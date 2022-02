Aragón empieza el año “muy seco” con un 29% de precipitaciones con respecto a lo normal en esta época

Un mes de enero "muy seco" y normal en cuanto a temperaturas, así se recoge en el avance climatológico del pasado mes en Aragón publicado por la Unidad de Estudios y Desarrollos Meteorológicos de la Delegación Territorial en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología.

Esta sequía no es exclusiva Aragón ya que, según explica Rafael Requena, delegado territorial en Aragón de AEMET, es una "tendencia generalizada en toda España". Enero ha resultado muy seco en todo Aragón, donde solo se ha producido un 29% de precipitaciones con respecto a lo normal. En Huesca capital las precipitaciones normales de un mes de enero serían de 30 litros y solo han caído cinco, con un porcentaje de precipitación de apenas el 17%, por lo que se consideró un mes muy seco.

El carácter pluviométrico de enero fue, en general, muy seco, especialmente en el sur y el este de la Comunidad. En el Pirineo occidental tuvo tendencia a normal.

En cuanto a las previsiones, Requena explica que "hay anticiclón encima y no se ven precipitaciones" y comenta que, aunque pasa algún frente "no se ve nada significativo" y "no hay perspectivas de cambio". El viernes se espera alguna precipitación leve en el Pirineos y la tarde del domingo al lunes si que hay otro frente que trae algo más, "no creo que sea para echar campanas al vuelo pero algo es algo". También expone que, aunque este invierno se esperaba menos húmedo de lo normal pero que las previsiones se han superado con este inicio de año sin apenas precipitaciones.

Las tres provincias aragonesas se encuentran en una situación comprometida respecto a las precipitaciones. Según el análisis estacional que se realiza en cada provincia y en relación a los datos normales obtenidos con la media de años anteriores, Huesca debería tener acumulados unos 60 litros por metro cuadrado y por el momento tiene menos de 30.

Zaragoza tampoco ha alcanzado los datos que se consideran normales para esta estación. Según los datos de esta semana, lleva acumulados unos 15 litros, cuando lo normal serían 30.

Teruel se encuentra en la situación más comprometida ya que, aunque las estimaciones normales de precipitaciones en la provincia son menores que en Zaragoza y, sobre todo, que en Huesca, la precipitación acumulada apenas alcanza los diez litros, cuando debería superar los 25.

Debido a la falta de precipitaciones, en lo que va de año, los equipos de bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han tenido que sofocar 35 incendios, casi uno por día, una cifra superior a la habitual en estas fechas. A lo largo del primes mes del año se produjeron 19 fuegos y en la primera semana de febrero han sido 16 los incendios en la provincia.

En cuanto a las temperaturas, enero tuvo un comportamiento normal en Aragón, con tendencia a cálido en los Pirineos y a frío en la zona oriental de la depresión del Ebro. Con un promedio regional de +0,2ºC con respecto a las medias habituales del mes.

En el observatorio Huesca-Pirineos, se registró en enero una temperatura media de 5,3ºC, cuando la normal del mes es exactamente la misma, por lo que el mes se consideró normal.