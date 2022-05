Huesca se blinda entre quejas vecinales para acoger el Día de las Fuerzas Armadas

Huesca, una ciudad de 54.000 habitantes, acogerá este sábado 28 de mayo el Día de las Fuerzas Armadas. Un desfile que contará con 3.000 personas a pie y el paso de 250 vehículos militares por tierra y aire. La magnitud del acontecimiento va a provocar que durante toda esta semana la capital se blinde y se han programado numerosas restricciones que afectarán a la circulación y la movilidad. Frente a las quejas de algunos colectivos vecinales, el Ayuntamiento la califica como “una fiesta de todos” y con beneficios para la hostelería y el comercio pese a que ese mismo día y durante unas horas será casi imposible coger el coche.

Hasta el sábado, el tráfico rodado se está viendo afectado tanto en la circulación como en el estacionamiento en la vía pública y en garajes particulares, públicos y colectivos. No se permite aparcar vehículos en la totalidad del recorrido del desfile militar, así como en las calles y espacios adyacentes señalizados. El acto se iniciará a las 12.00 horas y comprende la avenida del Santo Cristo de los Milagros, avenida de la Paz, calle Juan XXIII -donde se ubicará la tribuna principal de autoridades que encabezarán los reyes- y avenida Martínez de Velasco.

Se recomienda a todos los ciudadanos no utilizar el vehículo ese sábado entre las 08:00 y las 16:00, salvo por motivos ineludibles. El Ayuntamiento ha dispuesto tres solares para el estacionamiento temporal de los vehículos desde el lunes, y actividades ‘paralelas’ como una exhibición de personal y material en la plaza de toros o un concierto de bandas de música militar también llevará las limitaciones de circulación al centro de Huesca.

En zonas donde esté totalmente restringida la circulación no se permitirá el acceso ni salida de los garajes “bajo ningún motivo”. En las zonas donde esté parcialmente restringida la circulación se podrá salir de los garajes con los vehículos, pero no se garantiza el posterior acceso si la situación no lo permite.

Los vecinos de las calles situadas en la parte izquierda del recorrido, es decir, al sur de la calle Santo Cristo de los Milagros, al oeste de las avenidas La Paz y Juan XXIII y al norte de la avenida Martínez de Velasco, deberán utilizar la ruta alternativa por las calles Menéndez Pidal, Fuente del Ibón y Marina Española hacia el centro comercial Coso Real o avenida Doctor Artero para el acceso y salida de la zona afectada.

Los vecinos de la zona sur de Martínez de Velasco deberán salir de esta área de la ciudad por la calle Alcañiz en dirección a la avenida de los Monegros. El cruce de la calle Alcañiz con la avenida Martínez de Velasco se verá restringido y cortado en su totalidad en diferentes momentos de la mañana. Los vecinos de la zona sur de la avenida La Paz y la zona este de la avenida Juan XXIII deberán entrar y salir de la zona utilizando la calle del Parque atendiendo a las indicaciones de los agentes de la Policía Local situados en los cruces, ya que se producirán cortes y desvíos puntuales.

Todos los establecimientos comerciales y de hostelería de la zona donde se celebrará el desfile militar podrán permanecer abiertos al público durante toda la mañana, con acceso peatonal libre sin que descarten restricciones puntuales por razones de seguridad. Aquellos establecimientos hosteleros ubicados a lo largo de las vías que recorrerá el desfile deberán mantener sus terrazas y veladores recogidos durante la mañana del sábado, desde las 7.00 hasta las 16.00 horas. La circulación peatonal se podrá ver afectada por los cortes de las calles y avenidas.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Huesca Osca XXI, Javier Moreno, ha mostrado su “inquietud” por las numerosas incidencias de tráfico, con alrededor de 60 tramos de calles afectados y su duración, además de subrayar las “molestias que generarán estas restricciones a las terrazas de establecimientos hosteleros”: “Un acto de estas dimensiones pone de relieve la necesidad de que se finalicen las circunvalaciones de Huesca, que hubieran ayudado a aliviar la circulación y garantizar el tránsito de conductores que tengan que utilizar su vehículo esos días”.

Se trata de un agradecimiento de Defensa tras la reapertura del acuartelamiento Sancho Ramírez, que acoge a la División Castillejos. El desfile terrestre contará con la participación de 2.989 personas: 1.253 del Ejército de Tierra, 419 de la Armada, 386 del Ejército del Aire, 452 de la Guardia Real, 137 de la UME, 198 de la Guardia Civil, 48 de Gendarmería y 96 del área de veteranos, reservistas y personal con discapacidad. También desfilarán 17 tanques, 97 vehículos y 40 motos.

El desfile aéreo, por su parte, discurrirá a lo largo de 8 minutos y 30 segundos en sentido norte-noreste, en paralelo a la avenida Juan XXII y contará con la participación de 290 personas. Por el cielo de la capital oscense se deslizarán 45 aviones y 24 helicópteros, encuadrados en 17 formaciones.