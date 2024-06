Beatriz Urriés: “Hay un gran desconocimiento sobre las necesidades educativas y emocionales de los niños con altas capacidades intelectuales”

La Asociación Sin Límites Aragón ubica su sede en Zaragoza, pero el impacto de su actividad es de ámbito nacional. Desde su creación en el año 2006, esta asociación integrada por voluntarios imparte formación y actividades online a toda España. En la actualidad cuenta con más de 450 familias asociadas en el territorio.

¿Qué se entiende por altas capacidades intelectuales?

Las personas con altas capacidades intelectuales son aquellas personas que muestran un nivel de aptitud excepcional, definido como una capacidad sobresaliente para razonar y aprender, que las coloca en el 10% superior, o más, en comparación con su grupo normativo. Estos dominios pueden incluir cualquier área de actividad como las matemáticas, la música o el lenguaje, o como la pintura, la danza o los deportes.

¿Cómo se puede detectar, no solo en niños, también en personas adultas?

Aunque la amplia mayoría de ellos suelen ofrecer señales en edades tempranas, para detectar las altas capacidades intelectuales en adultos, o en niños, se realizan una serie de pruebas; pruebas de inteligencia y batería de aptitudes, observación y entrevistas a las familias, tests socioemocionales y pruebas de creatividad. Además, se pueden realizar pruebas complementarias para ver si tienen alta sensibilidad o detectar alguna posible doble excepcionalidad. Las altas capacidades pueden convivir con otras excepcionalidades como el autismo, la dislexia, TDAH, disgrafía, discalculia u otras.

¿Por qué el número de niñas con altas capacidades identificadas es menor que el de niños?

La escasa detección en las niñas se debe, principalmente, a que no hay protocolos de identificación y evaluación para este tipo de alumnado. Por este motivo, la mayoría de los niños evaluados suelen serlo porque ha surgido algún problema, porque tienen comportamientos disruptivos o por alguna otra cuestión. En el caso de las niñas, suelen intentar pasar más desapercibidas y adaptarse más al grupo. Presentan un perfil más bajo, se comportan mejor, no suelen tener mal comportamiento cuando son pequeñas y todo esto, en conjunto, hace que oculten sus capacidades y que no puedan ser identificadas.

Aragón tienen menos niños con altas capacidades reconocidos que el resto de comunidades en España, solo por delante de Melilla. ¿A qué se debe este dato?

El escaso porcentaje de alumnado identificado y evaluado por altas capacidades (AACC) en Aragón es debido a esa falta de protocolos de identificación y evaluación que sí existen en otras comunidades. Además, en la anterior legislatura, desde el anterior Departamento de Educación, se legisló contra todos los colectivos ACNEAE en general. Más de 6.500 alumnos ACNEAE por AACC, Dislexia, TDA, etcétera, fueron privados de condición y borrados del registro. Esto hizo que perdieran el derecho de acceso a las ayudas que ofrece el Ministerio de Educación y que, además, fueran privados de la atención que necesitan dentro del aula. De esta manera, Aragón bajó a la última posición en el ránking nacional. Además, el hecho de que otras comunidades empezaran a implementar protocolos para su identificación y evaluación hizo que la diferencia entre unas y otras sea muy grande.

Urge que se implanten estos protocolos a nivel nacional y que se unifiquen criterios para que todo el alumnado español sea identificado y atendido. No podemos olvidar que estamos hablando, según cifras de los grandes expertos en el mundo de la alta capacidad intelectual, de un 10% del alumnado español.

¿Qué reivindicaciones tiene en este momento el colectivo de personas con altas capacidades en Aragón?

Nuestra reivindicación siempre ha sido la misma. Que se implanten protocolos de identificación, evaluación y atención de los niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales. El teléfono de la asociación recibe más de 500 llamadas al año de familias con hijos e hijas con AACC y la gran mayoría entran porque los niños tienen cuadros de depresión, ansiedad y presentan somatizaciones por causa de su desatención escolar. No podemos olvidar que son niños y niñas con unas necesidades emocionales y cognitivas diferentes, que sufren disincronías.

Si una persona no es evaluada a tiempo, ¿cómo le afecta este hecho al desarrollo de su vida diaria?

No ser identificado a tiempo como una persona con altas capacidades intelectuales puede tener diversas implicaciones en el desarrollo de la vida diaria. El más importante es el factor emocional. En el aula pueden sufrir frustración y desmotivación, pueden tener un rendimiento con muchos altibajos, desaprovechar su potencial, tener dificultades para relacionarse con niños de su edad que tienen intereses diferentes porque presentan un desarrollo diferente y unas inquietudes también diferentes. Todo esto los convierte en seres más vulnerables a nivel socioemocional y que acaben sintiéndose incomprendidos y, algunas ocasiones, inadaptados.

¿Cuál es la misión de la asociación Sin Límites en Aragón?

La misión principal de la asociación es la de acompañamiento a las familias. Guiamos en el proceso de aprendizaje en este mundo de la alta capacidad intelectual contando con grandes profesionales a nivel nacional que nos imparten formaciones a las familias, a los centros educativos y a otros profesionales que están empezando a formarse en el mundo de la alta capacidad intelectual. Es importante visibilizar y sensibilizar sobre las necesidades de estos niños, que no aprenden como los demás y que no pueden estar sin atender a nivel curricular dentro del aula porque eso les provoca grandes problemas emocionales. Una misión muy importante que tenemos es la de reunirnos con la administración para que las normativas que redactan recojan las necesidades de estos niños. Esto es importante, porque sigue habiendo mucho desconocimiento sobre sus necesidades emocionales y educativas.