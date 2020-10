Juicios por la tarde, una iniciativa para desatascar las demandas de los trabajadores en los tribunales

Señalamientos de juicios a cuatro años vista sigue siendo una realidad de la jurisdicción Social y que seguramente la mayoría de las ocasiones hace bueno el dicho de "la justicia tardía no es justicia", como casi le ocurrió a Consuelo A.R., que al final ganó su batalla contra el tiempo y contra los tribunales. La pandemia no ha hecho sino empeorar esas situaciones pese al esfuerzo de las administraciones en paliar los nocivos efectos del coronavirus desde el mes de marzo, que ha cargado aún más la jurisdicción especializada en resolver despidos, reclamaciones de cantidad o de prestaciones de la Seguridad Social, sobrecargada ya de por sí desde hace años. La Justicia se ha ido normalizando, hasta donde puede, y sigue tratando de ir descolapsándose tras la etapa de confinamiento pero algún juzgado, en cualquier caso, ha tenido que ampliar su horario, no ya para adelantar trabajo o para realizar actuaciones procesales, sino para celebrar juicios.

El Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, por ejemplo, suspendió en su momento una vista oral que tenía previsto para el pasado 30 de marzo. En pleno estado de alarma, fue imposible su celebración. Mediado agosto, un mes habitualmente inhábil para la Administración de Justicia, se pospuso el juicio hasta el pasado martes 13 de octubre a las 16.30 horas. El juzgado adoptó la decisión en aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con las suspensiones de vistas y juicios acordadas a raíz de decretarse el estado de alarma en España. El mencionado artículo dice que "los tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles cuando hubiere causa urgente que lo exija".

Carlos Jiménez, del despacho Jiménez-Bidón Abogados y que es parte en el procedimiento, no oculta la "sorpresa" que le produjo la citación judicial para esa tarde pero considera que se trata de una iniciativa que podría servir "de modelo" para otros juzgados, "paliar el retraso" y que asuntos urgentes "no se demoren tanto en el tempo". El letrado comenta que, en esta misma jurisdicción Social, le acaban de notificar señalamientos de juicios "para el año 2024" y "eso es una barbaridad", opina. "Cada juzgado hace lo que quiere y no hay una normativa, pero alguno habrá pensado que tiene dar salida a los procedimientos y ha señalado juicios por la tarde. Hay cuestiones urgentes como las incapacidades. Para una de esos casos me acaban de señalar una vista para diciembre de 2023 y estamos hablando de casos de personas que no pueden desarrollar un puesto de trabajo, etc.", denuncia.

Según comenta, el juicio del martes discurrió "con normalidad" aunque reconoce que "se hizo un poco raro llegar al juzgado y no ver en la puerta el ambiente habitual de abogados, clientes, testigos, etc". "Por lo demás, el desarrollo del juicio fue normal, cumpliendo con las medidas de seguridad, el distanciamiento, las mamparas, etc.".

"Cada juzgado se organiza"

Ni la Junta de Andalucía ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tienen constancia de este tipo de señalamientos de juicios por la tarde y explican a este medio que "cada juzgado se organiza como quiere", sin poder ofrecer datos de si se trata de una medida común en los tribunales andaluces. Con todo, la Junta tiene en marcha desde septiembre un Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia, que inicialmente se prolongará hasta el próximo el 31 de diciembre, aunque con posibilidad de prórroga. La idea de la administración andaluza es “complementar" el plan del Ministerio de Justicia, que contempla determinados refuerzo en las jurisdicciones Social y Mercantil.

La Consejería de Justicia cuenta con "medidas de autorrefuerzos" para los juzgados de lo Penal, Familia y Primera Instancia, y medidas de refuerzo externas en Juzgados Mixtos y ampliación con contratación de hasta 40 interinos para la plantilla de Auxilio Judicial, explican fuentes de Justicia. La participación en esta medida es voluntaria para el personal que acuda presencialmente a su puesto de trabajo y afecta a 907 funcionarios, aunque en el caso de que hubiera más participantes seleccionados de los máximos establecidos participarán por turnos rotatorios. Este equipo de personas realiza los servicios extraordinarios durante tres horas al día y tres días a la semana.

La inversión hasta final de año por parte de la Junta es de más de 7,2 millones de euros, con los créditos disponibles en el Fondo de Emergencia Sanitaria, Social y Económico para hacer frente a a la Covid-19 en Andalucía, así como con crédito de autofinanciada de la Junta de Andalucía. El objetivo de "ir acabando con las listas de espera que hace que muchos ciudadanos y empresas tengan que esperar meses e incluso años para que se les señale una vista”.