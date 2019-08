PSOE y ZeC critican la decisión del Gobierno de Zaragoza de renunciar a la línea 2 del tranvía

La decisión no sorprende. Tanto PP como Ciudadanos ya se habían mostrado contrarios a la línea 2 del tranvía en campaña electoral, y, una vez al frente del Consistorio, han decidido cerrar definitivamente esta vía. Lo hacen, dicen, por motivos económicos. “Si no podemos afrontar la obra no tiene sentido seguir gastando dinero en estudios de viabilidad”, ha señalado la vicealcaldesa, Sara Fernández.

Las críticas desde la oposición no han tardado en llegar. Desde el PSOE censuran “el miedo del gobierno del PP a gestionar la ciudad” y piden un “debate sosegado sobre movilidad”. La coalición de derechas, apuntan, “vuelve a mostrar su cara más autoritaria al no contar con la oposición para tomar una decisión tan importante para la ciudad”.

Recuerdan desde las filas socialistas que renunciar a esta línea 2 “supone abandonar un proyecto de más de 5 años con el que se pretendía conectar los barrios de este a oeste con el centro, dando respuesta a un déficit claro de conexión y movilidad de los barrios zaragozanos situados en estos puntos. También se sufrirá la pérdida de más de un millón de euros invertidos en estudios de viabilidad y una subvención europea para el estudio de conexión de la línea con la intermodal de Delicias, valorado en 700.000 euros. Este carpetazo se realiza antes de obtener todos los estudios de viabilidad, anteproyecto y proyecto, previstos para diciembre de este año, sin intentar buscar otras vías de financiación”.

“Involución en las políticas de movilidad”

En Zaragoza en Común (ZeC) estiman que con medidas como esta y otras similares “en relación a la revisión del Plan de Movilidad Urbana (PMUS), la paralización de nuevos carriles-bici o la no restricción al tráfico en el centro, el Gobierno PP-Cs configura un retroceso total en las políticas de movilidad que habían cobrado un especial impulso durante la legislatura pasada”.

Además, como el PSOE, critican que la medida se tome “de manera completamente unilateral y ajena al debate y a la búsqueda de consensos que el Gobierno dice buscar en torno a temas centrales para la ciudad”.