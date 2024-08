Ángeles Mora: “Tengo la sensación de haber llegado a la meta en mi vida como poeta”

La Wikipedia dice de ella que nació en Rute (Córdoba) en 1952, que es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada desde 2003, y en 2016 recibió el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía de España. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y es acreedora de un máster en “Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, por la misma Universidad, donde ha sido profesora de Lengua y Literatura Española en el Centro de Lenguas Modernas. Es presidenta de la Asociación de Mujer y Literatura Verso libre, y madre de tres hijos. Este último dato no es menor ni mucho menos incluso en su biografía poética.

Charlar con Ángeles Mora, y precisamente un mes después de que otra gran poeta andaluza como Julia Uceda falleciese, es estar ante uno de los referentes de las letras españolas. Y así lo ha reconocido la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), con un curso en la sede de Baeza donde se ha pasado revista a una carrera que comenzó en 1982.

Un reconocimiento que a la escritora le hace sentirse “un poquito abrumada”, y que considera “como un momento de recopilación, de pensar en muchos años de mi vida que he dedicado a la poesía y hasta me pone en un lugar un poco diferente al que he estado hasta ahora”.

“Siempre me he sentido en marcha, y ahora me siento como si estuviera llegando ya al final de mi carrera como poeta, porque, además, he publicado mi obra completa, reunida, lo cual no quiere decir que a lo mejor siga escribiendo, pero yo tengo la sensación de llegar a una meta”, dice a la hora de hacer balance de tantos años de profesión con poemas bajo el brazo, aunque admite que “todavía puedo publicar, pero también estoy un poquito cansada”.

Un ritual con 40 años de historia

Ángeles Mora explica que mantiene desde hace años un mismo ritual: “Cuando publico un libro siempre dejo un par de años sin publicar, a lo mejor para cambiar también en mi mente la línea del pensamiento que me une, porque mis libros son muy unitarios, pero cada uno da un paso más”, de modo que, admite, necesita “un tiempo para desengancharme del ambiente de mi poemario anterior antes de escribir el siguiente”, una sensación “que he tenido siempre, no es nueva”.

La carrera de la poeta cordobesa comenzó cuando tenía 30 años. Hasta ese momento su vida pasaba por, además de matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras, porque quería hacer Filología Hispánica, sacar adelante a sus tres hijos. “Hasta ese tiempo, hasta ese momento, no me sentí con con fuerzas como para dedicarme a escribir, pero cuando los niños comenzaron a ir al colegio ya tuve tiempo para mí. Las mujeres tenemos esa historia siempre, o por lo menos la hemos tenido”, dice, rememorando aquellos años, en los que “los niños y todo eran cosa mía, con lo que pasé como diez años que yo llamo de vida oculta”, hasta que llegó a Granada y sintió “que podía dedicarme a mi gran pasión, que fue desde siempre la poesía y escribir ya con sentido”.

“El sur es muy poético”

Aparte de la nombrada y añorada Julia Uceda, en la charla surgen nombre como los de Luis García Montero, Juan Carlos Abril -que ha dirigido el curso en la UNIA-, Antonio Machado o Lorca, exponentes de una Andalucía “donde se hace muy buena poesía, donde siempre ha habido esa tradición poética”, y rememora que empezó a leer poesía “porque en los libros de texto teníamos poemas y yo veía que no solo me encantaban, sino que se me quedaban en la memoria, y por ahí empecé yo a escribir, a leer poemas cuando estudiaba segundo y tercero de Bachiller y también a intentar imitarlos, que en principio no me salía, luego me salía la imitación, pero no tenían voz propia. Luego, ya fue cuestión de tiempo”.

“A mí me gusta escribir con un ritmo más bien de versos impares”, dice resumiendo cómo entiende que es su arte. “La poesía me ha servido para pensar y para hacer llegar a ser quien soy. Ha sido una manera de interpretar la vida y de, además, construir mi yo”, dice, recordando que “el yo que se nos da es un yo que heredamos, familiar y social, pero luego tienes que construir el tuyo propio”, y recuerda que ella tiene un poema que se llama ‘El infierno está en mí’, que habla de eso, “de la construcción de tu propio yo, que es la lucha grande que se tiene, que suele pasar también al empezar en la adolescencia, en la lucha que tienes contigo mismo porque te das cuenta de que no eres como te han dicho que tienes que ser. El infierno está en la lucha por construir tu propia personalidad, la de cada uno”.

El prejuicio de la poesía

Ángeles Mora admite que escribir poesía no es fácil en el sentido de llegar al público, pero en esa pelea lleva ya 40 años. “Se tiene el prejuicio de que no se va a entender, pero yo creo que la poesía se entiende cuando te acostumbras un poquito a leerla. No eres un fotógrafo si no lo aprendes, y a escribir se aprende leyendo, a diferencia de una novela, que te cuenta una historia que no te cuesta ningún trabajo entender, porque no tienes que interpretar la historia, ya te la dan contada”.

Sin embargo, la poesía “te sugiere cosas con imágenes. Es una manera diferente de leer y de escribir”, y merece la pena “ese esfuerzo que hay que hacer para entender algo que, en principio tiene menos lectores, que te quiere contar las cosas de manera metafórica”, pero que termina llegando, poco a poco, a cada vez más gente, como prueba que el aforo del curso de la UNIA se quedó corto para que gente de todo el país conociese mucho más sobre una de las poetas más importantes de la actualidad.