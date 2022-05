Macarena Olona usa el Congreso para su primer mitin antifeminista como candidata de Vox en Andalucía

“Hoy [por este miércoles] para mí es un día muy especial, ya que tomo la palabra por primera vez en esta cámara como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en una de mis últimas intervenciones además. Pero hoy he querido que hablase la mujer. Y a vosotras, mujeres de España, me dirijo, para daros un mensaje de esperanza: el cambio empezará en Andalucía”. Con estas palabras se expresaba este miércoles la presidenta del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, durante su intervención en una interpelación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se convirtió en uno de los primeros mítines de la también candidata de la extrema derecha a las elecciones andaluzas del 19 de junio.

Olona tiene previsto dejar el escaño en cuanto empiece la campaña, dentro de menos de un mes. Pero este miércoles quiso arremeter contra todas las políticas y avances en materia de Igualdad, una constante en la trayectoria de su partido que, por ejemplo, niega una y otra vez la existencia de la violencia machista.

Ante el Pleno, Olona argumentó que ella “es y se siente muy mujer”. Y contrastó su figura con la de Irene Montero que, a su juicio, “no tiene ni idea de lo que es ser mujer”. “Se ha dedicado a aniquilar todos los avances que las mujeres hemos conseguido en la conquista de la igualdad de derechos”, le espetaba.

Para la aún presidenta de Vox en el Congreso, “ser mujer es nacer con sexo femenino y nada tiene que ver con el tamaño de los pechos”. Por eso, a su juicio, Montero “solo sirve al movimiento transgénero aunque eso suponga el borrado de las mujeres”, por lo que la acusó de una “profunda traición a las mujeres”. También habló de “la metamorfosis autodestructiva y socialmente tóxica del feminismo imperante actual” que, según su tesis, ha acuñado un “concepto artificial, la ideología de género, que solo Vox rechaza”.

Una vejez “en soledad” para las que no sean madres

Durante la interpelación, Olona criticaba al feminismo porque, según ella, perjudica a las mujeres que quieren ser madres. “Solo podemos considerarnos mujeres de éxito si alcanzamos el éxito profesional, y se ve como una tacha que una mujer quiera realizarse en el ámbito del hogar y tener hijos”. Ante esa concepción de la realidad, la portavoz de Vox ha enfatizado que “el reloj biológico es inexorable” y ha arremetido contra el “feminismo antimaternidad y antifamilia”.

“Nos han mentido a las mujeres. No nos han contado que al final del camino que nos han marcado solo hay soledad, y que cuando se llega a la meta es demasiado tarde”, señaló. Por culpa del feminismo, añadía, existen “mujeres que creyeron que el hombre era el enemigo, que había que enfrentarse a él”. “Y, ahora, a los 40, 50 o 60 años, se encuentran solas a las puertas de una vejez en la que se sentirán más solas que nunca, porque no tendrán familia”, concluía.

“La segunda ola feminista nos privó de la familia y maternidad. El de tercera ola da un paso más allá y pretende borrar a las mujeres. Lo que se considera opresivo es la mera existencia de la mujer. Pretenden convertir la transexualidad en una moda cultural”, le reprochó a la ministra de Igualdad.

Montero, durante su intervención, le dijo a Olona que “sus ideas reaccionarias no pueden hacer feliz a nadie”. “Incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre ha habido feministas que han mantenido la lucha por la democracia y la libertad. El feminismo es lo mejor que tiene este país. Y también el colectivo LGTBI”, le decía a la dirigente de la ultraderecha.

Derogación de las leyes de Igualdad

Como si no hubiera escuchado a la ministra, Olona continuó con su mitin en su turno de réplica. Quiso así dejar claro que “como presidenta de Andalucía” su objetivo será que “todas las mujeres” puedan “elegir”. “La familia debe ser el centro de todas las políticas públicas. Y que una mujer no quiera formar una familia debe ser una elección, pero no una obligación”, aseguró. “Quiero daros la libertad que yo no tuve”, les dijo a las andaluzas.

Olona también esbozó cuáles serán sus primeros pasos en materia de Igualdad, en una clara advertencia al PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, el actual presidente de la Junta que aspira a la reelección y que, según todas las encuestas, necesitará a Vox para poder mantener el Gobierno. Si finalmente llega a ese Ejecutivo la extrema derecha derogará “la primera ley de autodeterminación de género aprobada en Andalucía y todas las leyes sectarias andaluzas”.

En su respuesta, la ministra de Igualdad citaba a la escritora y activista feminista uruguaya Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes de este año. “El poema se titula 'Proyectos' y fíjese que va de la familia: 'Podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos, podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años, pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro”, concluyó Irene Montero entre aplausos de la izquierda.

Minutos antes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también protagonizó un duro choque con Olona, en este caso acerca del escándalo del espionaje. Ella le preguntó sobre si él era el responsable de velar por la seguridad del teléfono de Pedro Sánchez cuando fue infectado con Pegasus, en 2021. El ministro decidió responder con ironía por la posible candidatura de Olona para las elecciones andaluzas del 19 de junio. “Veo que sigue por aquí, ¿no será que cree que las cosas le van mal? ¿no será la ultraderechita cobarde?”, se preguntaba.

Olona despejó las dudas pocos después. Vox explicó a la agencia Europa Press que la diputada tiene previsto dejar sus responsabilidades en Madrid justo antes del inicio de la campaña electoral el día 3 de junio. Hasta entonces, seguirá compatibilizando las sesiones parlamentarias del Congreso de los Diputados con los actos en Andalucía.