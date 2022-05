Endesa ha realizado a las 11:30 de este viernes, 13 de mayo de 2022, la voladura simultánea de las tres torres de refrigeración de la Central Térmica de Andorra (Teruel), en un acto al que han asistido representantes de la compañía, entre ellos, el director general de Generación, Rafael González.

Algunos vecinos han acudido a ver la voladura y numerosos medios de comunicación, al haber más de 70 periodistas acreditados, desarrollándose el evento como estaba previsto.

En declaraciones a los medios de comunicación, el director general de Generación de Endesa, Rafael González, ha dicho que este es un proceso importante que forma parte del desmantelamiento de la central y representa la conclusión de una etapa de más de 40 años en la cual “hemos desarrollado una actividad de producción de energía con carbón y hemos vertebrado el territorio”.

Ahora Endesa plantea para Andorra un proyecto de energía sostenible para su “apuesta global” por la energía renovable. En las próximas semanas se instalará en el vertedero de la central una planta de energía solar integrándose “las tecnologías más avanzadas” y llevará asociado “un desarrollo social y económico nuevo para la comarca”.

Este es un primer proyecto de 50 megavatios, vinculado al proceso de transición justa, en el que Endesa lleva trabajando “muchos años”, iniciándose en próximas fechas una primera fase, a la que seguirá una instalación eólica también de 50 MW.

Una decisión “lógica” según Lambán

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considero “lógico” el derribo de las tres torres de refrigeración de la Central Térmica de Andorra (Teruel) y, si bien había personas “bien intencionadas” que han intentado que permanecieran donde están, “nadie ha dicho para qué iban a servir y mucho menos cómo se iba a pagar su mantenimiento, que resultaría carísimo”.

Lambán ha sostenido que el derribo de las torres es una decisión de la empresa, que no se haría cargo de su coste de mantenimiento, mientras que por parte del Ayuntamiento de Andorra no sería razonable que destinara sus recursos a mantener unas torres que progresivamente se iban a ir deteriorando y no iban a tener ningún propósito concreto en cuanto a su utilización“.

Por otra parte, el presidente autonómico ha recordado el anuncio este miércoles, 11 de mayo, de la inversión por parte de la compañía química Oxaquim de 370 millones de euros en una nueva planta de producción en Andorra y en la ampliación de la que ya tiene en Alcañiz, que supondrá crear 380 puestos de trabajo.

“Es una noticia relevante” y supondrá “superar las cifras de empleo que generaba la central térmica, es ir más allá” y, además, si se suman los puestos de trabajo que se crearán con la adjudicación de los megavatios del nodo de Andorra “hablamos de más que duplicar entre ambas iniciativas el empleo que existía cuando el carbón estaba plenamente vigente”.

Sobre el convenio de transición justa en Andorra, Lambán ha reconocido que su tramitación “se ha revelado más complicada de lo que inicialmente se pensaba, pero tarde o temprano llegará” y “las gentes de Andorra puede estar tranquilas porque poco a poco su futuro se va despejado”.