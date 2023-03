Scorpions y Bizarrap llegan a Sevilla con la III edición del Icónica Fest

Este miércoles 15 de marzo se han hecho públicos los nombres de los 14 artistas que quedaban por confirmar del cartel. Scorpions, Lola Índigo, Lang Lang (The Disney Book), Ana Torroja, Fangoria, Nancys Rubias, Kraftwerk, Marco Antonio Solís, Fito Páez, Loquillo, Los Secretos y LP, se suman a los once ya confirmados con anterioridad. Según indican desde Greencow, las entradas de los nuevos artistas anunciados se podrán conseguir desde el viernes a las 12.00 horas en la página de Icónica Fest.

Un total de 22 artistas componen la cartelera del festival en su tercera edición, aunque según indica su director, Javier Esteban, la intención es ampliar el número hasta 25. Un “notable incremento” con respecto a los 17 que constituyeron el evento el año anterior.

Las Setas de Sevilla ha sido el lugar que ha acogido la presentación de la tercera edición de este festival, un espacio icónico para presentar un festival que repite escenario aún más especial, la Plaza de España. Este evento ha sido presidido por Javier Esteban y Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, así como artistas como Juan Amodeo y Pastora Soler. La cita ha sido presentado por Julio Muñoz “Rancio”, que ha incidido en que es un festival muy versátil con el que toda la familia puede disfrutar: “Puedo llevar a mi padre y va a flipar con Scorpions, o ir con mi madre a Vanesa Martín”.

Las inversiones son cada vez mayores, siendo de dos millones en la primera edición, cinco en la segunda y ocho en esta última, según cuenta Esteban: “Nosotros no nos ponemos techo, la intención es que el festival vaya creciendo”. Paralelamente, las pérdidas que en el primer año eran muy elevadas son cada vez menores, como expone Esteban. De hecho, esperan empezar a contrarrestar las pérdidas en esta edición: “Todos los festivales nacen con pérdidas, pero nosotros conseguimos soportarlas gracias a los patrocinadores que, además de financiación económica, participan activamente pensando y aportando ideas”. Así pues, recalca que más que verlo como una pérdida lo considera una inversión.

Como recalca Esteban, lo importante es la ilusión, pues este proyecto “nació de ella y continúa con ella”. Además, considera que este festival no podría haber tenido origen en otro lugar que no fuese Sevilla: “Como todo sevillano, conozco bien el monumento. No creí en el festival y después en la Plaza de España, sino al revés. Quería reformar el uso para el que se construyó el monumento 29, y a la vez aunar el patrimonio cultural del parque María Luisa y la plaza con la música y la gastronomía”. Esteban indica que esta idea nació en una conversación con el antiguo alcalde Juan Espadas y se puso en marcha con el Gobierno de Antonio Muñoz, dado que la pandemia retrasó su puesta en marcha.

Impacto turístico

Antonio Muñoz reconoce que desde el Ayuntamiento se sienten muy satisfechos trabajando con Greencow,la empresa organizadora, porque gracias a esta alta cifra de eventos “Sevilla se ha recuperado antes turísticamente hablando que otras ciudades españolas o europeas”. A Icónica suma eventos como la celebración de los Goya, el desfile de Christian Dior más halla de los congresos o convenciones profesionales que puedan tener lugar. Prueba de ello es que el año pasado había días en los que tenías que elegir entre ver a C Tangana en la Plaza de España, Israel Galván en el Teatro de la Maestranza o Plácido Domingo en la Plaza de Toros. De esta forma, pone énfasis en como la cultura sirve, entre otras muchas cuestiones, para fortalecer a las empresas de la ciudad y también para hacer que la gente venga. De hecho, el Ayuntamiento cifró el impacto de la última edición en la ciudad en más de 30 millones de euros.