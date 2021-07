Un chapuzón perruno: estas son las playas de Andalucía aptas para perros

Llega el verano y las playas se convierten en el lugar ideal para compartir nuevas aventuras y experiencias con los miembros de la familia más ansiosos por salir de casa: los perros. Un chapuzón alivia los 40ºC que asolan a Andalucía, pero muchas veces los propietarios no saben qué hacer ni a dónde llevar a sus mascotas. Por ello, cada temporada estival se actualizan los espacios acotados dentro del litoral andaluz para su disfrute y alegría. No obstante, escasean las playas habilitadas con una veintena de sitios autorizados, aunque no es motivo para perder la oportunidad de compartir una agradable tarde con los amigos perrunos en Almería, Málaga, Granada, Cádiz, Huelva y Córdoba, y descubrir nuevos parajes.

Bartolomé Benítez, responsable de comunicación de la Sociedad Canina de Andalucía Occidental, se queja de que estas playas sean de difícil acceso: "Son lugares apartados, mal comunicados, con accesos incómodos para usuarios y perros y sin servicios suplementarios". La explicación atiende a que desde la Junta de Andalucía está prohibido el acceso de animales domésticos durante la temporada de baño entre el 1 de junio al 30 de septiembre, a excepción de que no sean aptas para el baño de personas. La competencia recae en los ayuntamientos, los cuales promueven términos específicos para los perros.

"La lucha permanente de la sociedad canina en favor del bienestar animal es evidente, somos un ejemplo para la sociedad de control, cuidados y mejora de los perros, por lo que creemos que el concepto de 'playas caninas' es muy necesario para que aumentaran en número", subraya el asociado. La ausencia de sombra, agua fresca o estacionamiento impide el disfrute de las zonas habilitadas, a pesar de que el número de perros ha crecido en 2020 un 6,27% en comparación a 2019 hasta alcanzar los más de 2 millones, según la Estadística de animales de compañía en Andalucía.

En cuanto a los beneficios que se extraen de la visita de los perros a las playas, Benítez comenta que "compartir experiencias y vivencias es fundamental para acrecentar el vínculo del animal a su 'manada' humana, interactuar en circunstancias menos habituales es positivo para el conocimiento del animal". Además, con respecto al desgaste psicofísico, "produce una disminución del estrés del perro, que favorece su equilibrio emocional y estado de salud, ya que se ejercitan de forma conveniente tanto en la arena como en el agua". No solo es beneficioso para la mascota sino que el humano también tiene ocasión de producir oxitocina: "Un aspecto fundamental que caracteriza al perro es motivar a los propietarios a tener una vida más activa y menos sedentaria".

En las plataformas web de las asociaciones caninas y la Junta hay listas donde se informa de las características de las playas, así como de las normas que ha de cumplir el propietario del perro. El reglamento consiste en tener controlado e ir acompañando al animal por un adulto, que esté identificado por microchip, que tenga todas las medidas sanitarias vigentes como las vacunas o la desparasitación, el uso de bozal en perros potencialmente peligrosos y de más de 20 kilos, la recogida de excrementos y responsabilizarse de cualquier desperfecto que genere.

Almería

Playa de la Rana

La localidad de Adra tiene la única playa para perros de Almería, habilitada para tal menester desde 2016. Con una extensión de 350 metros de longitud, su grano es fino y de color gris.

Playa El Bobar

Un espacio aislado de más de un kilómetro de longitud y 15 metros de anchura con aguas tranquilas y arena oscura. Tiene acceso tanto por coche como transporte público aunque su ocupación suele ser baja.

Granada

Playa El Cable

Dentro de los más de dos kilómetros de arenal se encuentra un espacio acotado de unos 400 metros en donde los perros podrán correr y bañarse sin problema. El oleaje moderado y las aguas limpias caracterizan esta zona de Motril, aunque al encontrarse próxima al puerto se pide precaución con anzuelos y similares objetos peligrosos.

Málaga

Playa de Arroyo Totalán

La única playa habilitada para perros de la costa malagueña cuenta con 600 metros de longitud y una anchura de 30 metros. La arena oscura y llena de grava, se encuentra en el Rincón de la Victoria junto a la desembocadura del río Totalán.

Playa del Castillo

El kilómetro de litoral permite el acceso a los perros en este apartado de Fuengirola que cuenta, además, con la "Q" de calidad turística. La arena oscura, el oleaje moderado y la proximidad del Castillo Sohail lo convierte en una zona transitada y con numerosos servicios.

Playa de Piedra Paloma

En el término municipal de Casares está esta playa de dos kilómetros de longitud, en donde hay habilitados 400 metros. Al oeste se encuentra el promontorio de la Torre de la Sal y al este por la Piedra Paloma, apenas hay edificaciones a su alrededor por lo que la convierte en un paseo tranquilo.

Playa El Pinillo

A las afueras de Marbella, se encuentra esta playa de más de un kilómetro de longitud. Al ser de las zonas menos transitadas del conocido litoral veraniego, cuenta con equipamiento para perros como fuentes y duchas para disfrutar en su arena dorada.

Playa de Torrox

Entre el faro y el río de Torrox se puede disfrutar de este paraje con la mascota. Es de fácil acceso y de poca concurrencia, aunque llena de cantos rodados y rocas.

Cádiz

Playa de Camposoto

San Fernando puede presumir de tener dentro de la playa de Camposoto una playa canina que se encuentra relativamente cerca de los aparcamientos y de fácil acceso. Son cinco mil metros cuadrados con una anchura de 300 metros, delimitada y acotada, con arena pedregosa.

Playa de la Concha

Apenas un kilómetro caracteriza a esta playa que se encuentra en el Campo de Gibraltar. También conocida como Playa del Barranco, alterna arena y césped, y comparte proximidad con la zona portuaria de Algeciras.

Huelva

Playa El Espigón

Con más de tres kilómetros de longitud, la Playa de El Espigón está encuadrada en el Paraje Natural de las Marismas de Odiel, cerca del dique Juan Carlos I del Puerto de Huelva. Las dunas y la vegetación marina permiten que en los cerca de dos kilómetros acotados disfruten los perros.

Playa de la Gola

Habilitada para tal fin, este recóndito espacio en Punta del Caimán, en isla Cristina, tiene servicios habilitados para las mascotas. Con 800 metros por recorrer, disfruta de la protección de las Marismas de Isla Cristina, aunque sus aguas no son aptas para el baño.

Playa de la Ría de Punta Umbría

La posición geográfica del litoral está formada por los afluentes de los ríos Tinto y Odiel y las aguas del océano Atlántico. Las infraestructuras portuarias conviven con el uso ocioso del litoral y posee una superficie de dos mil metros cuadrados para los acompañantes y sus mascotas.

Córdoba

Playa de Valdearenas

Es la única playa de interior con más de un kilómetro de longitud que cuenta con el permiso, sin oleaje y tranquila, es un lugar ideal para escapar de las altas temperaturas. Situada en el embalse de Valdearenas, dentro de la comarca de La Subbética, está cerca del núcleo urbano.