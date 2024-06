Huesca quiere impulsar las comunicaciones por tierra y aire para aparecer en el mapa

Huesca quiere dejar de ser una ciudad con comunicaciones precarias. Con un aeropuerto que nunca terminó de despegar y una línea ferroviaria sometida a problemas técnicos y reivindicaciones no atendidas, busca alternativas para no sucumbir a un aislamiento geográfico injustificado por su cercanía a ciudades como Zaragoza, Barcelona o Madrid. Las instituciones y las plataformas ciudadanas también se movilizan en la provincia para no perder el tren.

Entre las alternativas que se manejan ahora para el aeropuerto de Huesca-Pirineos, con un flujo de pasajeros casi inexistente, se encuentra la posibilidad futura de un centro de formación aeronáutica. La comisión de Fomento de las Cortes de Aragón ha propuesto la firma de un acuerdo con Aena para promover la formación profesional de los técnicos de mantenimiento de aeronaves y la creación de enseñanzas propias junto a las universidades de Zaragoza y de San Jorge.

El diputado Alberto Izquierdo (PAR), autor de la iniciativa, defiende que “es primordial buscar una salida: a pesar de que Aena no es competencia del Gobierno de Aragón, lo que sí debemos hacer es buscarle una utilidad distinta al transporte de viajeros, como puede ser la firma de nuevos acuerdos para formación por parte de universidades de Aragón”.

Por otro lado, recuerda que “no se puede dejar un proyecto de 66 millones de euros invertidos en una ciudad con una infraestructura que no da nada ya, sobre todo cuando puede dar riqueza y explotación”. Afirmó en las Cortes que “esta idea probablemente le guste a Aena y tenemos que hacer algo con la proposición de ideas ahora, sin pensar en lo que no se hizo antes”.

El diputado del PP Antonio Romero, por su parte, asegura que “sabiendo que no tenemos competencias y que entendemos que este es un problema endémico que venimos arrastrando, el Gobierno de Aragón está intentando trabajar para arreglarlo”.

Añade que el director competente de la materia en la Consejería de Fomento. “se ha reunido en dos ocasiones con Aena y con varias compañías aéreas para que operen desde otras partes de España y se están valorando opciones para la próxima temporada de esquí”.

La parlamentaria del PSOE María Rodrigo reconoce que “es de vital importancia darle un impulso al aeropuerto y, como no puede ser de otra manera, la formación es una buena opción”. Asimismo, insiste en que “ya se contactó en el pasado con Aena y todo se quedó en fotos”, y advirtió de que “la alcaldesa de la ciudad (Lorena Orduna, del PP) y el presidente de Aragón (el popular Jorge Azcón), aunque no tengan competencias, sí que pueden ir a Madrid a pedir”.

El aeropuerto de Huesca-Pirineos cerró 2023 con una media que sigue siendo de menos de un pasajero al día. En lo que va de año, mayo ha sido su mes más positivo puesto que se registraron 188 usuarios frente a los 39 de los cuatro meses anteriores. Esto se debió a su empleo por parte de clubes de fútbol como la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Oviedo, con viajes de ida y vuelta hasta la capital oscense para disputar compromisos oficiales de la temporada de Segunda División.

El tren acumula retrasos en Aragón en las últimas semanas. En la provincia de Huesca, concentrados en las conexiones con Zaragoza y Lleida. Mientras, la plataforma Monegros No Pierdas Tu Tren reivindica la recuperación de la línea Binéfar-Lleida y la fusión de la Zaragoza-Lleida con la Lleida-Barcelona, de modo que “se vertebre el territorio y cualquier ciudadano del este y del sur de la provincia de Huesca no solo tenga acceso a Lleida sino también a la playa y a Barcelona”, explica el portavoz de esta asociación, Raúl Rivarés.

Durante la campaña de las elecciones europeas, esta y otras agrupaciones lanzaron sus propuestas al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en un encuentro celebrado en Huesca. Se quieren eliminar transbordos y esperas innecesarias con un ahorro en los costes, lo que ya se planteó previamente al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en un primer encuentro celebrado el pasado mes de enero.

Las concentraciones de la plataforma Monegros No Pierdas Tu Tren se desarrollan cada primer domingo del mes, coincidiendo con el paso del tren procedente de Zaragoza y que tiene parada en la localidad de Grañén. El colectivo sirve de altavoz a las reivindicaciones ciudadanas y quiere aportar soluciones viables a las dificultades con que se encuentran los usuarios del tren convencional.

Los viajeros del AVE ha sufrido diversos problemas en los últimos tiempos; sobre todo, averías y retrasos. En el AVE Huesca-Madrid se registró recientemente una incidencia que impidió salir al tren en la capital oscense. Los afectados debieron ser trasladados a Zaragoza en un tren de media distancia y reubicados en otros trenes AVE en la estación de Delicias.

Desde el 8 de abril, Renfe ofrece dos nuevos trenes AVE directos y diarios, uno por sentido, entre Huesca y Córdoba y Sevilla. El primero sale de la capital oscense a las 8.10 horas y llega a Córdoba a las 12.52 y a Sevilla a las 13.48 horas. En sentido contrario, el AVE parte de Sevilla a las 16.03 horas y de Córdoba a las 16.44, para llegar a Huesca a las 21.22 horas tras parar en Calatayud y Zaragoza.