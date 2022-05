Macarena Olona se empadronó en la casa del líder de Vox en Granada para poder presentarse a las elecciones andaluzas

La cabeza de lista de Vox a las elecciones al Parlamento de Andalucía, Macarena Olona, se empadronó en la casa del presidente de Vox en Granada, Manuel Martín Montero, para poder presentarse a las elecciones andaluzas, según informa este viernes la Cadena SER. En concreto, la diputada, nacida en Alicante, se empadronó como vecina del municipio granadino de Salobreña el pasado 5 de noviembre.

El propietario de la vivienda ha reconocido que “no puede decir” que la diputada de Vox esté “regularmente” en la casa “porque estaría mintiendo”, según recoge la Cadena SER. Martín Montero ha admitido asimismo su “amistad” con Olona y que la vivienda en la que, según el padrón, viven ambos desde hace seis meses, en realidad no es la vivienda habitual de la dirigente de Vox. “Ella viene a veces, en vacaciones, porque obviamente trabaja en Madrid. Cuando viene, yo le cedo la parte de arriba de la casa y yo me quedo en la de abajo”, ha respondido a la Cadena SER. Olona no ha querido hablar de su lugar de residencia por “motivos de seguridad”.

Olona ya es diputada por la provincia de Granada, pero para ello no necesitaba empadronarse allí. En cambio, para las elecciones autonómicas la ley sí exige este requisito. Según el relato del propietario de la casa, la candidata por Granada para las elecciones del 19J viajó a la localidad de Salobreña “para buscar un lugar donde empadronarse” y dada la relación de confianza que les une “ni se ha firmado contrato de arrendamiento” ni media entre ellos “intercambio de dinero alguno”.

Al realizar el trámite el 5 de noviembre, Olona ha cumplido a tiempo el requisito para poder concurrir en las elecciones, a diferencia de lo que le ocurrió a Toni Cantó en las pasadas autonómicas de Madrid. El censo de las andaluzas se cerró el pasado 1 de febrero.