Miguel Lorente: "El uso de los medios oficiales otorga al negacionismo una carga de veracidad"

El médico, profesor y ex delegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, ha puesto el acento este viernes en la necesidad de trabajar en todos los ámbitos contra la violencia de género para indicar que se trata de un tipo de violencia en el que "no solo hay anonimato, también hay impunidad y ahora hay negación".

Lorente ha pronunciado una conferencia con la que han terminado las actividades de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, que han terminado con la performance ‘Mujereando’.

El también profesor de la Universidad de Granada ha lamentado que, a día de hoy, por encima de escenarios exteriores, "el lugar donde más riesgo tienen las mujeres de sufrir agresiones sexuales es en el hogar", y ha pedido que se desmonten todos los mitos relacionados con el negacionismo, aunque es un movimiento "ideológico y grupal" que "siempre ha existido", cuya característica actual es "el uso de las instituciones" que confiere a su mensaje un carácter de verosimilitud.

En el caso de la violencia de género, ese negacionismo es fruto de una estrategia, "orientada a ocupar posiciones para defender un modelo social androcéntrico y presentar las políticas de igualdad como una amenaza, un ataque, un desorden, en lugar de verlas como un avance".

Trump, la lejía y los medios oficiales

"Como cuando Trump afirmó que la COVID se curaba bebiendo lejía, el número de intoxicaciones creció. El uso de los medios oficiales otorga una carga de veracidad", ha reflexionado, para lamentar enseguida que el 58% de todos los homicidios de mujeres y niñas lo perpetran sus parejas, o exparejas, u otros miembros de su familia. "No hay ningún grupo homogéneo -añade- que sufra tanta violencia, ni los delincuentes tienen tantas bajas como sufren las mujeres en sus casas", si bien, ha señalado, "solo el 0,3% de la sociedad considera este un problema grave".

Sin embargo, "no podemos quedarnos solo en el dato, porque cada porcentaje refleja la situación de millones de mujeres, donde no solo hay anonimato; también hay impunidad y ahora hay negación", y todo en el marco de una sociedad donde "la igualdad no se ha alcanzado y las dificultades de las mujeres para tener las mismas condiciones que los hombres existen".

"Las mujeres dedican un 97% más de tiempo a tareas domésticas y un 25% más al cuidado de los hijos, mientras que los hombres tenemos un 34% más de tiempo para el ocio. Si los hombres ocupamos más puestos de responsabilidad, tenemos más capacidad de disfrutar y de ejercer nuestros derechos, es porque se lo hemos quitado a las mujeres", ha sentenciado.

Para el médico, la construcción social facilita esta situación de violencia y hace que la mayoría "permanezca invisible y, por lo tanto, impune", ya que "solo de denuncia el 25% de los casos y el 80% de las mujeres asesinadas nunca lo habían denunciado".

"El posmachismo busca fragmentar"

A este respecto, ha querido identificar cómo el "posmachismo busca fragmentar esta realidad clara, tan clara como son los datos". De este modo, "en lugar de presentarlo como un problema social, lo presentan como algo individual, de determinadas personas", intentando igualar que sea una mujer o un hombre el asesino.

Su disertación ha cerrado las actividades con motivo del 25N de la UNIA, organizadas a través de su Vicerrectorado de Calidad, Igualdad y Responsabilidad Social.

Antes de esta conferencia, la sede de La Rábida acogió el pasado martes el taller "Cartografías del cuerpo", una propuesta que se propuso mostrar un mapa de la literatura existente sobre violencia de género y sexual, bajo la guía de Carmen G. De la Cueva, escritora, periodista y licenciada en literatura comparada.

Este jueves, el personal de las sedes de Baeza, La Rábida, Málaga y Sevilla se dio cita para la lectura pública del manifiesto suscrito desde la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).