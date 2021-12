Sistema de ventilación anti Covid para las casetas de la Feria de Abril de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, ha iniciado este viernes los trabajos de construcción de la portada de la Feria de Abril 2022 con el acto de colocación del primer tubo, tras dos años de ausencia de celebración de esta fiesta que, como novedad, contará con nuevas lámparas led en el Real y con un sistema de ventilación en las casetas para mejorar la circulación interior del aire como medida de prevención frente a la Covid.

Tras el acto, el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha destacado que "ponemos este primer tubo con ilusión, expectativas y con la esperanza de que este nuevo proceso de vacunación que hemos iniciado nos permita recuperar nuestra fiesta y uno de nuestros motores económicos y sociales el próximo año", tal como recoge el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Del mismo modo, Cabrera ha recordado que "la tramitación de todos los contratos, el inicio de la construcción de la portada y la adecuación del recinto es para este gobierno una gran responsabilidad, porque la ciudad se juega mucho con la Feria. Vamos a seguir avanzando en los trabajos siempre con la mirada puesta en las circunstancias sanitarias, ya que, en estos momentos, no hay ninguna norma ni recomendación que nos deba llevar a no avanzar en la preparación de la Feria".

Una montera a dos aguas para ventilar

Con el objetivo de introducir medidas frente a la propagación de la Covid en las casetas, desde el Área de Fiestas Mayores se ha acordado con la Asociación de Montadores de Casetas de Feria "idear" un sistema que pueda "mejorar la circulación del aire interior de las casetas". La fórmula por la que se va a apostar es por "habilitar una especie de montera a dos aguas en la zona de la trastienda", donde habitualmente se concentra mayor número de personas y donde se ubica la cocina.

Toda la zona del techo de la trastienda quedará abierta (con cubierta a dos aguas), lo que permitirá la circulación del aire pero, al mismo tiempo, que no entre el agua en caso de lluvia. Por otro lado, al ser en la zona de la trastienda y no en "la noble" –que tiene más aireación al tener la apertura delantera y puertas– desde la línea de fachada no se observa la elevación que se le va a dar a las casetas.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha detallado, igualmente, la sustitución el cien por cien de las luminarias de las calles del Real y de la portada por lámparas led, en total 201.000 unidades. Esto va a suponer un ahorro de consumo energético de 114.959 kilovatios/hora y una reducción de 28,41 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera.

La portada de la Feria

La portada de la Feria de 2022 recupera el diseño previsto para 2020, que está inspirado en el edificio regionalista del hotel Alfonso XIII y a través del cual también se quiere rendir un homenaje al viajero coincidiendo con la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Su diseño fue presentado al concurso de ideas bajo el lema 'NODO XIII. Una historia de viajeros' y es obra del arquitecto sevillano Francisco Javier Navarro de Pablos.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha asistido al acto de colocación del primer tubo de la Feria junto a la delegada Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya; la delegada del Distrito Los Remedios, Encarnación Aguilar; la delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital, Clara Macías; el delegado de Economía, Comercio y Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, Francisco Páez, y representantes de distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla y de las distintas entidades e instituciones a las que la portada rinde homenaje.

Respecto a las características de la portada de 2022, cuyo coste asciende a 500.000 euros aproximadamente, ésta tendrá 38 metros de altura y 46 de ancho. Presenta un fondo de 6 metros y un volumen de 3.450 metros cúbicos. En total, contará con 25.000 luces tipo led y 35.000 metros lineales de tubos.