Lambán al PP: “Consideran que las mujeres no son asesinadas, sino que mueren, por eso no estarán mañana en la calle”

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha comparecido este jueves en las Cortes de Aragón, a petición de Podemos, para informar sobre su política para erradicar la violencia machista.

En primer lugar, ha tomado la palabra la portavoz de los morados, Maru Díaz, que ha repasado los datos de la violencia machista en 2018 y 2019, calificando el año actual como “demoledor” con 11 asesinadas. Para Díaz, no se está enfocando bien el problema: “Hay que pasar de las violencias de género a las violencias machistas, en plural, y entender que el problema es el machismo, la ideología patriarcal”.

A su entender, una de las respuestas que hay que dar tiene que ver con frenar a la ultraderecha y ser fuertes ante la “ambigüedad” de algunos discursos: “Un día tenemos un portavoz que nos dice lo que llevamos en nuestro vientre cuando nos quedamos embarazadas y, ese mismo portavoz, otro día, nos cuenta que las violencias de género son domésticas porque pasan en el hogar”.

En su primera intervención, Lambán ha repasado los hitos de su Gobierno en la lucha contra la violencia machista, como el aumento de un 30 % del presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) entre 2015 y agosto de 2018, o de un 90 % en los fondos destinados a la lucha contra la violencia machista.

“Cada vez que muere una mujer es un fracaso de todos”

Con la subida al estrado de Luis María Beamonte (PP) también ha crecido la tensión. “Cada vez que muere una mujer es un fracaso de todos”, ha dicho, y, ante las críticas de varios diputados y diputadas, ha cambiado: “Cada vez que matan a una mujer…” (tomó buena nota Lambán).

A los morados les ha dicho que fue su partido quien promovió el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “que solo contó con una abstención, la de los que dan lecciones de moral, la de Podemos, los comunistas”.

La última palabra la ha tenido Javier Lambán, que ha acusado al PP de llegar “siempre tarde, a regañadientes y a remolque, a los avances en materia de igualdad y a la lucha contra la violencia de género”. Ha recordado el requiebro de Beamonte para apuntar que “el único partido que no va a estar en la calle mañana apoyando a las mujeres será el PP. Como consideran que las mujeres no son asesinadas, sino que mueren, es comprensible que mañana no quieran estar en la calle”.

Sobre el Pacto de Estado, le ha dicho al popular que, en 2015, el PSOE lo planteó como proposición no de ley y el PP votó en contra, “pero cuando el PP perdió la mayoría fue a regañadientes a aceptarlo y después lo incumplió al no hacer llegar a las comunidades autónomas los fondos necesarios. Fue con el nuevo Gobierno, el del PSOE, cuando las comunidades comenzamos a recibir el dinero”.