puso en contacto con la delegación territorial de Canal Sur en esta ciudad para calificar de "hostil" y "desagradable" el comportamiento del periodista.

Dicho responsable de prensa llegó a explicar que el periodista había comentado que era una falta de respeto convocar la rueda de prensa sin dar más detalles y que acudía a ella porque "Canal Sur era el gabinete de Elías Bendodo en Granada". Tras esas palabras, se le invitó a que no participase si no quería y el reportero se quedó utilizando el mismo argumento sobre Bendodo, "subrayando que iba a asistir a la misma de espaldas y que a los cinco minutos dejaría de grabar".

Al parecer, según recoge el expediente, el periodista reconoció que había estado de espaldas en la rueda de prensa "tal y como previamente había anunciado y en señal de protesta". Motivos por los que Canal Sur decidió sancionarle con la suspensión de 21 días de empleo y sueldo. Una cuestión que ha sido apelada por el trabajador alegando que solo pretendía cumplir con sus funciones como periodista y tener acceso a la información que se iba a tratar en la rueda de prensa para poder "preparársela".

Sancionado "por querer hacer periodismo"

El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha mostrado su apoyo al periodista expedientado asegurando que se le sanciona "por querer hacer periodismo". "Los periodistas de Canal Sur necesitamos respeto, no sanciones. Somos profesionales que queremos hacer bien nuestro trabajo para cumplir con la función de servicio público que nos encomienda el Estatuto de Autonomía, la Ley de Creación de RTVA y el Estatuto Profesional". Además, otros compañeros de profesión resaltan que el trabajador expedientado es uno de los más veteranos de la delegación granadina, por lo que su profesionalidad está fuera de duda.

Este medio se ha puesto en contacto con Canal Sur para poder obtener la postura de la empresa al respecto, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento. Por otra parte, el Partido Popular ha eludido hacer ningún tipo de valoración sobre lo sucedido con el periodista.