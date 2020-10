Muere Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha fallecido esta mañana de domingo en su domicilio de la capital andaluza, según ha informado a Efe su abogado, Rafael Ramírez.

Al parecer, Guerrero se empezó a encontrar mal sobre las 6.00 horas y, a la espera de la realización de la autopsia, la causa de la muerte podría haber sido un infarto.

El letrado ha asegurado que Guerrero "estaba bien" y que en los últimos meses presentaba una actitud "animada" porque "parecía que le iban a empezar a salir mejor las cosas".

Guerrero fue condenado en noviembre de 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los ERE fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

En junio de este año, Guerrero formalizó su recurso de casación con destino al Tribunal Supremo (TS) alegando cuatro motivos, comenzando por una "infracción de preceptos penales, así como otras normas que deberían necesariamente ser observadas para dictar sentencia", pues la sentencia impugnada no tiene en cuenta "legislación aplicable" en el caso, como la orden ministerial de 1994 que regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas; o el decreto estatal de 2013 sobre normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, entre otras regulaciones invocadas.

Quién era Francisco Javier Guerrero Benítez.

Francisco Javier Guerrero Benítez (El Pedroso, 1956) trabajó como director General de Trabajo entre el 6 de octubre de 1999 y el 29 de abril de 2008 y ha sido el principal acusado de la causa de los ERE fraudulentos. Según el juzgado instructor, asumió e impulso el desarrollo del sistema, promovió de manera directa el establecimiento de un procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello (transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias) como la "falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías" para el reparto de ayudas y subvenciones.

La figura del director general fue uno de los primeros eslabones de la investigación del fraude de los ERE y algunas de sus declaraciones han quedado marcadas en la historia del caso: "Ni he sido un putero, ni me he dedicado a la drogodependencia, que no está en mi terrero, estoy dedicado a otras cosas. Me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero, cosa que también se me cuestiona". "Soy fumador y me gusta el gin tónic", dijo en 2012 tras la declaración ante la Justicia de su chófer, Juan Francisco Trujillo, en la que explicaba que ambos habían gastado dinero público en fiestas y cocaína.

Guerrero defendió durante el juicio que el sistema que usó el Gobierno andaluz era "exactamente el mismo" que marcaba "la Orden de 5 de abril de 1995" usada por el Ministerio de Trabajo. Son "las mismas ayudas", "la misma legislación que hay a nivel estatal" porque además, según explicó, en algunas ocasiones las ayudas se cofinanciaban entre ambas administraciones, como era el caso de la Faja Pirítica de Huelva o las ayudas a la empresa Hijos de Andrés Molina de Jaén.

No lo valoró así el tribunal que lo condenó por, "pese a carecer de competencia para ello", conceder 270 subvenciones a empresas y 617 ayudas sociolaborales, cuyo pago se articulaba a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA), siendo "conocedor" de que la ayudas y subvenciones "carecían de un procedimiento administrativo regular que amparase su concesión" y de "una total falta de control de los presupuestos que debían concurrir en el solicitante". Fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por malversación y prevaricación. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.