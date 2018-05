Prostitutas de Sevilla exigen protección al Ayuntamiento ante la sexualidad que han "decidido" tener

"Como buenas putas, no vamos a rendirnos". El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) quiere "desmontar el estigma y que se sepa la realidad de las mujeres que ejercemos la prostitución" en la capital hispalense. No piden permiso, piden paso, como reza su lema de las jornadas que celebrarán este sábado en que se conmemora el Día de lxs Trabajadorxs Sexualxs, donde anuncian que van a exponer el "beneplácito" del Ayuntamiento a la hora de conceder licencias a prostíbulos mientras no ofrecen "protección" ni "alternativas reales" a "la sexualidad que hemos decidido tener".

"Esto no es un problema del putero o del dueño del club sino un problema de pobreza", ha expuesto María José Barrera, una de las fundadoras del CPS, quien ha defendido ejercer la prostitución "de manera digna, sin coacciones", lamentan en ese sentido la "delgada línea de conveniencia política" entre prostitución y trata, argumentando que la mayor parte del colectivo no está esclavizada.

"No queremos asistencia sanitaria sin derechos sanitarios. Esto no va de hacer pruebas de SIDA o de repartir preservativos, sino de participar, por ejemplo, en la Mesa de la Prostitución de Sevilla", han explicado. La alternativa no se puede basar en la ayuda que reciben de entidades subvencionadas por la propia administración, han denunciado respecto a la "desastrosa evaluación" del Plan de Acción Integral (PAI) para promover la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual del Ayuntamiento hispalense.

"Dificultades" del Ayuntamiento

El CPS ha repartido en la rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede de la APDHA una respuesta escrita de la delegada de Igualdad, Myriam Díaz, quien defiende el "posicionamiento abolicionista" en este sentido por parte del gobierno local y las "distintas resistencias" por "una serie de dificultades" a la hora de desarrollar el citado plan, reconociendo que "los programas de atención han sido insuficientes y no se ha facilitado el acceso de las mujeres a los recursos".

"Las consecuencias de las medidas antiprostitución del Ayuntamiento no acaba con el problema sino que lo agrava", han indicado. "Se persigue algo que no es delito; lo que sí es delito es la trata y el proxenetismo", han insistido, exigiendo "transparencia" ya que "no hay medidas para garantizarnos la seguridad". "Pero es que tampoco se cumplen las medidas contra la trata", inciden.

En esa línea han dicho que "muchas compañeras quieren dejarlo pero no pueden" pero afean al gobierno local que gaste mucho dinero en "campañas que no restan ni un solo cliente" y que, por ejemplo, la empresa municipal de la vivienda no haya ofrecido "ni una sola vivienda" a prostitutas "como habían prometido". Al respecto, denuncian que sean "expulsadas a polígonos del extrarradio porque las putas molestan al turismo, que es lo que da dinero en Sevilla", pidiendo trabajar en "espacios seguros".