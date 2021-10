Veinte películas compiten por el Giraldillo de Oro dentro del Festival de Sevilla

La Sección Oficial de la decimoctava edición del Festival de Sevilla, que se desarrollará del 5 al 13 de noviembre, se ha revelado como una de las más disputadas y completas de la historia del certamen, con un total de 20 películas a competición, en la que junto a nombres ya anunciados como Mia Hansen, Nadav Lapid, Andrea Arnold o Miguel Gomes así como el de cineastas españoles como Santi Amodeo y Liliana Torres, se unen autores sobresalientes del cine europeo con sus últimos trabajos que competirán por el Giraldillo de Oro.

Según ha detallado el Festival de Sevilla en una nota de prensa, en concreto, la nómina de autores se completa con los nombres de Apichatpong Weerasethakul, Jacques Audiard, Michelangelo Frammartino, Dominik Graf, Václav Kadrnka, Aleksandr Zeldovich, Arthur Harari y Joana Handjithomas y Khalil Joreige. Ocho nuevos largometrajes que se suman al avance de los siete ya anunciados a competición en el concurso que confirman al certamen hispalense como la indispensable puerta de entrada a España de la creación cinematográfica europea reciente.

Asimismo, en la Sección Oficial Fuera de Competición se proyectarán las películas firmadas por autores españoles como son Alegría de Violeta Salama y El amor en su lugar de Rodrigo Cortés.

Con la actriz Tilda Swinton como cómplice, el maestro tailandés Apichatpong Weerasethakul estrenará en España la coproducción europea Memoria, que llegará a Sevilla con el aval del Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Sensorial, contemplativo, radical, siempre fascinante, el cine de Weerasethakul viaja hasta Colombia para trasladar las reflexiones y los valores conceptuales y espirituales de su imaginario a nuevos entornos. Más desnuda que nunca, su última película usa el sonido, o los silencios, como elemento narrativo y discursivo, en un relato que sigue a una mujer (Swinton) obsesionada por un extraño sonido que le impide conciliar el sueño. Dueño de una mirada onírica y una voz original, el cineasta ha conquistado a cinéfilos de medio mundo con películas como Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas (Palma de Oro en Cannes 2010).

También apuestan por la memoria y el legado Joana Hanjithomas y Khalil Joreige, que vuelven a Sevilla con su nuevo trabajo conjunto tras presentar The Lebanese Rocket Society (2012). Hoy reconocidos como una sólida pareja creativa presentará Memory Box, una emocionante mirada al Líbano de los 80 a partir de la historia de una adolescente que explora en el tumultuoso pasado de su madre a través de una caja de cuadernos, fotografías y casetes de la época que revela una imagen materna hasta entonces desconocida. Con abundantes elementos autobiográficos vividos por Hanjithomas, con un enfoque que no rehúye de las emociones, el resultado es un relato que viaja en el tiempo.

Mirando el pasado

Por otra parte, el italiano Michelangelo Frammartino (Le quattro volte) compite con Il Buco, título que recrea la primera expedición que se hizo, en 1961, a una de las cuevas más profundas del planeta, el conocido como Abismo de Bifurto, en el sistema montañoso de Pollino, en Calabria. Galardonada con el Premio Especial del Jurado de Venecia, Il Buco está protagonizada por 12 jóvenes espeleólogos seleccionados en un casting para interpretar a sus predecesores, que han tenido que repetir la hazaña equipados con artilugios de escalada de hace seis décadas, en una película que prescinde de diálogos y líneas narrativas convencionales.

Pese a una larga trayectoria como director de cine y televisión a sus espaldas, pocos de los trabajos del alemán Dominik Graf (The Cat, Las queridas hermanas) han llegado a España. Será esta decimoctava edición del Festival la que acoja el estreno en nuestro país de su último filme, Fabian: Going to the Dogs, que adapta la novela homónima de Erich Kastner. Con una atrevida apuesta visual, que demuestra la vitalidad de un cineasta que ronda los 70 años, la película viaja al Berlín de 1931, en el contexto de la caída de la República de Weimar y el auge del nazismo, para seguir la peripecia de un veterano de guerra aspirante a escritor que, de día, trabaja como publicista de una empresa tabaquera y, de noche, frecuenta cabarets y prostíbulos.

Tras su paso por el Festival de Locarno, llega a Sevilla la perturbadora Medea, del ruso Aleksandr Zeldovich. Una película que, como la tragedia griega en la que se inspira, explora la naturaleza humana antes los deseos reprimidos, los celos y la ira a partir de la peripecia de una mujer ambigua desde el punto de vista moral cuyos episodios amorosos y vitales proyectan un sentimiento turbador ante el espectador.

Por último, en Onoda, el cineasta francés Arthur Harari firma una cinta deslumbrante, en la mejor tradición de los clásicos, retratando las 10.000 noches en la jungla de un soldado japonés olvidado en una isla después de la Segunda Guerra Mundial. Seleccionada como la película inaugural de la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, Harari firma aquí una película histórica con actores japoneses y un argumento que abarca casi 30 años en uno de los trabajos más monumentales del cine francés reciente.