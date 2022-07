El número de pensionistas en Aragón crece y bate récords

El número de aragoneses que percibe una pensión contributiva ha batido récords este mes de julio. Uno de cada cuatro ciudadanos de la comunidad cobra algún tipo de pensión. En concreto 307.534 aragoneses están acogidos a este régimen, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Salvo una ligera caída varios meses del segundo semestre de 2020, relacionada con el exceso de mortalidad que se produjo a causa de las primeras olas del covid, desde entonces hay una tendencia ascendente mes a mes, salvo tres en los que cayó muy levemente. En España, en total, hay casi diez millones de personas que perciben algún tipo de pensión contributiva, ya sea por jubilación, invalidez, viudedad, orfandad o en favor de familiares (un tipo de pensión que se otorga a los familiares que hayan convivido y dependido económicamente de una persona fallecida y que acrediten determinados requisitos exigidos).

Este aumento en el número de pensionistas no solo no se va a frenar en los próximos meses, sino que va a ir creciendo y es uno de los retos a los que se enfrenta el Estado en los próximos años para cumplir económicamente con estas personas que durante años contribuyeron con su trabajo a llenar las arcas públicas. parece que no se va a frenar. Para hacer frente a estos pagos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha confirmado que el presupuesto de la Seguridad Social del próximo año incluirá la actualización de las pensiones con el IPC. El Banco de España alertó de que sería necesario en 2023 una inyección de 20.000 millones para hacer frente al pago de estas retribuciones y así se ha previsto en los presupuestos del ministerio para el próximo año. Un 10% más de lo que se contempló el pasado ejercicio.

Aragón es la comunidad en la que más ha crecido el número de pensionistas en el último año, un 5,7%, un porcentaje igual al de Galicia, a pesar de que la población total ha caído en 15.000 personas. Frente al número de pensionistas, en Aragón hay actualmente más de 598.000 afiliados, muy cerca de batir el mejor registro histórico alcanzado en 2008. Si la tendencia es ascendente en el número de pensionistas, también lo es en el caso de las afiliaciones a la Seguridad Social. En Aragón han aumentado en más de 10.000 en un año. Solo este mes de julio ha habido 7.264 más que en junio.

La ratio de pensionistas y número de población es también de las más elevadas, con un pensionista por cada 4,27 habitantes. Solo hay un porcentaje más elevado en Asturias (uno por cada 3,35 habitantes); el País Vasco (un pensionista por cada 3,82 habitantes); Castilla y León y Cantabria. Esta evolución ascendente también se ve reflejado en el aumento de la cuantía económica que percibe cada beneficiario. De hecho, es la quinta comunidad de España con una mayor pensión media, con un importe de 1.152,77 euros. Solo se ve superada por Navarra, Asturias, Madrid y País Vasco, que es la comunidad donde la percepción media es más elevada (1.351,65 euros).

Esta cifra se eleva considerablemente si se tienen en cuenta solamente las pensiones por jubilación, cuya media es de 1.316,48 euros. En Aragón hay más de 201.000 de este tipo, el volumen más alto del total de las 307.534. Tras las de jubilación, el grupo más numeroso es el de las de viudedad, con 73.774 y una cuantía media de 819 euros. Más reducido es el grupo de personas que cobran por alguna incapacidad, concretamente 21.992 aragoneses, que perciben una pensión media de 1.096,41 euros, según los datos del ministerio. Asimismo, casi 10.000 aragoneses cobran una pensión de orfandad, con un importe medio de 451 euros. En total, la cuantía total mensual destinada a las pensiones en Aragón supera los 350 millones de euros.