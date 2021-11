Vox Granada pone al frente de su gestora a un ex de Ciudadanos

Vox Granada tiene nuevo líder. Ángel Luis Onoratto es el elegido por la dirección nacional de la formación de extrema derecha para estar al frente de la gestora que dirige localmente al partido. Lo llamativo de este nombramiento es que se trata de un político que procede de Ciudadanos, aunque recientemente ha estado ocupando cargos orgánicos en la estructura provincial de Vox. Se trata también del cuarto presidente que tiene el partido en los últimos tres años tras las abruptas salidas de sus predecesores.

La elección de Onoratto la toma la dirección de Vox para cumplir con la ley, después de que el Juzgado de Primera Instancia 6 de Granada suspendiera las primarias que tuvieron lugar hace un año por apreciar indicios de haber sido manipuladas a favor de la candidatura oficialista de Manuel Martín. En aquella ocasión, un grupo de afiliados pertenecientes a la lista de Ignacio Pozo, el principal rival de Martín para presidir al partido de extrema derecha, denunciaron la opacidad del proceso y los obstáculos a los que se enfrentaron. Entre otras cuestiones, sostienen que Vox manipuló el proceso para entregar los avales necesarios y ocultó información para que Pozo no pudiera llegar a ser candidato oficial y Manuel Martín saliese elegido presidente de forma automática.

Tras la denuncia, el tribunal mencionado anuló el proceso de primarias de forma cautelar a la espera de que haya un juicio en el que se aclare qué pasó. Fuentes próximas a la dirección de Vox Granada dan por hecho que la sentencia les será favorable y se comprobará que no hubo manipulación de ningún tipo. Pero lo cierto es que la Justicia, de momento, no lo ve así, y por eso la formación se ha visto obligada a nombrar una gestora que controle localmente el partido hasta que se resuelva el embrollo judicial. Un proceso en el que ha emergido la figura del ex de Ciudadanos, Ángel Luis Onoratto.

Según fuentes de Ciudadanos, Onoratto formó parte del núcleo que implantó la marca naranja en la provincia de Granada. De hecho, el ahora líder de Vox en la provincia trabajó codo con codo con el exalcalde de la capital, Luis Salvador. Juntos diseñaron las estrategias para que Ciudadanos hiciese su aparición en Granada en el momento en el que Salvador estaba siendo una de las figuras claves para que el partido se implantara en Andalucía después de que Albert Rivera decidiera expandir la marca de Ciutatans desde Catalunya al resto del país. Algo que ocurrió hace una década.

Sin embargo, Onoratto, que llegó a formar parte de la agrupación local de Ciudadanos en el municipio de Cájar, acabó enemistándose con Luis Salvador y con el líder de los naranjas de esta localidad, Isidro Pimentel. Fuentes del partido aseguran que Onoratto tuvo varios desencuentros con ambos políticos y decidió dejar Cs poco tiempo después, apenas unos meses antes de las primeras elecciones municipales en las que concurrieron en el año 2015. Cerrando su etapa en Ciudadanos antes de enrolarse en Vox hace relativamente poco tiempo. Según fuentes del partido, Ángel Luis Onoratto ha sido hasta la fecha un cargo desconocido dentro de la formación de extrema derecha. Pese a ello, quienes le conocen dicen que es una persona “afable” y que se lleva bien con mucha gente.

La posición del expresidente

Aunque desde las esferas de Vox Granada se desliza que su nombramiento al frente de la gestora se hace para cumplir con la orden judicial que obliga a deponer a Manuel Martín como presidente del partido, otras voces ven en ese movimiento un giro de guion casi inesperado. Lo consideran así porque Martín ha tenido el favor de la dirección nacional de Vox hasta ahora. Su estrecha relación con la familia del presidente del partido, Santiago Abascal, ha sido una de las principales razones por las que fue colocado como mandatario de la extrema derecha granadina. Dado el carácter unidireccional y de cadena de mando vertical que ejecuta Vox, Manuel Martín era la persona idónea para llevar a cabo las políticas que mandase Madrid.

Pero todo podría haber cambiado recientemente, según explican los afiliados más críticos. Al parecer, la dirección nacional habría perdido su confianza en Martín hasta el punto de preferir apartarlo. Quienes lo aseguran basan su argumento en que Vox intentó colocarlo al frente de la gestora hace tan solo dos meses cuando propuso al juzgado que Manuel Martín, por haber pertenecido a la Comisión Gestora Provincial (COGEP) antes de las primarias, estuviese de nuevo como gestor. Sin embargo, a pesar de que el tribunal ha dejado total libertad a la formación para elegir a quien considere oportuno para dirigir el partido por no ser el objeto de la denuncia original, Martín ha sido sustituido por Ángel Luis Onoratto.

Se da la circunstancia de que Onoratto es el cuarto presidente del partido en apenas tres años. Quienes han estado antes que él, han salido de la formación de forma abrupta. El primero, en 2018, fue Ignacio Nogueras tras ser condenado por apropiarse de más de 2.600 euros de una empresa de carpintería. Después de él, su sustituto, Julio Vao, fue víctima en 2019 de una filtración interna que quiso acabar con su presidencia. Gracias a esa filtración se supo que Vao había sido condenado en 2006 por un delito continuado de estafa. Fuentes del partido afirman que aquello salió a la luz una década después porque la dirección de Vox quería apartarle y colocar a Manuel Martín como presidente ante la necesidad de reforzar el control sobre la estructura local que por entonces pretendía tener cierta independencia bajo el mando de Vao.

Ahora, Onoratto llega también a dirigir el partido después de que Manuel Martín haya pasado a un segundo plano. Voces críticas del partido dicen que Martín ha perdido la confianza de la dirección nacional y más en concreto de la diputada Macarena Olona, después de enviar por error un mensaje en el que se desvelaban sus intenciones de purgar a dos concejales de Vox en diferentes municipios granadinos. “Te dije que estos dos elementos van por su cuenta. Tienes que intentar controlarlos tú qué estás ahí” se lee en el texto que presuntamente habría enviado Martín sin pretenderlo. Unas declaraciones por las que el partido habría acabado apartándole, aunque fuentes próximas a la dirección lo niegan y dicen que esto es una versión interesada de la historia para desestabilizar al partido.

Este medio se ha puesto en contacto con Vox Granada para conocer su postura ante el nombramiento de un ex de Ciudadanos, así como sobre la polémica con Manuel Martín, sin que haya habido respuesta. Vox Granada mantiene su silencio ante las preguntas de eldiario.es Andalucía. Por otra parte, el nuevo presidente de la gestora, Ángel Luis Onoratto, tampoco ha respondido a las cuestiones planteadas por esta cabecera.