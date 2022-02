Los cortes de luz de la Zona Norte de Granada se extienden y dejan sin suministro a un colegio

Pasan los años y la Zona Norte de Granada capital no consigue huir de los cortes de luz. Al contrario, la situación tiende a empeorar con el tiempo sin que se aprecie una solución a corto plazo. Miles de vecinos están sin suministro eléctrico a menudo y algunos de ellos son tan mayores que lo necesitan para poder vivir al tener una salud delicada que les obliga a usar aparatos de respiración o un simple ascensor para solventar la falta de movilidad que padecen. Un tema que no es nuevo y que se ha extendido tanto en esta zona de la ciudad que el colegio concertado Luisa de Marillac se ha quedado sin suministro recientemente. Desde hace días se movilizan para reclamar una solución.

Luz, vulnerabilidad y marihuana: el caldo de cultivo detrás de los repetitivos cortes de suministro eléctrico en algunos barrios de Andalucía

Saber más

Las últimas semanas han sido especialmente difíciles en esta escuela, aunque llevan meses sufriendo cortes de luz. Según cuenta el director del centro, Basilio Granados, la situación se ha descontrolado por completo. Desde hace quince días, los problemas de suministro son tan comunes que han llegado a tener solo una hora de electricidad al día. Ubicado en la calle Molino Nuevo de la Zona Norte, una de las más humildes de la capital, este colegio no solo cumple una labor educativa, sino social, por lo que las molestias por la falta de luz se multiplican. Los 129 alumnos de entre 6 y 12 años pertenecen a familias con pocos recursos y su vida en la escuela es una puerta a la esperanza.

“Como el colegio tiene tres fases diferentes de luz que coinciden con las tres divisiones que hace el centro por cursos (1º y 2º, 3º y 4º y 5º y 6º) el suministro puede fallar en cualquiera de ellas”, explica el director. Si esto ocurre, se ven obligados a utilizar alargadores para conectarse a la corriente que mantiene alguna de las fases que no haya perdido la conexión a la red eléctrica. Si no, no les queda más remedio que ser imaginativos. “Cuando nos quedamos sin luz en todo el colegio, los niños salen al patio a hacer actividades alternativas y los mayores van al polideportivo a hacer deporte”. Al menos, la sequía y las altas temperaturas que se están viviendo este invierno hacen que el trago sea menos amargo porque “el clima está respetando” y pueden sacar a los alumnos de la escuela si falla la electricidad.

Abierto en los años 80, el colegio Luisa de Marillac necesita la luz no solo porque es un centro escolar, sino porque la labor social mencionada hace que los propios docentes preparen el desayuno cada mañana a los niños que van a las aulas. “Es nuestra actividad habitual desde que empezamos y con estos cortes de luz se ha visto afectada”, cuenta Granados. Por desgracia, como los alumnos viven en la Zona Norte y en esta los problemas de suministro eléctrico son continuos, apenas son conscientes de la problemática. “Ellos están acostumbrados a los cortes de luz porque tampoco hay en sus casas, lo viven con cierta naturalidad. Al principio cuando se nos iba la luz nos sorprendía, pero ahora nos estamos acostumbrado”.

Reclamaciones a Endesa

Para revertir la situación, llevan varios días realizando movilizaciones para que las autoridades tomen conciencia del problema que atraviesan. De esa forma, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) y el Ayuntamiento de Granada se han puesto de su parte para exigir a Endesa que asegure el suministro de luz de este centro escolar. “Tememos que cuando se acabe la presión mediática y dejemos de aparecer, los problemas vuelvan a ser continuos”, afirma Basilio Granados. Sin embargo, la APDHA ha remitido un escrito a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que esto no llegue a ocurrir recordando que no es tolerable que unos niños puedan estar en una posición tan precaria al ir al colegio: “Una infancia sin luz para estudiar, para jugar, para garantizar una alimentación saludable o un brasero que proteja del frío es una infancia sin derechos plenos”.

Un punto en el que está de acuerdo el Consistorio local. El portavoz y alcalde de la Zona Norte, Jacobo Calvo, cree que el Ejecutivo regional está haciendo dejación de funciones y sostiene que “los niños y las niñas de Norte tienen el mismo derecho que los demás en todos los barrios de Granada a dar clase en las mejores condiciones posibles, y esas condiciones son una obligación del gobierno de la Junta de Andalucía que está discriminando y excluyendo a unos niños frente a otros, simplemente porque ni cumple ni da la cara en la zona Norte para acabar con el verdadero problema que provoca los cortes de luz”. Unas palabras que para la APDHA no son más que una huida hacia adelante: “Llegados a este punto nos sorprenden las palabras vacías de quienes con responsabilidades, recursos y competencias no agotan todas las vías posibles para articular una respuesta coordinada e inmediata”.

Porque de fondo vuelve a emerger la problemática de las plantaciones ilegales de marihuana y los enganches de luz que se utilizan para que estas puedan prosperar. Esa es la postura que defiende Endesa cada vez que se pone el foco sobre los cortes del suministro eléctrico que ocurren en la Zona Norte. Fuentes de la empresa explican a elDiario.es Andalucía que “en este colegio no se han registrado particularmente muchas incidencias, pero desde hace dos semanas ha habido problemas que coinciden con una operación policial contra la marihuana que no se alimentaba de este centro de transformación y deducimos que este colegio se ha visto afectado porque esas plantaciones se han trasladado a enganches del centro de transformación de la escuela. Desde hace dos semanas, los técnicos están viendo cómo dar una línea alternativa al colegio”.

La marihuana en el foco

La marihuana resurge de nuevo como centro de la polémica en este barrio. Un asunto que no comparten en absoluto desde el Ayuntamiento de Granada ni desde la APDHA que acusan a Endesa de “criminalizar” a un barrio entero. “El Ayuntamiento de Granada forma parte de una mesa contra los cortes de luz donde se ha expuesto por activa y por pasiva que se han de modernizar las instalaciones eléctricas para dar servicio al 75% de la población que paga sus facturas y a las que Endesa deja sin suministro. No vamos a tolerar la criminalización del barrio”, dice Jacobo Calvo. Al respecto, la compañía eléctrica huye de calificativos e insiste en que su inversión en este lugar de la ciudad está fuera de toda duda.

“Los centros educativos los catalogamos como suministros esenciales y se le hace un suministro especial”, recuerdan desde Endesa. “Este colegio se alimenta de un centro de transformación que hace menos de un año que se ha renovado. Se han instalado nuevas líneas de baja tensión y se ha digitalizado. Se le ha puesto una línea nueva de media tensión y ha permitido aliviar la carga para evitar la saturación que había por el tema de los enganches. Esto es una medida de los 3 millones de euros de inversión que se han ejecutado en los últimos años y por lo tanto el centro de transformación está bien”. Al mismo tiempo, señalan que la Policía Nacional y la Guardia Civil llevan años luchando contra las plantaciones ilegales en la Zona Norte y que es ahí donde deben centrarse los esfuerzos.

Según cifras de la Subdelegación del Gobierno, el número de operaciones policiales en la provincia de Granada contra el cultivo de esta droga aumentó un 23% en 2021. “El valor de los bienes intervenidos o inmovilizados en las diferentes operaciones desarrolladas en 2021 alcanzaron los 4,5 millones de euros, 458.176 euros más que lo intervenido en 2020”. Unas cifras que ponen en el foco a las plantaciones ilegales. De hecho, desde 2017 hay en marcha un plan especial para la Zona Norte “para afrontar, desde un punto de vista policial, los cortes de suministro eléctrico que afectan a los vecinos de esta zona de la capital de Granada y cuyos objetivos son apoyar a Endesa en las desconexiones de las instalaciones eléctricas fraudulentas, perseguir los delitos de defraudación de fluido eléctrico y localizar e incautarse de instalaciones dedicadas al cultivo de marihuana”.

Por último, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se excusa diciendo que “cabe señalar que los cortes de luz que vienen produciéndose en el Distrito Norte de Granada son un problema complejo y dilatado en el tiempo cuyas causas son ajenas al ámbito de competencia de la Delegación de Educación y Deporte”. Por este motivo, recuerdan, “se ha remitido la información actualizada sobre la situación del centro, como consecuencia de los cortes de luz, a la Administración con competencia en la materia para la valoración de la situación y adopción de las medidas técnicas necesarias para su solución”.