El tránsfuga de IU que dio al PP la alcaldía de Nerva termina de asesor en Diputación

El que fuera candidato de Izquierda Unida a las elecciones municipales en Nerva (Huelva), Fran Vázquez, es, desde el pasado noviembre, asesor del grupo de gobierno del PP en la Diputación Provincial.

Algo que se ha sabido ahora, cuando el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el decreto que lo hizo oficial en su día. Ya sea por el atasco en las publicaciones de ese boletín o por no querer publicarlo en su día, el asunto se ha conocido esta semana, y el portavoz del PSOE en la Diputación, Rubén Rodríguez, ha pedido explicaciones al presidente, David Toscano, tras conocerse este nombramiento como asesor del ahora concejal no adscrito, lo que deja en evidencia que “la Alcaldía de Nerva tuvo un precio. Un precio que conocimos definitivamente cuando vimos en el Boletín Oficial de la provincia que el concejal tránsfuga era asesor del PP”.

Todo arranca tras las últimas elecciones municipales, cuando el Partido Popular y XNerva alcanzaron un acuerdo de Gobierno por el que se proclamaba a Rafael Prado como alcalde durante los dos primeros años. El otro tramo de legislatura el primer edil será José Luis Lozano.

La propuesta, además de los votos de PP y XNerva, contaba con el apoyo del concejal no adscrito Fran Vázquez, quien fuera el candidato de IU. Desde el PP no se ha valorado este asunto, que fuentes de este partido engloban en una situación “normal y completamente legal en política”.

Aunque Vázquez no se ha pronunciado, sí hizo público un comunicado el pasado 23 de febrero, donde denunciaba, a través de Onda Minera, el “linchamiento político” al que estaba siendo sometido por los partidos de la oposición (IU y PSOE) en Nerva, y añadía un párrafo muy llamativo. “Afortunadamente, por mi trabajo durante 34 años, tengo 54, puedo permitirme no ser marioneta de nadie. Quiero dejar claro que Fran Vázquez no necesita ningún trabajo o paga. Fran Vázquez lleva 18 años ejerciendo como informático en una multinacional y 10 años con cargos directivos. Fran Vázquez no estaba en paro buscando una liberación o un sobresueldo”. Cuando hizo público este comunicado ya llevaba tres meses cobrando de la Diputación onubense.

“Falta de transparencia”

Para Rodríguez, este asunto “se trata de una falta de transparencia total en la institución. Estos hechos que consideramos muy graves y que tienen que conocer los ciudadanos y las ciudadanas de Nerva”, y se ha preguntado cómo se ha podido jugar con el voto de buena fe de tantas personas en Nerva, “de qué está sirviendo el concejal no adscrito, qué beneficio ha tenido para la ciudad de Nerva este hecho y lo más grave, por una falta de transparencia total, por qué lo han publicado justo al empezar la Semana Santa cuando lleva más de cuatro meses trabajando en la Diputación Provincial como asesor”.

Al hilo de ello, ha apuntado que además de denunciar estos hechos, desde el PSOE se va a plantear la presentación de una moción en el pleno de la Diputación porque el Partido Popular tiene que dar explicaciones a los ciudadanos de Nerva.

“Hay que recordar que el Partido Socialista de Nerva fue el partido más votado en las elecciones municipales y que al final se ha descubierto que la Alcaldía de Nerva ha tenido un precio”, dice.

Por su parte, el concejal socialista de Nerva Manuel Matías Cornejo ha subrayado que desde el PSOE local seguirán denunciando situaciones como estas porque “la ciudadanía de Nerva” merece conocer la verdad. “El PSOE fue la lista más votada y por eso vamos a seguir trabajando por este pueblo. Tampoco, podemos tolerar esta tomadura de pelo y engaño a los vecinos y vecinas”, ha concluido.