El teatro sevillano hace piña en un feSt “de carne y hueso” con horarios a la europea

Contra viento y marea: así se presenta el sector teatral hispalense en la víspera de su gran cita, el Festival de las Artes Escénicas de Sevilla (feSt), que en plena crisis de la pandemia no solo sigue adelante con fechas y programa en firme –del 18 al 29 de noviembre–, sino que se presenta como una reivindicación, más decidida que nunca, por la presencialidad.

“Es justo lo que nos caracteriza: el teatro muere cuando no es”, explica su responsable, José María Roca. “No es que seamos puristas, no estamos en contra de los espectáculos que se graban o se emiten en directo por streaming. Pero no podemos ignorar que nuestro principal valor frente a otras cosas empaquetables es la inmediatez, la capacidad de ofrecer espectáculos únicos e irrepetibles”.

Es así como la Sala Cero Teatro, Teatro TNT, Viento Sur Teatro, Platea Odeón Imperdible y La Fundición Teatro vuelven a unir fuerzas para brindar 83 funciones con horarios a la europea por prescripción legislativa: 12.00, 13.00 y 16.00. “Estamos haciendo cosas que eran impensables en Sevilla, y como queremos ver el vaso medio lleno, nos planteamos si todo esto puede ser una prueba para ver si nos acercamos a esa Europa en la que, en Londres por ejemplo, no es raro programar un musical a las dos de la tarde. Si al público le va la marcha, nos lo plantearemos”, añade Roca.

El diagnóstico, no se puede ocultar, es grave. Pero por lo mismo la reacción de la escena sevillana está siendo enérgica. “Como todo el mundo, nuestra esperanza es que esto pase cuanto antes. Pero nuestro sector es muy vocacional, tira para adelante por encima de cualquier vicisitud, y el feSt es un claro ejemplo de ello. Intentamos aguantar como sea, aunque haya gente que se está quedando ya en la cuneta”, dice el coordinador del evento.

Un cartel internacional

Coorganizado por la Asociación Escenarios de Sevilla y el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura y Deporte (INAEM), el feSt 2020 contará con 25 compañías nacionales e internacionales (Italia, Noruega y Argentina), incluyendo una decena de estrenos absolutos.

El telón del feSt se abrirá este miércoles 18, a las 13.00 horas, en el recién inaugurado Platea Odeón Imperdible, con el humor de Roma Calderón y Familia Calisay. Por este escenario pasarán también Miguel Noguera, quien llegará desde Barcelona con su esperada comedia Ultrashow, los días 21 y 22 de noviembre, fechas en las que también se verá en sesión de tarde el Romancero Gitano Cabaret de la compañía hispalense Teatro en el Mar. Los granadinos de Mia Lam actuarán el 27 de noviembre Reinvention Tour Cabaret contemporáneo (versión a piano), mientras que la compañía sevillana de Pepa Muriel, Escenoteca, presentará Cuentos de sol y vientos, en cuatro funciones entre los días 28 y 29 de noviembre en sesiones matutinas (11.00 y 13.00 horas). Estas dos jornadas, además, acogerán, a las 16.30 horas, a la compañía gaditana Cinetones, con Cine mudo y música. Cine de comedia y fantasía. Asimismo, cada media hora se podrá disfrutar de la propuesta audiovisual de Imperdible Artes Escénicas El Festín del Poeta, los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre.

Sala Cero Teatro abrirá sus puertas al feSt el viernes 20 de noviembre, con la compañía de teatro de objetos La Panda de Yolanda (Valencia), que ofrecerán 20 y 21 de noviembre, a las 16.30 horas, Circ Obsolet. El domingo 22, en doble sesión, grandes y pequeños, podrán disfrutar de La Liebre y la Tortuga, apuesta con la que se presenta RukRuk Company, compañía noruega- andaluza, ante el público feStiano. Ya la segunda semana feSt, el 27 de noviembre a las 16.30 horas, será Producciones Circulares y TalyCual Producciones quienes se suba a escena con el estreno absoluto de ¿Y ahora qué?.

Los sevillanos de Farandulario Teatro también traen al feSt un estreno, llegando al escenario de la sala de la calle Sol, el 28 de noviembre con la propuesta infantil Las lecciones de Merlín. Y el domingo 29 de noviembre a las 16.30 horas será el turno del teatro documental autobiográfico de Teatro de La Catrina (Valencia), con Homenaje a una desconocida, candidata a Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría en los Premios Max 2020.

De la comedia al flamenco

Así, Teatro La Fundición se suma también un año más a la cita de feSt con 21 funciones en su espacio. Así, desde Almería llegará el día 19 Efrosina Tricio Producciones con el estreno absoluto de la comedia Pandémica-19. El día 21 será la premiada compañía vasca Kulunka Teatro la que ofrezca una doble sesión de su obra de teatro Quitamiedos. Cal Teatre, de Cataluña cerrará este fin de semana, el domingo 22, con una obra familiar titulada Juego de sillas.

La malagueña Nieves Rosales de Silencio Danza mostrará, la tarde del miércoles 25 a las 16.30 horas, en feSt su montaje El odio, un espectáculo de danza que verá la luz en esta edición de las mascarillas. Por último, entre los días 27, 28 y 29, serán 15 las funciones de teatro inversivo que ofrezca la Compañía Serrucho, compañía madrileña-catalana que llega hasta La Fundición Teatro con Archivo.

Hasta Triana llega feSt en este 2020, recalando cinco funciones de la edición en Viento Sur Teatro. Arrancará su feStiana programación el 21 de noviembre con La espera de Penélope, de la compañía Desde un telar (Sevilla), quienes también alzarán el telón a las 12.30 horas del día siguiente, domingo 22. Los días 28 y 29 será la compañía italiana -argentina de César Brie quien nos sorprenda con 120 kilos de jazz. Cerrando feSt en este punto de la ciudad, el domingo 29, la compañía residente en el propio espacio, Producciones Maite Lozano, estrenará el espectáculo Disquijoteces, donde viajaremos con la novela cervantina.

El Teatro TNT llevará un año más hasta el norte de la ciudad una parte de feSt, con la participación de cinco compañías. La primera de ellas, el 21 de noviembre, será La Intemerata, de Madrid, que llega al espacio con Una novelita lumpen. Le seguirá la compañía local Hermes Teatre con el estreno absoluto de último montaje Fly, el día 27 de noviembre. La tarde del sábado 28 se brindará el premiado montaje teatral de la compañía Atalaya, Marat/Sade. Residui Teatro, compañía que se encuentra a medio camino entre Italia y España, sorprenderá con su espectáculo de danza Apuntes sobre la felicidad, recalando en TNT la tarde del 29 de noviembre. El mismo día, pero a las 17.00 horas, y como cierre de feSt 2020, Flamenco Nómada (Sevilla) mostrará el montaje que aúna teatro y flamenco, dirigido por Juana Casado, Flamenco Kitchen.

Un festival que no se acogota

Todo ello pone de manifiesto, como afirma Roca, que el feSt 2020 “no será un festival acogotado, ni diferente, ni reducido”, explica. “Tenemos un presupuesto similar al de años anteriores –en torno a 200.000 euros–, y lo único que hemos hecho ha sido intentar concentrar la inmensa mayoría de las citas en fin de semana, para hacerlo más asequible. Pero será una programación con el mismo compromiso de siempre, tocando todos los temas sociales, explorando estéticas diferentes, desde la comedia a la danza o el circo… Un feSt como cualquier otro, hecho con mucho esfuerzo, eso sí”.

“Estamos vivos y seguimos teniendo cosas que decir”, proclama Roca. “Y seguimos invitando a la gente a que venga a oírlas y a verlas. Nuestra gran arma es que amamos mucho lo que hacemos, y al final, pase lo que pase, sacamos las cosas adelante”.