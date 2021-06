El Consejo Profesional de Canal Sur pide "volver al periodismo" ante la "abultada agenda institucional" en sus informativos

La "abultada agenda institucional" y la presencia "absoluta" en las portadas de los informativos del presidente andaluz, el vicepresidente o el consejero de Presidencia son algunos de los aspectos recogidos en el primer informe del nuevo Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. "Hay días -denuncia- en que el primer cuarto de hora de nuestros espacios de noticias es una sucesión de informaciones y declaraciones con Moreno, Marín y Bendodo como protagonistas. En 3 de cada 4 informativos su presencia abre el primer o segundo bloque".

Este Consejo Profesional, compuesto por nueve trabajadores y cuyo presidente es el periodista Pedro Lázaro, ha realizado un análisis de los informativos de la cadena en las últimas semanas. "Hemos constatado un alto nivel de incumplimiento del Estatuto Profesional de los Medios de Comunicación de la RTVA, lo que explica la degradación en nuestra ineludible función de servicio público y el consiguiente desplome en audiencia y credibilidad que padecemos", señalan fuentes del Consejo. Desde la cadena, consultada por este periódico, han comentado que respetan pero no comparten el contenido del informe.

Señala el informe, al que ha tenido acceso este medio, que en las primeras reuniones con la dirección general y la dirección de informativos "se nos han negado estos incumplimientos", por lo que han optado por recopilar "algunos de los incumplimientos más flagrantes del Estatuto para que sirvan como ejemplo de malas prácticas periodísticas, que debemos desterrar entre todos y así cumplir la obligación de servicio público que se nos encomienda en el propio Estatuto en su artículo 4".

"En nuestros espacios de noticias se incumplen todos los principios fundamentales que deben regir nuestro trabajo", lamentan las fuentes. "La objetividad y la veracidad son sustituidas por criterios arbitrarios a la hora de seleccionar los temas y decidir los enfoques. Sobredimensionando tratamientos o eliminando noticias de las escaletas y utilizando criterios diferentes según los protagonistas sean los partidos del gobierno andaluz o los partidos de la oposición", apuntan.

En ese sentido, se cita que "no es información objetiva cuando el fin de semana del 7 de marzo de 2021 se cuenta con todo tipo de detalles el congreso provincial del PP de Málaga, mientras el fin de semana del 27 y 28 de marzo se resuelve el Congreso Provincial del PP en Sevilla con unas colas y un total que nada tiene que ver con el congreso sino con política nacional y no se menciona el plantón del presidente de la Junta y las críticas del vicesecretario de Organización García Egea al PP de Andalucía". También en esa línea, "falta objetividad en la declaración de Bárcenas en el juicio por la Caja B del PP el 8 de marzo de 2021, no dando ni un solo testimonio del ex tesorero popular y siendo Canal Sur TV la única cadena de Forta que no hizo directos en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando. Por el contrario, son abundantes los vídeos sobre otros casos de presunta corrupción en otros partidos políticos como el caso Neurona o el caso Dina, resolviendo en simples colas cuando se archivan

Se ha convertido en práctica habitual cambiar los textos que redactan los profesionales para adaptarlos al tono ideológico del informativo aunque eso desvirtúe el sentido de la información

Según el Consejo, "hemos abandonado la imparcialidad y el respeto al pluralismo al haber convertido nuestros espacios de noticias en una herramienta más de confrontación entre el gobierno andaluz y el gobierno central. Abrimos el 85% de los informativos con los discursos del gobierno andaluz, mientras la aparición es residual y casi siempre con aspectos negativos del gobierno central y de la oposición".

A ese respecto comentan que "no hacemos información sino propaganda cuando vendemos a bombo y platillo, abriendo informativos el 22 de marzo, el plan de ayudas directas del gobierno andaluz a afectados por la pandemia de 700 millones de euros, pero silenciamos, el día 23, que el plan se queda en realidad en la mitad por incompatibilidades con las ayudas que ya ha dado el gobierno central". "No es imparcial que no se emita, por primera, vez la encuesta del 28 de febrero que daba una mayoría al bloque de izquierdas y sí dar las últimas encuestas de Gad3 o el Centro de Estudios Andaluces, que sí eran favorables a los partidos del gobierno en Andalucía". O "no es imparcial una información del 24 de febrero sobre un dictamen de la Cámara de Cuentas sobre inversión en sanidad de los gobiernos del PSOE sin la reacción de los socialistas, mientras sí se emite del resto de partidos. Sobre todo cuando se han tirado bloques de política por faltar, por ejemplo, la opinión de Vox.

También apunta el Consejo, con varios ejemplos en cada uno de los apartados, que en Canal Sur "no fomentamos lo suficiente los valores de igualdad al esconder determinadas declaraciones y conflictos que evidencian los mucho que todavía queda por hacer en este ámbito". Además, "tenemos un déficit en informaciones sobre la juventud y la infancia. Nuestros jóvenes y niños tiene que padecer enfermedades raras o ser víctimas de abusos o violencia para salir en nuestros informativos".

"Censura" y "propaganda"

Por otro lado, apuntan que "debemos esforzarnos más en la promoción de los valores del pueblo andaluz. Andalucía es mucho más que sus fiestas y tradiciones y esa sociedad dinámica y diversa no está representada en nuestros informativos". Asimismo, "cada vez nos cuesta más separar información de opinión. La contaminación se produce a través de algunos rótulos o pasos a vídeos en los que hacemos nuestros, discursos o estrategias de partidos o instituciones".

En ese sentido citan que "confundimos opinión e información al convertir nuestro discurso informativo en la opinión de un partido; por ejemplo cuando emitimos una información sobre la reforma de la PAC el 26 de abril exigiendo 'una reforma que no perjudique a Andalucía' como pedía el portavoz del PP que es el único testimonio con el que se ilustra la información". También recuerdan que "se emiten algunos rótulos que forman parte más de la opinión que de la información. Un ejemplo, 'ALTA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ANDALUZ', para ilustrar el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces sin hacer referencia a la fuente".

"Solo vemos que las escaletas se ponen al servicio de los partidos que sostienen al gobierno de Andalucía, se ejerce la censura sobre determinados temas y hacemos propaganda en muchas ocasiones en lugar de periodismo", concluyen, lamentando también que los principios deontológicos de los profesionales de Canal Sur "tampoco son suficientemente respetados en nuestros informativos". "Se ha convertido en práctica habitual cambiar los textos que redactan los profesionales para adaptarlos al tono ideológico del informativo aunque eso desvirtúe el sentido de la información", denuncian en otro punto del profuso primer informe.