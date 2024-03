El Gobierno anuncia una distribución de fondos “en igualdad de condiciones” a los 14 municipios del entorno de Doñana

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado este martes que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático (Miteco) hará un reparto “en igualdad de condiciones” en función “de un marco predeterminado” de los 70 millones de euros de la línea 10 del Marco de Actuaciones para Doñana a los 14 municipios del entorno del Parque Nacional --al no haber llegado a un acuerdo entre todos-- y que esa distribución tendrá un suelo de cuatro millones de euros y un techo de ocho, así como que “no habrá prioridad de un municipio sobre otro”.

Así lo ha indicado a los periodistas después de mantener en Sevilla un encuentro con los alcaldes de los 14 municipios --Almonte, Hinojos, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa--, toda vez que ha apuntado que el 50% del dinero destinado a cada uno se repartirá este 2024 y el resto en 2025 para que se puedan llevar a cabo los proyectos presentados por cada uno de ellos, “con un horizonte de ejecución de 2027”.

“Hoy hemos anticipado cuáles pueden ser las líneas de intervención a las cuales se pueden dirigir esos proyectos municipales. Básicamente cinco líneas de intervención. Intervenciones en el ciclo del agua, intervenciones en materia de eficiencia energética, intervenciones en materia de movilidad sostenible, intervenciones en materia de renaturalización de ciudades y, por último, intervenciones que vayan dirigidas a proyectos vinculados a la sostenibilidad en el territorio y hemos diseñado también cuál puede ser el marco razonable de aplicación de esos fondos”, ha explicado.

Morán ha destacado que “hay cuatro municipios que, en exclusiva, tienen acceso a los fondos anuales de parques nacionales, en este caso del Parque Nacional de Doñana, y el resto de municipios no reciben esa financiación, al igual que puede haber líneas de ayudas que la propia comunidad autónoma distribuya para el Parque Natural y, por lo tanto, se benefician los municipios que están dentro del mismo”, mientras que, en este caso, “hay un marco de intervención, que son esos 14 municipios”, a los cuales, se distribuirán los fondos “en igualdad de condiciones” y a través de una transferencia nominativa.

“Igual para los 14”

En este sentido, ha explicado que “se utilizan los mismos parámetros en la distribución de fondos, igual para los 14”, de forma que en estos parámetros “se intenta compatibilizar varios criterios como superficie, número de habitantes, PIB, situación socioeconómica de cada uno de ellos” y, “sobre ese punto de partida, se utiliza un mecanismo de transición justa, donde se prima la necesidad de ese territorio”.

Cuestionado por si los ayuntamientos de Almonte e Hinojos estaban de acuerdo con el reparto --ambos se desvincularon del acuerdo al que llegaron los otros 12 al considerar que el reparto no era justo--, Morán ha subrayado que estos dos municipios “están en la misma situación que cualquiera de los otros ayuntamientos”, algo que considera “lógico” ya que “a todos les gustaría llevar más fondos a sus municipios pero que ”hay que establecer un criterio de reparto“.

“En el caso de los ayuntamientos de Almonte e Hinojos, en último término han dicho que no están de acuerdo con la distribución, pero, lógicamente, van a incorporarse al proceso de distribución de fondos y ejecutar los proyectos que consideren interesantes en sus municipios”, ha señalado.

Así, ha apuntado que no se ha firmado ningún acuerdo, sino que “en primer lugar, se va a hacer una consulta pública para que cada quien haga sus aportaciones, particulares, colectivos, territorios” y, “en segundo lugar se va a firmar un protocolo general entre el Ministerio y los 14 municipios que establece la voluntad de aportar cada una de las partes lo que le corresponde, en este caso, el Ministerio, la financiación y los ayuntamientos, el compromiso de la ejecución de los proyectos”, además de una tercera fase en la que el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto que establece el reparto y, “en último término, un convenio entre los ayuntamientos y el Ministerio que establece los proyectos a ejecutar”.

De otro lado, el secretario de Estado ha explicado que este martes hay “un conjunto de reuniones con organizaciones agrarias, organizaciones sociales y organizaciones territoriales que, en cada uno de los casos van a tener la posibilidad de ir incorporando sus sugerencias y aportaciones para la elaboración de las convocatorias de subvenciones que en régimen competitivo que irán poniéndose en marcha a lo largo de los próximos meses”.

“Estamos hablando de dos tipos de aportación de fondos distintos. En el caso de los ayuntamientos no se trata de una convocatoria a la cual tengan que acudir con sus proyectos y en función de cuál sea la característica de cada uno de los proyectos se le asignan o no fondos, sino que se distribuyen en función de una aplicación de parámetros únicos para los 14 municipios. En el caso de las ayudas para los sectores productivos o para las organizaciones sociales que están en el territorio, sí son proyectos de carácter competitivo”, ha explicado.

Paquete de inversiones

Morán ha explicado que este proceso de encuentros “con el territorio, con los agentes sociales, institucionales y económicos del territorio” se enmarca en “la aplicación efectiva del segundo marco, en este caso el marco socioeconómico, del paquete de inversiones comprometido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la línea de la recuperación, la restauración y la preservación de Doñana”.

En este sentido, ha recordado que “son dos marcos de intervención, de los cuales el primero, que son 356 millones de euros, va dirigido específicamente a actuaciones de carácter medioambiental, especialmente en el ciclo del agua” y que “esos 356 millones de euros están ya en estos momentos en ejecución, prácticamente en su totalidad, en distinto grado de intervención”.

“De hecho, en estos últimos días ha salido la evaluación ambiental de la EDAR de Matalascañas y días atrás la intervención en Lucena del Puerto, por lo que todos los proyectos de ejecución del marco 1 en estos momentos están en marcha, bien en la línea de redacción de proyectos, bien en evaluación ambiental o bien en ejecución física de los mismos”, ha subrayado.

Por ello, ha señalado que este martes arranca “el proceso de diálogo con el territorio para la financiación del segundo marco” que “tiene un fin último, que es facilitar la diversificación de la actividad económica en los territorios. Lo que se viene conociendo con carácter general en procesos de intervención en distintos territorios del país, como los procesos de transición justa”.

“Allí donde hay territorios que tienen una dependencia muy acusada de un sector económico concreto, son territorios muy vulnerables al riesgo de que la afectación a ese sector económico ponga en cuestión la propia capacidad de desarrollo económico y de generación de empleo de esos territorios. Por lo tanto, en esos procesos de transición justa, lo que intentamos es generar apoyo a los propios sectores y también al territorio, para que activen líneas de desarrollo económico y de generación de empleo, que abran el abanico de la capacidad de aprovechamiento de los recursos en ese territorio”, ha subrayado.

Dos municipios en desacuerdo

Los alcaldes de Almonte e Hinojos (Huelva), Francisco Bella y Joaquina del Valle, respectivamente, han lamentado y mostrado su descontento ya que “no hay ningún criterio” y se hace “asumiendo la propuesta de los alcaldes del PSOE, al que se han unido algunos del PP”, lo que han calificado de “acuerdo político”.

En rueda de prensa tras la reunión este martes del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con los alcaldes de los catorce ayuntamientos del entorno de Doñana, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha señalado que “después de casi dos horas de reunión no hemos conseguido que el secretario de Estado nos indique cuáles son los criterios de reparto”.

“Hemos instado hasta última hora, pero no hay criterios. Es sorprendente que lo que haya es un acuerdo político, fundamentalmente, basado en la propuesta del PSOE, que luego ha incorporado a algunos alcaldes del PP. Pero es sorprendente que la biodiversidad y sostenibilidad de Doñana tenga como base un acuerdo político de reparto de fondos”, ha subrayado.

En este sentido, ha reiterado que “no hay ningún criterio” y que asumirán lo acordado porque “ellos vienen a dar y nosotros a recibir”, pero ha señalado que se trata de “un fraude clarísimo a los ciudadanos de Doñana lo que ha propiciado hoy aquí el Ministerio”.

“Nos han tenido casi tres meses esperando que recibieran las propuestas. Pensábamos que iban a hacer un ejercicio de ponderación entre todas las propuestas que se habían hecho, pero no ha sido así. Se ha asumido directamente el criterio de los alcaldes, fundamentalmente del PSOE, porque son la misma línea política del Ministerio. Y entendemos que en Doñana la cosa no está para política. Pensábamos que este acuerdo que se había hecho con la Junta de Andalucía era un acuerdo de verdad, donde realmente lo que importaba era el territorio, pero hoy ha quedado demostrado que no”, ha enfatizado.

Al respecto, Bella ha subrayado que el ministerio “no cumple con la palabra que habían dado”, porque el secretario de Estado, en el último Consejo de Participación, “había dicho que los criterios de reparto iban a ser máximo un 25% de los fondos a nivel lineal, y luego el resto tendrían que ver con el territorio y la población de cada municipio en función de la implicación que tienen con la biodiversidad y con la sostenibilidad”, pero “no ha sido así”.

Por su parte, la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, ha reconocido que tenían “ciertas esperanzas” de una respuesta “motivada, razonada y responsable, después de haber estudiado objetivamente las propuestas planteadas” y “no ha sido así”.

“Se ha tomado el acuerdo de mayoría sin mirar ningún criterio. No se nos ha sabido explicar, porque hemos salido sin conocer los criterios en los que se ha basado la decisión del Ministerio, más allá de que es un acuerdo de mayoría, iniciado, además, por un ayuntamiento del PSOE, al que han seguido otros socialistas y algunos del Partido Popular, que tienen que compartir circunstancias con ellos”, ha abundado.

Al respecto, la alcaldesa ha dicho que ese acuerdo “nada tiene que ver con el municipio”, porque “Hinojos es Doñana, es la zona virgen del parque natural, es el 75% del término de especial protección, es el pueblo que ha estado cuidando para que eso se mantenga”. “No tenemos pozos ilegales, no tenemos cultivos extensivos de frutos rojos, no tenemos muchas cosas, pero tenemos el tesoro de Doñana. Y eso no se ha tenido en cuenta”, ha agregado.

Así, la primera edil ha lamentado que los vecinos de Hinojos “no vayan a recibir lo que le corresponde”, porque el Ministerio “sin informar de qué criterio ha seguido, se ha dejado llevar por el criterio de 'la mayoría lo pide'”.

Cuestionada por los argumentos dados por el secretario de Estado, Del Valle ha subrayado que “no son más que ideas generales que aparecen en el propio acuerdo marco”, pero que tanto ella como el alcalde de Almonte han pedido “los criterios objetivos en los que se han basado, tras tener sobre la mesa el estudio de las dos propuestas”. “Nos han dado una copia del documento marco, que ya teníamos, y una copia de la propuesta de los doce pueblos”, ha añadido.

“Lógicamente, no hay criterios objetivos, no hay un estudio de valoración de las dos propuestas y un documento realizado por el Ministerio diciendo que consideramos que esto es mejor por estas razones. No, no lo hay. Lo que hay es un copia-pega de dos documentos, el acuerdo marco y la propuesta de los doce pueblos. Eso es lo que nos han entregado como justificación de la decisión que han tomado”, ha aseverado la alcaldesa.

Por todo ello, Del Valle ha calificado de “absolutamente incomprensible” la decisión y que los municipios de Almonte e Hinojos “se están viendo muy perjudicados por esta situación”.