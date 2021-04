Periferias sobrevive a la pandemia y redobla la apuesta cultural en Huesca

Sobrevivir a una pandemia, al fallecimiento de uno de los impulsores y a la jubilación de otro de ellos solo está al alcance de muestras artísticas muy apegadas al territorio donde se desarrollan. Y Periferias, el festival multidisciplinar de Huesca, bien puede responder a este perfil. Se volverá a celebrar entre el 20 y 30 de mayo después de un hiato de un año por el covid-19 y será la edición número 21, la primera después de la muerte de Javier Brun y el retiro de Luis Lles, dos agitadores culturales clave de las últimas décadas.

Esta vez explorará el concepto de ‘fronteras’ a través de una treintena de espectáculos de música, artes escénicas, artes plásticas, cine y performances. Periferias es un festival temático y multidisciplinar que cada año hace girar toda la programación en torno a un tema. Luce además el orgullo de haber sido designado durante dos años consecutivos el evento cultural más importante de Aragón por el Observatorio de la Cultura auspiciado por la Fundación Contemporánea.

Esta vez intentará reflexionar y profundizar sobre el papel relevante que tiene el concepto de frontera en la creación cultural contemporánea. Se referirá tanto a su acepción geográfica y a los Pirineos como barrera natural o también como punto de encuentro; a su significado político (exiliados, refugiados), a su vertiente demográfica y sociológica (inmigración) o a su evidente relación con la cultura: fronteras entre disciplinas artísticas, fronteras entre estilos musicales…

Unas fronteras que este último año debido a la pandemia se han hecho más presentes y opresivas que nunca. “Pero al mismo tiempo, cada vez más, son barreras que están llamadas a derribarse y superarse. Es la señal de los tiempos. Un tema, por tanto, enormemente atractivo y sugerente, muy actual y pertinente, y lleno de posibilidades. Una temática que, como cada año, será amplia y exhaustivamente desarrollada por el festival Periferias, que intentará contar de nuevo con algunos de los máximos exponentes relacionados con este tema”, valora la organización.

Tras la jubilación de Lles, el nuevo jefe de servicio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca es Lucas Fernández, que procede de un puesto similar en Soria y para quien “es un privilegio poder trabajar en un proyecto como Periferias, que tiene una amplia trayectoria de apuesta por la vanguardia y por la cultura contemporánea”. Lleva un mes en el puesto y para él supone “un regalo” participar en un festival que conocía como espectador. “Tiene una trayectoria muy amplia apostando por la vanguardia y la cultura contemporánea en la ciudad y espero que continúe”, señala.

Se encontró la programación “prácticamente perfilada por Luis Lles antes de su jubilación”. Su traslado al mes de mayo obedece al intento de aprovechar el buen tiempo y se tratará de llevar a cabo actuaciones al aire libre. Como recintos cerrados se emplearán el Palacio de Congresos, el Centro Cultural Manuel Benito Moliner y el Centro Cívico del Perpetuo Socorro. Según las actuales restricciones, con un aforo del 50% y el uso obligatorio de mascarillas. La programación, que todavía no está cerrada a expensas de varios artistas internacionales, tendrá un presupuesto de 125.000 euros, 9.000 más que en la edición de 2019.

De los horarios, aforos y espacios en los que se desarrollará el Festival se informará más adelante en función de la evolución de la situación sanitaria. Entre los espectáculos musicales ya cerrados se encuentra el del grupo sevillano Califato ¾, que acaba de lanzar su segundo disco, “La contraçeña”, en el que vuelven a hacer saltar por los aires todas las fronteras estilísticas, entre el flamenco y el trap, entre la electrónica, la psicodelia arábigo-andaluza y el punk.

El de Za! & La TransMegaCobla es el nuevo proyecto del dúo experimental Za! E incluye a los músicos de la Cobla Sant Jordi y las delicadas voces de Tarta Relena en un cóctel que aúna free jazz, sardana, folk y amplias dosis de alocada experimentación. Habrá espacio también para leyendas como Víctor Coyote, líder de los Coyotes, un grupo fundamental de los años 80 en España. Publicó recientemente su último disco, “Las Comarcales”.

El dúo catalán Maria Arnal i Marcel Bagés llegará a Periferias tras editar su segundo álbum, “Clamor”, llamado a ser uno de los mejores discos de este 2021. Será la segunda vez que visiten Periferias y la tercera en Huesca. Su nuevo trabajo es un magnético tratado sobre la vida, el amor y el cosmos. Pop experimental y aventurero.

Las artes escénicas estarán representadas entre otros espectáculos por “#ColaColective”, la nueva creación de Juan Luis Matilla, de la compañía sevillana MOPA; Y las plásticas por Fratelli Moca, exposición a cargo de estos dos hermanos oscenses que son, además los encargados de realizar el cartel y la imagen visual del festival este año; o por la película “Zumiriki” de Oskar Alegría, la historia de un náufrago aislado en los bosques del Pirineo navarro.

En el apartado de performances y poesía se ha confirmado la presencia de Laura Sam, una de las jóvenes poetas con mayor proyección de nuestro país en estos momentos. En la actualidad mantiene un dúo con Juan Escribano (ex componente del grupo We Are Standard). En Huesca actuará en solitario en un vibrante recital de spoken word con ecos de rap.