Viveflamenco.com, un ‘trip advisor’ para los profesionales de lo jondo

¿Cabe todo el flamenco en un portal? Seguramente no, pero hay quien lo está intentando. Los responsables de Viveflamenco.com llevan un par de años trabajando en una suerte de trip advisor o de linkedin para profesionales de lo jondo que crece cada día.

Todo empezó en diciembre de 2019, meses antes de la pandemia. “La idea me rondaba desde hacía tiempo, hasta que encontré el momento de ponerlo en marcha”, recuerda Antonio de Pablo, impulsor y responsable del proyecto. Este empresario había montado junto a otros socios, diez años antes, un hostel en Sevilla que fue muy bien. Quisieron abrir otro gigante en Madrid y fue la ruina, “pero aprendimos muchísimo de cómo funciona el mundo del tour-operador”. Y decidió plantar la semilla de Viveflamenco.com.

“Lo que tenía claro es que quería un negocio que fuera escalable. Si tienes un bar y quieres abrir otro, necesitas empezar todo desde cero: no es escalable. Mientras tanto, trabajé en una multinacional tecnológica y la dejé justo antes de la pandemia. Coincidí con un flamenco y, hablando con él, me di cuenta de que no era el sector con los mayores estudios, ni con las tecnologías más avanzadas, y además estaban muy verdes en márketing. Y me di cuenta de que había un campo por explorar”, agrega el empresario.

La propuesta consiste en lo que se conoce como market place. Según De Pablo, “puede ocurrir que lleguen a Sevilla tus primas de Barcelona y te pregunten: ¿dónde puedo ver flamenco? Entonces, lo normal es que las lleves a un tablao con un 95 % de público guiri alrededor. Aquí se trata de ofrecer otras posibilidades. Por otro lado, si buscas en Google ‘clases de flamenco’, te saldrán un montón de páginas independientes, en las que tienes que entrar una a una, y tienes que fiarte de lo que te cuente cada cual. En Viveflamenco.com queremos que estén todos juntos y que el cliente pueda valorar y escoger cómoda y libremente”.

Alcance global

La idea es que, a la manera de las plataformas antes mencionadas, se apunten a esta nueva aventura digital, de forma gratuita, los profesionales de dos sectores: los que se dedican a la enseñanza del flamenco y los que venden experiencias, desde tablaos a museos. “Unos reciben pagos regulares y otros pagos únicos, y el tipo de cliente es muy distinto en función de que se trate de una u otra modalidad”, señala De Pablo. “Nosotros cobramos solo el 15 % por cada estudiante que les llevamos”.

Entre los objetivos futuros de Viveflamenco.com está también incluir a las peñas, “pero es necesario atender a su evolución, porque algunas ni siquiera tienen aún página web. Y queda todavía por entender que una sociedad sin ánimo de lucro no significa que los profesionales no ganen su dinero con ello”, apunta.

De momento, la web ha echado a rodar con la ayuda del programa de emprendimiento Minerva de la Junta de Andalucía y Vodafone, que seleccionó a 25 empresas con proyección de toda la comunidad, y ha tenido una estupenda recepción a pesar de estar hecha por gente ajena al sector. “Recuerdo que hablando con el director del Museo Cristina Hoyos le dije que antes de nuestra reunión lo había investigado a fondo, y me respondió: ‘Yo también a ti. Y no te conoce nadie en el flamenco’, lo cual es cierto, porque vengo del márketing”, sonríe De Pablo, quien ya tiene incorporados a Flamenconline.com una academia de Zurich, otra de Estados Unidos o dos diseñadoras brasileñas de moda flamenca, para hacerse una idea del alcance global de la propuesta.

“Es algo natural”, agrega. “El Centro de Baile de Jerez lo lleva una sudafricana, y la mejor web del género, Viveflamenco.com, es de una canadiense. Ahora tenemos clientes interesados en México o Bogotá, y esto se va a seguir extendiendo por todas partes durante mucho tiempo”.

Bienes digitales

Más allá de la buena marcha del proyecto, su responsable no deja de asombrarse con el hecho de que, a día de hoy, no sea posible saber aún las dimensiones reales del mercado flamenco. “Cuando he consultado a expertos, me han remitido a una tesis doctoral… de 2010. En dicho estudio se señalan circunstancias como el bajo nivel de estudios del sector, la escasa capacidad general para moverse en redes y la frecuencia de pagos en dinero negro. Estas son algunas de sus debilidades, pero también abren posibilidades para mejorar y crecer”.

El equipo de Viveflamenco.com está formado por tres socios fundadores –Bruno Vázquez, Ana María Touza y el propio Antonio de Pablo–, un comercial y un equipo de desarrollo de cinco personas radicado en la India. El objetivo es estar a pleno rendimiento a principios del año próximo, abarcando nuevos productos como el intercambio de bienes digitales, los nft. “Tenemos a los superartistas del flamenco y no nos cabe duda de que la gente querrá comprar creaciones en digital, más sabiendo que el dinero va directamente al creador. Sabemos que aquí va todo más lento, pero la NBA facturó el año pasado mil millones de dólares en este campo de intercambio de los bienes digitales de la mano de los nft. Nosotros vamos a estar preparados para eso, pues mañana se podrán comprar entradas, carteles flamencos o arte digital en nft”, subraya.

¿Ha conseguido la empresa hacer aficionado a su responsable? “Bueno, aunque sea madrileño y no venga del sector, mi familia es andaluza, llevo 40 años de hermano de la Macarena, mi hija de cinco años va a clases de baile… Sí, puede decirse que ya soy flamenco”, apostilla.