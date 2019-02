IU denuncia que el alcalde de Totalán permitió obras ilegales como el pozo por el que cayó Julen

Durante los 13 días angustiosos en los que los equipos de rescate buscaron al cuerpo de Julen Rosello, emergió la figura del alcalde de Totalán, al principio omnipresente en los medios. Apareció en la Cadena Cope y en Espejo Público, y entregó algunas declaraciones rotundas. "Lo que no se puede hacer es improvisar. Hay esperanza de vida, pero cada minuto que pasa se pierde. Lo que se está haciendo no es adecuado", le dijo Miguel Ángel Escaño a Carlos Herrera, cuando los ingenieros todavía no sabían cómo abrir un hueco en aquella montaña que se tragó al pequeño.

Escaño, que es el alcalde socialista de Totalán desde 2007, protagonizó alguna entrevista televisiva surrealista, y circuló la idea de que se había puesto en contacto con la Casa Real. A nadie le pareció inverosímil a la vista de la personalidad del alcalde, que también dijo que nadie en el pueblo conocía la existencia de aquel pozo ilegal, que tardó tres días en hacerse. Ahora, Izquierda Unida ha anunciado que pedirá una comisión de investigación sobre Escaño y su gestión del caso Julen en un próximo Pleno extraordinario, que aún está por fijar. Creen que sabía que existen ese pozo y otras construcciones ilegales, y que no hace nada por evitarlo en su propio interés.

"Si no se hace la vista gorda es imposible que ocurra"

Según la coalición de izquierdas, Escaño no ignoraba la existencia del pozo por el que cayó el pequeño porque el cerro se encuentra a escasos 300 metros de su despacho. "Aquí se escucha todo. Frente a la cresta de la montaña, hacia el oeste, está el despacho del alcalde. Desde todo ese lado, todas las personas sabían que se estaba haciendo ese pozo", asegura Jesús de Oses, coordinador local de Izquierda Unida, que ha comparecido en rueda de prensa junto a dos de los tres concejales que la coalición tiene en Totalán. Los otros cuatro son del PSOE, el partido de Escaño.

El objeto de la comisión de investigación sería determinar la presunta responsabilidad del alcalde en "hacer la vista gorda" con las construcciones de pozos y viviendas ilegales en el municipio. Una de ellas, la del pozo del Cerro de la Corona, provocó el siniestro de Julen. "Si no se hace la vista gorda es imposible que ocurra. Y el alcalde dice que nadie sabía nada... Aquí se escucha un mirlo, imagine una máquina cuatro días".

"La desgracia ocurrida con Julen en Totalán podría haber sucedido en cualquiera de las presuntas construcciones, viviendas y pozos ilegales que, con la pasividad (cuando no el beneplácito) del alcalde, se realizan en nuestro término municipal, por supuesto con intención electoralista", ha señalado De Oses. Además de carecer de permisos municipales y autonómicos, el pozo está muy cerca de un dolmen prehistórico. IU cree que podría tratarse de un espacio con algún tipo de protección arqueológica.

La sospecha del grupo es que se toleran algunas irregularidades a cambio del voto, previa incorporación de foráneos al censo electoral. El propio alcalde reside habitualmente en Chilches, una pedanía de Vélez-Málaga, aunque esté censado en Totalán, según Izquierda Unida. En 2011, el Instituto Nacional de Estadística alertó de un sospechoso aumento del censo electoral en Totalán, entre otros municipios. Según Izquierda Unida, de un 18%, en un municipio que actualmente cuenta con 705 vecinos. Sin embargo, desde 2011 el censo se ha reducido.

Miguel Ángel Escaño ha rechazado hacer declaraciones al respecto. "Yo no voy a entrar en este juego", ha respondido a eldiario.es Andalucía.

Piden la dimisión del alcalde por el caso Julen

Izquierda Unida solicitará la apertura de la comisión de investigación en un próximo Pleno extraordinario, que debería celebrarse después del ordinario, suspendido tras el hallazgo del cuerpo de Julen. "Queremos esperar a saber algo más. Que avance la investigación y se levante el secreto de sumario", ha señalado De Oses, que también ha avanzado que su grupo pedirá la dimisión por el comportamiento del alcalde durante los trece días del rescate.

Los tres representantes de Izquierda Unida han dibujado un municipio fracturado por las supuestas arbitrariedades del alcalde. "Este hombre ha hecho barbaridades, y lo peor es que su partido lo sabe", asegura De Oses, que lleva años denunciando la actitud del alcalde.

La rueda de prensa se ha celebrado en la mancomunidad de municipios ante la falta de respuesta a la solicitud de celebrarla en el Ayuntamiento de Totalán, según ha denunciado IU.