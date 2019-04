Una parroquia de un pueblo de Huelva pide que no se vote a PSOE ni Podemos

La parroquia de Santa Bárbara en Minas de Riotinto (Huelva), cuyo párroco es Jesús Martín, ha decidido entrar en campaña, sin tener en cuenta la jornada de reflexión, con un mensaje a través de las redes sociales de la propia parroquia en el que pide que los cristianos no voten ni al PSOE ni a Podemos, porque ambos partidos “tienen ideales totalmente contrarios a Cristo.

En el mensaje publicado en el perfil oficial de Facebook de la parroquia, se dice textualmente que “la iglesia no se deve (sic) meter en política, pero un cristiano no deve (sic) votar a la izquierda, que tiene ideales totalmente contrarios a Cristo, la iglesia y los cristianos”.

Por eso, añade que “PSOE y Podemos son totalmente contrarios a la fe que profesamos. A vosotros la responsabilidad”.

El digital Huelva24 reproduce declaraciones del sacerdote, que cita que, “cada uno puede creer lo que le dé la gana", pero "no se puede seguir a un partido que está en contra de Evangelio y llamarse cristiano".

Ha entendido, además, que la iglesia no tiene por qué respetar la jornada de reflexión, porque “no es una institución ni es un partido político”, para resumir que “la parroquia, como parte de a Iglesia Católica, "no puede aceptar el aborto o la eutanasia" y referirse a la "incoherencia" que supone que alguien que se considere cristiano, aunque no frecuente la iglesia, esté en un partido que proponga estas prácticas en contra de la doctrina católica. "Pensar que hay cristianos que estén de acuerdo con el aborto es una barbaridad, como lo sería pertenecer a una organización feminista y pegar a las mujeres", resalta el cura, que, a la hora de valorar que una persona puede ser cristiana y estar de acuerdo con el aborto, espeta: “yo puedo decir que soy mecánico y no he visto nunca un motor”.

Fuentes del Obispado de la Diócesis de Huelva han dicho a eldiario.es/andalucia que la institución como tal no tiene nada que ver con este mensaje, enfatizando el respeto a la libertad de voto de los feligreses.