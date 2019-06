Pilar Alegría: “La candidata de Ciudadanos en Zaragoza no sabía quién iba a ser el alcalde hasta que Rivera se lo dijo”

Madrid ha decidido el nombre del alcalde de Zaragoza. Lo tiene claro la candidata socialista, Pilar Alegría, que ha relatado a eldiario.es como fueron las últimas horas en su negociación con Sara Fernández (Ciudadanos). Con la candidata naranja logró reunirse, tras varias negativas, el pasado martes. De aquel encuentro salió la candidata de Ciudadanos asegurando que, aunque su socio preferente seguía siendo el PP, todas las opciones estaban abiertas.

Tras ese primer acercamiento, explica Alegría, hubo reuniones de los equipos negociadores y “se llegó a cerrar el documento programático”. Las dos candidatas se sentaron en la mesa por última vez el pasado viernes por la mañana (Ciudadanos reconoce que, en ese momento, seguían negociando con ambas fuerzas), terminaron de finiquitar, dice la socialista, el acuerdo programático con 45 puntos e incluso diseñaron “cuál sería la estructura del Gobierno con el nombre de cada concejalía”.

En palabras de Alegría, “salí del despacho de Sara emplazándonos a seguir hablando durante la mañana y, nada más llegar a mi despacho, leo en un medio local (que anunció un acuerdo de gobierno a tres bandas horas antes de que fructificara el de investidura) que Jorge Azcón ya es alcalde de Zaragoza”.

“Llamé –continúa Alegría– a Sara y me aseguró que no sabía nada y que Madrid tampoco se lo confirmaba”. Horas después y vía whatsapp, dice, “volví a consultar y me reiteró su desconocimiento”. Esa fue la última vez que hablaron, antes de que se desataran los acontecimientos ya conocidos.

“Vemos la fatídica foto de la plaza de Colón en la plaza del Pilar”

Sara Fernández, ha dicho Alegría, “tendrá que explicar cuál es su capacidad de decisión y de defensa de los intereses de los zaragozanos y zaragozanas. Ese partido que venía a regenerar, lo que hace es degenerar la política y no tiene otro menester que ser la muleta de Vox”.

Para ella, es un pacto “vergonzoso y vergonzante, vemos esa fatídica foto de la plaza de Colón en la plaza del Pilar”. Ciudadanos, ha señalado, “siempre quedara manchado con la sombra de la ultraderecha. Los ciudadanos han tomado buena nota y Europa también”.

“La ultraderecha ha entrado en el Ayuntamiento de Zaragoza a lomos de un caballo llamado Ciudadanos”

El secretario de Organización del PSOE en Aragón, Dario Villagrasa, ha afirmado que la lista más votada en Zaragoza “ha sido víctima de ese tablero de pactos nacionales en el que Casado y Rivera han mercadeado con Zaragoza como si de una partida de Monopoly se tratase”.

“No se nos ha tratado con el debido respeto y se nos ha usado como moneda de cambio”, ha dicho el secretario de Organización, para el que “Ciudadanos tendrá que dar muchas explicaciones porque ha engañado al electorado y se ha abrazado a la ultraderecha”.

Una ultraderecha, ha continuado Villagrasa, que ha entrado “en el Ayuntamiento de Zaragoza a lomos de un caballo llamado Ciudadanos y que va a condicionar el día a día de todos los vecinos y vecinas. El centro de ciudadanos solo ha estado en el centro de la ambición desmesurada de poder de Rivera y de la dirección estatal de su partido. Ciudadanos ha venido a ser el parapeto de la peor derecha que hemos tenido en esta comunidad autónoma. Todos los ciudadanos tendrán que tomar buena nota”.