Violeta Barba confirma que se presentará a las primarias de Podemos al Ayuntamiento de Zaragoza

La actual presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha confirmado este martes que se presentará a las primarias de Podemos al Ayuntamiento de Zaragoza. En los micrófonos del programa La Rebotica, de la Cadena SER, Barba ha señalado que trabaja junto con, entre otros, Iván Andrés (en la actualidad, jefe de gabinete del alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve) para construir una lista “ilusionante que aúne diferentes sensibilidades”.

Barba lleva meses barruntando la posibilidad de poner en marcha esta candidatura. El hecho de que no estuviera (aunque sí apoyara) la lista de Maru Díaz para las primarias de los morados al Gobierno de Aragón dejaba entrever que, finalmente, sería una realidad. Hasta el momento nadie más ha anunciado su candidatura. Si la de Barba es la única, es algo que se sabrá oficialmente el próximo 29 de enero. Las votaciones tendrán lugar entre el 1 y el 5 de febrero.

¿Confluencia?

El verdadero embrollo llega después. Con Barba como candidata de Podemos, será el momento de articular la forma y las siglas. La presidenta de las Cortes ha repetido en varias ocasiones que lo mejor es confluir y que ya se está negociando, “sobre todo con IU y Equo, para construir una candidatura plural”.

No ha rehuido (ni mucho menos) la posibilidad de llegar a unas primarias (bajo las siglas que se estipularan) con el actual alcalde de la ciudad, que ya anunció también su intención de repetir como candidato a la Alcaldía. De hecho, tras recordarle en La Rebotica unas declaraciones de Santisteve en las que, preguntado por esta posibilidad, afirmó que no se iba a “arrugar”, Barba ha asegurado que es “una expresión un poco bélica, que no hay que planteárselo como a ver quién me quita de aquí” y que ella llega “para sumar”, que es algo que ha reiterado a lo largo de la entrevista.