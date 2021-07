Una guía para no perderse las mejores playas nudistas de Andalucía

Risas nerviosas, pudor y el desliz de quitarse una o dos piezas de ropa que separan al cuerpo humano de la desnudez. Un gesto para sentirse libre, así lo define José Antonio Moreno, gaditano de nacimiento, cuando de joven decidió abrazar a la naturaleza. "La primera vez que me quité el bañador y me metí en el agua me dio una sensación de libertad enorme. Era como envolverte entre el mar y la montaña, es difícil de entender para quien no lo haya experimentado nunca", cuenta. Los más de 800 kilómetros de litoral que posee la costa de Andalucía la convierten en una de las zonas más bellas e imprescindibles para practicar el naturismo.

José Antonio es miembro de la Asociación Naturista Nudista de Andalucía (ANNA), a su vez integrada en la Federación Española de Naturismo (FEN) y la Federación Internacional de Naturismo (FNI), con el propósito de defender el derecho a desnudarse en estos espacios públicos: "No hay ninguna ley en este país, de gran tradición naturista, que prohíba desnudarse en la playa, por ello, para nosotros es importante defender esta forma de libertad y expresión". La convivencia entre las personas textiles (aquellas que utilizan el bañador) y las nudistas está más que superada por parte de los colectivos y solo piden "respeto" mutuo. Además, el Defensor del Pueblo Andaluz se ha pronunciado en varias ocasiones a favor del nudismo ante las restricciones que intentan imponer los gobiernos municipales.

Playas de arena blanca, arena dorada, estrechas o inabarcables. El verano caldea el interior de la comunidad con las olas de calor que harán que el termómetro rebase los 40 grados. ¿Qué mejor escapada que refrescarse en el Mediterráneo o el Atlántico? Aquí va una selección, tanto reseñadas por la Consejería de Turismo como ANNA, para practicar, "al menos una vez en la vida", como indica José Antonio, el sano ejercicio de bañarse tal y como uno nació.

Cádiz

Playa de Bolonia

La Playa de Bolonia está situada a unos 15 minutos de la localidad de Tarifa en coche, a la que solo se puede acceder por la N-340. Con más de 4 kilómetros de largo y 70 metros de ancho de arena blanca, es uno de los escenarios ideales para practicar Wind-Surf y es considerada como prácticamente virgen por encontrarse en un entorno privilegiado y apenas modificado, ya que está rodeada del Parque Natural del Estrecho.

Playa de Levante

Ubicada en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, la Playa de Levante tiene más de 4 kilómetros y 55 metros de anchura de arena dorada con un acceso a pie fácil. La protección del paisaje la convierte en una zona de marisma reservada y alejada de las edificaciones circundantes.

Playa Caños de Meca

Dentro de Caños de Meca se encuentra la Playa del Faro de Trafalgar con unos 2 kilómetros y 20 metros de anchura que resiste a la presión urbanística del municipio de Barbate debido a que se extiende desde el Cabo de Trafalgar hasta los acantilados del Parque Natural de Breña y Marismas de Barbate. La arena dorada fue escenario, en los años 60, del encuentro de seguidores del movimiento hippie.

Huelva

Playa de Nueva Umbría

Si quiere llegar a Nueva Umbría, seguramente tendrá que ser por el servicio de ferry. La playa virgen está dentro del Paraje Natural Marismas del Piedras y Flechas de El Rompido. Sus 10 kilómetros y 40 metros de anchura de arena dorada apenas tienen infraestructura y se alargan hasta el horizonte.

Playa de Los Enebrales

La otra opción dentro de la costa onubense es la Playa de los Enebrales, enclavada en el Paraje Natural Los Enebrales. Se conecta a Punta Umbría gracias a que es un depósito arenoso de formación reciente en donde hay diversa flora que embellece los alrededores. Para acceder a la playa hay numerosas pasarelas de madera desde la carretera.

Playa de Rompeculos

Para nombres curiosos, la Playa de Rompeculos. Data del siglo XIX cuando un canal de agua se abrió paso entre las dunas de la cala. La longitud es de unos 3 kilómetros y 100 metros de anchura de arena dorada y fina y se trata de una zona aislada y rústica que no dispone de servicios.

Málaga

Playa de Guadalmar

Una playa de arena oscura que consta de 450 metros de largo y 30 de anchura a los que acceder fácilmente. Está situada en la parte más occidental del término municipal de Málaga junto al Parador de Golf y, debido a su valor medioambiental, se ha convertido en una de las rutas principales de aves que migran desde África a Europa.

Playa Artola - Cabopino

Protegida por la zona de las Dunas de Artola, declaradas como Monumento Natural, el Cabopino tiene más de 1 kilómetro de playa y 30 metros de anchura con arena dorada dentro del municipio de Marbella. El acceso en coche y los servicios están garantizados.

Playa de Almayate

Con una longitud de unos 800 metros, este emplazamiento se compone de cuatro tramos: Bajamar, Playa Madrid, El Hornillo y Playa Naturista, en donde se ubica el camping naturista Amanat. La arena oscura y el aislamiento la convierten en una de las zonas más predilectas para practicar nudismo.

Granada

Playa de Cantarriján

A pesar de su difícil acceso, las aguas de este paraje son tranquilas y cuenta con servicio de salvamento. Con 380 metros y 43 metros de anchura, está aislada y tiene una larga tradición nudista entre los habitantes de La Herradura.

Playa de El Muerto

La orografía de la zona cambia a la grava y arena gruesa en este rincón de Granada posee 400 metros de longitud y 42 metros de anchura. La extensión está flanqueada por la Punta de San José y el Peñón del Lobo, esta senda que las une se le llama "la ruta de los pescadores", aunque para acceder a la misma habrá que hacerlo desde la playa de Cotobro.

Playa de La Joya

El acceso a este recóndito paraje de apenas unos 300 metros de longitud y 35 metros de anchura es difícil. La arena oscura y el reflejo de las aguas cristalinas compensan la carencia de servicios para el bañista.

Almería

Cala del Plomo

La Cala del Plomo, dentro del Parque Natural Marítimo terrestre de Cabo de Gata - Níjar y reserva de la Biosfera, es un espacio de 200 metros de largo con arena blanca y agua cristalina en el que hubo una atalaya de vigilancia en el siglo XVI. La historia y el disfrute del baño se unen.

Playa de Cerrillos

Dentro del Paraje Natural Punta Entinas Sabinar, esta playa protegida consta de más de 3 kilómetros y 75 metros de anchura. En su interior, hay un conjunto de dunas entre las que se encuentran varias charcas en la que no hay servicios de atención al público.

Playa de El Playazo

El Playazo es un vasto arenal de más de 2 kilómetros y 50 metros de anchura. Es un entorno ideal para el naturista debido a que a su alrededor hay varias urbanizaciones que ofertan este tipo de turismo. Además, ostenta el récord Guinnes de personas entrando a bañarse desnudas en el mar con 729 participantes.