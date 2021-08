Lorca sigue creciendo bajo la mirada de las mujeres

Cuando se cumplen 85 años de su asesinato en Granada –en su Granada, como enfatizaba Antonio Machado–, Federico García Lorca sigue hablando a los lectores, a la gente de teatro, a los artistas, a cualquiera que abra el oído y el corazón a su palabra. Innumerables son los creadores que se han inspirado en la obra lorquiana en todo el mundo, pero en los últimos años parece haber una atención especial hacia el genio de Fuentevaqueros por parte de las mujeres, que acaso están brindando nuevas lecturas, mostrando otros perfiles del personaje a la luz de sus miradas.

La habitación que no pudo encerrar a Federico García Lorca

Saber más

La ilustradora murciana Ilu Ros (Mula, 1985) ha sido sin duda una de esas redescubridoras. Su libro Federico, elaborado durante el confinamiento y publicado por Lumen, afrontaba el reto de aportar algo sobre un autor del que parecía haberse dicho todo. "Me daba vértigo", reconoce la artista, "no sabía qué podía contar que no se hubiese contado ya mil veces. Entonces intenté quitarme esa neblina y hacer un libro desde la admiración, desde el punto de vista de la emoción que yo sentía cuando leía sus poemas o salía de ver una obra suya en el teatro. Sabía que esa emoción la sentía muchísima gente".

Para Ros, el secreto de Federico no es otro que "el hecho de despertarnos algo que viene de muy adentro. Creo que por eso es tan universal, se entiende igual en España que en el resto del mundo". Tras el éxito de su libro, la ilustradora cree que la atención que las mujeres le vienen prestando a Lorca no es casual: "Él siempre se sintió muy cerca de su madre, de sus hermanas y de sus amigas, y desarrolló personajes femeninos muy grandes en sus textos. Toda su vida estuvo rodeado de mujeres, y lo sigue estando".

Del Guadalquivir a Harlem

Junto con las artes plásticas, la música es otro de los ámbitos en los que Lorca ha sido siempre muy bien recibido. Voces femeninas como María del Mar Bonet o Mercedes Sosa, y más recientemente Mayte Martín, Esperanza Fernández, Silvia Pérez Cruz o Rozalén, entre otras, han contribuido a difundir la poesía lorquiana. Y la tradición continúa, imparable.

Así, mientras Úrsula López llevaba a escena con el Ballet Flamenco de Andalucía el montaje El maleficio de la mariposa, con coreografías de mujeres como Antonia Mercé, GretPalucca y Martha Graham, la bailaora Leilah Broukhim, nacida en Nueva York, aunque de padres iraníes y formada en Sevilla con los Farruco, estrenaba en Madrid su propuesta Lorca, poeta flamenco, y la cantante Uxía grababa junto al gaditano Javier Ruibal el disco De tu casa a la mía, un repertorio que combina poemas de Lorca con los de Rosalía de Castro.

Y hay más. Ayer mismo, la cantante Pasión Vega presentaba en Alfacar su personal homenaje al autor de Poeta en Nueva York bajo el título Lorca sonoro. "Es todo un privilegio poder hacerlo", asegura. "Me siento una elegida por tener la posibilidad de recrear su obra, despertar de nuevo esos sonidos de Guadalquivir, de negros de Harlem, de copla, de Al Andalus , de Cuba, de cante jondo… Y de sus palabras, es un regalo inmenso para mí".

Identificadas

También lo es, según palabras de la madrileña, poder compartir ese momento "íntimo y respetuoso" con el poeta Juan José Tellez y el músico Jacob Sureda. Y en cuanto al gancho que el poeta pueda tener para las creadoras, Pasión Vega asevera que "su legado va más allá de los estereotipos, del género y no importa de dónde uno sea… Ese legado siempre sonará es el poeta de todos y para todos y después de 85 años su vida sigue sonando".

Elma Sambeat, cantante y actriz valenciana especializada en las músicas de raíz, se embarcaba recientemente junto al pianista francés Baptiste Bailly en el proyecto Muerto de amor, plasmado en disco –el cuarto de su carrera– y en una obra de teatro con su compañía, La Galopante. "La poesía de Lorca siempre me ha calado muy profundo", explica Sambeat, que en trabajos anteriores ya había versionado poemas como Anda Jaleo o Las Morillas de Jaén. En los poemas lorquianos encuentra "la una extraña fuerza que te lleva a crear. Con Lorca directamente me nacen las melodías mientras lo leo. De alguna manera siento que él, forma parte de mi vida, como si lo conociera", agrega.

La artista, que conjuga jazz, flamenco y sonidos tradicionales, encuentra en Lorca un vínculo con la cultura popular que trata de trasladar a la música. "Tenía claro que quería una fuerte conexión con mi imagen de Federico, de su mundo, entre lo popular y lo sofisticado, ya que a mis ojos él fue eso, un hombre muy culto, sensible y refinado, pero con una voluntad de acercarse a las cosas de la tierra, del pueblo, de las gentes, y no a partir de clichés, sino con todas sus luces y sus sombras. Y en eso me siento muy identificada".

Una herida abierta

Cordobesa, la cantante Mariola Membrives se ha aliado también con Marc Ribot para dar forma a una propuesta titulada Lorca spanish songs. "Ha sido como una cosa inevitable. Siempre digo que Lorca parece que me llevara de la mano, que es alguien como de la familia. Que siempre estuvo ahí, y que su obra pareciera ser del pueblo… Desde el principio de todo, como si no la hubiera escrito alguien concreto. Pero además resulta que si, que la escribe alguien que, cuando creces y empiezas a conocer, te enamoras por su personalidad y te conmueve por cómo mira y lo que remueve".

"Tanto", prosigue Membrives, "que acabas sintiendo su muerte y la injusticia de esta como algo propio…. Creo que nos pasa a muchos. El asesinato de Federico simboliza una gran herida abierta que casi todas las personas en este país pueden reconocer". Sin embargo, lo que la llevó a inspirarse en Lorca no fue la idea de la muerte, sino de la infancia, "ese lugar de juego y de libertad, andaluz y conocido. Y lo que mejor quedaba representada era en esas canciones: la obra de Lorca me ha permitido seguir haciendo la mía propia".