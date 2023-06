Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, por haber pagado con dinero público en prostíbulos. El juicio se ha celebrado desde el 29 de mayo en la Audiencia de Sevilla y ha sido en la tarde de este viernes cuando el tribunal compuesto por nueve ciudadanos ha leído su veredicto, que considera “culpable de una continuada disposición ilícita de fondos” públicos para gastos en prostíbulos y de “falsear” la contabilidad de la entidad para “simular las devoluciones” del dinero público empleado “con la colaboración” de la ex directora económica financiera de la extinta fundación pública, Ana Valls.

Ambos venían siendo acusados de un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, representada por Fernando Soto, mantuvo al final del juicio su petición de seis años de cárcel para Villén y cuatro para Valls, mientras que la Junta de Andalucía ejerció la acusación particular y el PP la acusación popular. La Audiencia de Sevilla, tras el veredicto, deberá emitir la sentencia y concretar la condena de los dos enjuiciados.

Villén reconoció haber cargado 32.566 euros en su tarjeta de empresa de la Faffe, aunque alegó en su declaración que, tras cada una de esas diez incursiones en prostíbulos de Sevilla, repuso el dinero. El acusado encuadró los hechos en un momento en el que esas actuaciones “tenían unas connotaciones no tan malas como hoy en día” y, en todo caso, pidió “perdón públicamente” pero negando menoscabo al erario público. “Nunca me he llevado ni un solo euro de la fundación”, dijo.

Continúa la investigación

Valls, por su parte, aprovechó su derecho a la última palabra insistiendo en que cuando supo por los medios de comunicación de todo el asunto, sintió “un absoluto bochorno”, afrontando una situación “traumática” como consecuencia del procedimiento judicial. La exdirectora financiera se declaró “inocente”, negando que incurriese en cualquier “manipulación contable” para encubrir los gastos de Villén con la tarjeta de la Faffe en prostíbulos como Don Ángelo, Top Show Girls, La Casita o la Sala Delux.

Cabe recordar que el PP acaba de reabrir, por tercera vez, la comisión parlamentaria que investigará esta cuestión y otras relacionadas con supuesto enchufismo en el PSOE andaluz en la extinta fundación pública, volviendo a plantearse citar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e incluso al expresidente andaluz José Antonio Griñán. En todo caso, este viernes, el mismo día en que se ha dado a conocer el veredicto del jurado popular, la comisión de investigación sobre la Faffe —con la única participación de los representantes de PP y Vox— ha acordado fijar para el próximo día 27 de junio la reunión en la que está previsto que se apruebe el calendario definitivo de los trabajos de este órgano parlamentario. Asimismo, se ha concedido un plazo de una semana a los grupos parlamentarios para que registren sus propuestas concretas de comparecencias y demás propuestas de plan de trabajo, que serán abordadas en la sesión del 27 de junio.